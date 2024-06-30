Праздник гребли. Фоторепортаж с последнего дня "Алтайской регаты"

Международный турнир развлекал посетителей не только спортивными состязаниями — в последний день для гостей устроили водное шоу и карнавальный заплыв на сапах

30 июня 2024, 18:44, ИА Амител

Последний день "Алтайской регаты" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru 30 июня в Алтайском крае завершилась "Алтайская регата. Фестиваль Драконов". В заездах на 200 и 500 метров участвовали спортсмены из десятков стран. Международный турнир развлекал посетителей не только спортивными состязаниями – в последний день для гостей устроили водное шоу и карнавальный заплыв на сапах. Показываем, как прошел заключительный день "Алтайской регаты".