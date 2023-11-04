Праздник живота. На выставке в Москве покажут гастрономические достижения Алтая

Алтайский край окажется в центре внимания 19 ноября

04 ноября 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Международная выставка-форум "Россия", на которой регионы, в том числе Алтайский край, покажут свои достижения за последние 100 лет, откроется в Москве 4 ноября. Чем удивит Алтайский край на выставке, мы писали здесь. Это – достижения в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, науке, образовании, здравоохранении. Но еще регион славится полезными и натуральными продуктами питания, которые производят алтайские предприятия. Рассказываем, какими блюдами и продуктами на выставке удивит гостей Алтайский край.

Что представит Алтайский край на гастрофестивале?

Центральной площадкой фестиваля "Россия – территория вкуса" станет новый павильон на ВДНХ – Дом Российской Кухни. За все время выставки (а она продлится до 12 апреля) здесь пройдет больше 100 гастромероприятий.

В фуд-холле гости смогут попробовать разварную алтайскую мраморную говядину, перловую и гречневую каши, напитки из алтайских дикоросов и другие блюда. А 19 ноября, в День Алтайского края, на сцене Дома Российской Кухни алтайский шеф-повар Михаил Хмелинин с командой покажут мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни и проведут дегустации. Здесь можно будет отведать вяленого марала с соусом из нескольких сортов молодого сыра, паштет из утки в корзинке из гречневой муки, мраморного бычка с кашей из кедрового ореха и другие необычные блюда.

Завершится гастропредставление презентацией и дегустацией продуктов алтайских производителей. Гости смогут продегустировать несколько видов меда, попробовать медовый пряник, шоколадные трюфели, в составе которых – сыр, качественный шоколад и жирные сливки. И запить все это чаем из алтайских трав. Также регион представит знаменитый алтайский сыр, крафтовые колбасы, мясные продукты.

Организацией стенда региона занимается правительство Алтайского края.

Помимо фестиваля продуктов, гости также смогут посетить выставку домашнего текстиля, декоративных предметов интерьера и новогодних игрушек по мотивам росписи крестьянских домов Алтая.

Какой будет культурная программа Алтайского края на выставке?

Не менее насыщенной станет культурная программа выставки. На уличной сцене ВДНХ пройдет интерактивный спектакль "Балаганище", в котором сыграют артисты ансамбля песни и танца "Алтай" и театра "Куклы-Великаны". Во многих событиях спектакля зрители смогут поучаствовать сами.

"Прибаутки ярмарочного деда и масленичная скоморошина, хороводы, частушки – все это соединится в яркий калейдоскоп русских праздничных приемов для увеселения публики и познакомит зрителя с основами русской праздничной культуры", – рассказывают организаторы.

Зрителям также покажут фрагменты русских ярмарочных развлечений, сцены из медвежьей потехи, отрывки из народной драмы. А на площадке Музея кино пройдет большая творческая программа. Она будет посвящена поэту, уроженцу Алтайского края Роберту Рождественскому.

Увидеть великолепную природу Алтайского края можно будет глазами алтайского фотоблогера, биолога, орнитолога Алексея Эбеля – на выставке он представит серию своих фоторабот, а также расскажет, куда и в какое время можно поехать, чтобы сделать великолепные снимки.



Кроме того, гости смогут принять участие в розыгрыше туристических сувениров и путевок в санатории Алтайского края.

Что известно о международной выставке "Россия"?

Международная выставка "Россия" проработает до 12 апреля 2024 года. Провести форум, который продемонстрирует важнейшие достижения России в различных отраслях экономики и культуры, поручил президент Владимир Путин в марте 2023 года.

Организаторы соберут под одной крышей научные и промышленные достижения каждого региона России, а также предметы, повествующие об истории и традициях разных земель страны. Участниками форума станут 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. Всего на масштабной выставке будет задействовано 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий.

Организаторы отмечают, что по масштабам и срокам работы у выставки нет аналогов. Предполагается, что ее посетят миллионы гостей. Для комфортного перемещения по территории выставки организован бесплатный транспорт. Вход – свободный. Уже работает приложение "Выставка России". Здесь и карта, и афиша событий, и регистрация на экскурсии.