НОВОСТИНаука и образование

Предмет "Духовно-нравственная культура России" станет обязательным для изучения в школах

Преподавать дисциплину учащимся пятых-седьмых классов будут учителя истории

04 июня 2025, 09:10, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

Предмет "Духовно-нравственная культура России" будет обязательным для учащихся пятых-седьмых классов с 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

В пятом классе на него отведут 17 часов, а в шестом и седьмом классах – по 34 часа.

Рукописи всех учебников планируют подготовить к ноябрю 2025 года. Его разработкой занимается МПГУ (Московский педагогический государственный университет). Кроме того, к этой работе привлекли митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

"Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов", – заявил ректор МПГУ, доктор исторических наук Алексей Лубков.

С его слов, содержание курса будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации – через деятельность героев, их жизнеописание и подвиги.

Школьные учебники / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИНаука и образование
Россия школы

Комментарии 35

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Гость

09:18:50 04-06-2025

очевидно, что духовно-нравственный провал - колоссальный.
считаю, что главная заслуга такого положения вещей принадлежит массмедиа, интернету и телевидению.
у детей круглые сутки в руках эта чудесная коробочка, в которой это все есть.
с этим что-то нужно делать, потому что дети в силу возраста в принципе не способны фильтровать гигантский объем информации, причем 90% негативной.
поэтому, пусть будет хотя бы это - обязательные уроки.

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Кхм...

09:23:22 04-06-2025

"...к этой работе привлекли митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова)..."
Это будет шедевра!
🤣
Детей вот только жалко.

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Гость

09:28:59 04-06-2025

Кхм... (09:23:22 04-06-2025) "...к этой работе привлекли митрополита Симферопольского и К... И это светское государство)

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гость

10:28:37 04-06-2025

Кхм... (09:23:22 04-06-2025) "...к этой работе привлекли митрополита Симферопольского и К... действительно, при чем тут церковь?

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6756

09:28:06 04-06-2025

Запретить преподавание всего религиозного в школах!!!
Брать пример с коммунистов!!!

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Гость

09:56:18 04-06-2025

6756 (09:28:06 04-06-2025) Запретить преподавание всего религиозного в школах!!!Бра... ]
При коммунистах преподавали "Основы атеизма". После этого предмета люди массово шли в церковь и крестились.

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Гость

10:42:55 04-06-2025

Гость (09:56:18 04-06-2025) ... Не помню в школе такого предмета. А вот любым церковным конфессиям в школе делать нечего! Хочешь приобщится к Богу - иди в Воскресную школу. А вот Этику не мешало бы ввести.

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Гость

11:27:31 04-06-2025

Гость (09:56:18 04-06-2025) ... Что? Я школу в 78 закончил, никаких "основ" не преподавали, молодёжь уже массово относились к религии, как к идиотизму , и единственный действующий собор на Никитина-был унылым сборищем малочисленного
и немолодого люда. Даже в пасху никакого ажиотажа не наблюдалось. Одна из моих бабушек ходила в церковь- я относился к ней с сочувствием)))

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Musik

09:59:09 04-06-2025

6756 (09:28:06 04-06-2025) Запретить преподавание всего религиозного в школах!!!Бра... коммунисты? это который про общность жен и трудовые лагеря для всех?
да вы, милог, фанатазер.
вот сталинистов-государственников нам бы не помешало поболее. это да.

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Кхм...

10:18:32 04-06-2025

Musik (09:59:09 04-06-2025) коммунисты? это который про общность жен и трудовые лагеря д... Сталинисты? Это которые "птенцы гнезда Матасова"? Кстати, он в СИЗО или под подпиской?

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Musik

10:22:34 04-06-2025

Кхм... (10:18:32 04-06-2025) Сталинисты? Это которые "птенцы гнезда Матасова"? Кстати, он... нет, это те которые индустриализация, космическая и ядерная программы, образование/медицина/наука.
не без перекосов конечно.

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Кхм...

10:53:33 04-06-2025

Musik (10:22:34 04-06-2025) нет, это те которые индустриализация, космическая и ядерная ... Спасибо, всё равно не надо. Потому что ко всему этому у вас прилагается нищета, голод, войны и расстрелы.

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Гость

11:18:47 04-06-2025

Кхм... (10:53:33 04-06-2025) Спасибо, всё равно не надо. Потому что ко всему этому у вас ... А сейчас? Всё в шоколаде?

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Musik

11:31:50 04-06-2025

Кхм... (10:53:33 04-06-2025) Спасибо, всё равно не надо. Потому что ко всему этому у вас ... в империи есть разные части. и светлое, и мраки.
но так получилось, что итог СССР однозначно позитивный.
значит смысл в этом эксперименте был более глубокий чем 100 сортов колбасы в любом сельмаге.

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Гость

11:18:38 04-06-2025

Кхм... (10:18:32 04-06-2025) Сталинисты? Это которые "птенцы гнезда Матасова"? Кстати, он... о как? Денежная реформа 1947 года, когда у людей последние гроши отняли, голод 46-48 годов, когда зерно гнали за границу , полное бесправие крестьян- крепостные по- сути были. Это о том, что люди при сталине- просто цементная пыль, впрочем, как и всегда в России.. ничего не меняется

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Гость

14:17:51 04-06-2025

Гость (11:18:38 04-06-2025) о как? Денежная реформа 1947 года, когда у людей последние ... Снимите розовые очки и посмотрите вокруг.

