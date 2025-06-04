Предмет "Духовно-нравственная культура России" станет обязательным для изучения в школах

Преподавать дисциплину учащимся пятых-седьмых классов будут учителя истории

04 июня 2025, 09:10, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Предмет "Духовно-нравственная культура России" будет обязательным для учащихся пятых-седьмых классов с 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

В пятом классе на него отведут 17 часов, а в шестом и седьмом классах – по 34 часа.

Рукописи всех учебников планируют подготовить к ноябрю 2025 года. Его разработкой занимается МПГУ (Московский педагогический государственный университет). Кроме того, к этой работе привлекли митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

"Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов", – заявил ректор МПГУ, доктор исторических наук Алексей Лубков.

С его слов, содержание курса будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации – через деятельность героев, их жизнеописание и подвиги.