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Гость

15:17:07 04-06-2025

Гость (14:17:51 04-06-2025) Снимите розовые очки и посмотрите вокруг.... какие очки? Лишь-бы что-то написать? Про то, что в России люди- пыль- всегда, мысль понятна? При сталине был ад , и сейчас примерно тоже самое для людей. Окрашено иначе, только и всего.

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Гость

10:44:15 04-06-2025

Musik (09:59:09 04-06-2025) коммунисты? это который про общность жен и трудовые лагеря д... В школе Вы плоховато учились,

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Musik

11:12:47 04-06-2025

Гость (10:44:15 04-06-2025) В школе Вы плоховато учились,... маркса читал. а вот вы Манифест - точно проспали 8-)))

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Гость

11:13:25 04-06-2025

6756 (09:28:06 04-06-2025) Запретить преподавание всего религиозного в школах!!!Бра... Зачем с коммунистов? Буквально в соседней якобы мусульманской стране, религиозников в школы не допускают, религиозная одежда запрещена.

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ППШариков

10:01:27 04-06-2025

Полезный предмет.

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Элен без ребят

10:01:49 04-06-2025

я бы забрала ребенка из школы и перевела на домашее обучение, при таком раскладе.

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гость

10:31:07 04-06-2025

ОДНКНР, какой сейчас, бесполезный предмет, много в нем церковного. Ничего нет хуже, чем навязывать религию. Но если добавят героизм, то, да - будет воспитательно.

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Гость

10:49:34 04-06-2025

да сделайте уже все школы церковно-приходскими на том и закончим, остальное все от лукавого!)))))
А потом еще удивляемся почему у нас ребятишки пустоголовые выходят из ворот школ, им просто некогда заниматься общеобразовательными естественными науками, мораль же главнее и лояльность поколений.
Мораль в первую очередь идет из семьи, т.к. 90% времени ребенок питает всю внешнюю суть из семьи и устоев в ней принятых, потом из интернета, а потом уже школа. И это уже ничем не перешибешь.
У меня ребенок приходит и говорит, что это все словоблудие уже "до изжоги" надоело, и в большинстве своем на этих уроках ребята спят сидят, а на собраниях учителя перед родителями извеняются, что приходится эту чушь ребятам вещать!!!

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88

11:18:05 04-06-2025

Гость (10:49:34 04-06-2025) спят сидят, а на собраниях учителя перед родителями извеняются, что приходится эту чушь ребятам вещать... Всё так, всё верно описал. Одни слова для кухонь, другие для улиц.
Прошлый коммунистический режим пал именно от этого, не было у него настоящей народной поддержки, чуть шатнули - и коммуняки из руководящей силы вдруг стали вне закона.
Вангую повторение истории.

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+

10:56:54 04-06-2025

Религия - опиум для народа. (с) В.И.Ленин
Я лично присягал СССР, и буду беспощадно бороться со всяким этим мракобесием.

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Musik

11:23:01 04-06-2025

+ (10:56:54 04-06-2025) Религия - опиум для народа. (с) В.И.ЛенинЯ лично присяга... СССР распался.
в данный момент промеж двух бывших республик происходит СВО.

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Гость

12:09:39 04-06-2025

Как хорошо, что мои дети уже проскочили эти классы и не будут слушать эту муть!

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Гость

12:11:25 04-06-2025

Все дальше и дальше пихают народ в мракобесие средневековья

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Гость

13:22:04 04-06-2025

Гость (11:27:31 04-06-2025) Что? Я школу в 78 закончил, никаких "основ" не преподавали, ... Молодёжь образца 1978 +47 оет в 2025 году - это ж те самые верующие бабки и есть, болезный.

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Гость

15:29:22 04-06-2025

Гость (13:22:04 04-06-2025) Молодёжь образца 1978 +47 оет в 2025 году - это ж те самые в... Ты контекст диспута понял? Там чувак про " основы атеизма " пишет в то время, когда я учился в школе. И что после этих уроков мальчики и девочки креститься бросались))). Такое придумать- чем-то упороться надо))) А то , что с возрастом многие в религию ударяются- тема не новая . Среди моих знакомых ровесников- примерно 30% утешение в поповских бреднях нашли. Большинство-нет

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Гость

13:57:48 04-06-2025

Образованные люди сегодня лишние.

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Гость

15:58:04 04-06-2025

Это вместо Естествознания?

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Гость

17:08:22 04-06-2025

Гость (15:58:04 04-06-2025) Это вместо Естествознания?... И вместо обществоведения, и О главном... Октябрята и пионеры с комсомолом больше не в моде, так хоть так..

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Гость

19:08:27 04-06-2025

Гость (17:08:22 04-06-2025) И вместо обществоведения, и О главном... Октябрята и пионеры... да уж лучше Пионерия и Комсомол, чем богомолы.

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