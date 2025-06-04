Предмет "Духовно-нравственная культура России" станет обязательным для изучения в школах
Преподавать дисциплину учащимся пятых-седьмых классов будут учителя истории
04 июня 2025, 09:10, ИА Амител
Предмет "Духовно-нравственная культура России" будет обязательным для учащихся пятых-седьмых классов с 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.
В пятом классе на него отведут 17 часов, а в шестом и седьмом классах – по 34 часа.
Рукописи всех учебников планируют подготовить к ноябрю 2025 года. Его разработкой занимается МПГУ (Московский педагогический государственный университет). Кроме того, к этой работе привлекли митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
"Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов", – заявил ректор МПГУ, доктор исторических наук Алексей Лубков.
С его слов, содержание курса будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации – через деятельность героев, их жизнеописание и подвиги.
09:18:50 04-06-2025
очевидно, что духовно-нравственный провал - колоссальный.
считаю, что главная заслуга такого положения вещей принадлежит массмедиа, интернету и телевидению.
у детей круглые сутки в руках эта чудесная коробочка, в которой это все есть.
с этим что-то нужно делать, потому что дети в силу возраста в принципе не способны фильтровать гигантский объем информации, причем 90% негативной.
поэтому, пусть будет хотя бы это - обязательные уроки.
09:23:22 04-06-2025
"...к этой работе привлекли митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова)..."
Это будет шедевра!
🤣
Детей вот только жалко.
09:28:59 04-06-2025
Кхм... (09:23:22 04-06-2025) "...к этой работе привлекли митрополита Симферопольского и К... И это светское государство)
10:28:37 04-06-2025
Кхм... (09:23:22 04-06-2025) "...к этой работе привлекли митрополита Симферопольского и К... действительно, при чем тут церковь?
09:28:06 04-06-2025
Запретить преподавание всего религиозного в школах!!!
Брать пример с коммунистов!!!
09:56:18 04-06-2025
6756 (09:28:06 04-06-2025) Запретить преподавание всего религиозного в школах!!!Бра... ]
При коммунистах преподавали "Основы атеизма". После этого предмета люди массово шли в церковь и крестились.
10:42:55 04-06-2025
Гость (09:56:18 04-06-2025) ... Не помню в школе такого предмета. А вот любым церковным конфессиям в школе делать нечего! Хочешь приобщится к Богу - иди в Воскресную школу. А вот Этику не мешало бы ввести.
11:27:31 04-06-2025
Гость (09:56:18 04-06-2025) ... Что? Я школу в 78 закончил, никаких "основ" не преподавали, молодёжь уже массово относились к религии, как к идиотизму , и единственный действующий собор на Никитина-был унылым сборищем малочисленного
и немолодого люда. Даже в пасху никакого ажиотажа не наблюдалось. Одна из моих бабушек ходила в церковь- я относился к ней с сочувствием)))
09:59:09 04-06-2025
6756 (09:28:06 04-06-2025) Запретить преподавание всего религиозного в школах!!!Бра... коммунисты? это который про общность жен и трудовые лагеря для всех?
да вы, милог, фанатазер.
вот сталинистов-государственников нам бы не помешало поболее. это да.
10:18:32 04-06-2025
Musik (09:59:09 04-06-2025) коммунисты? это который про общность жен и трудовые лагеря д... Сталинисты? Это которые "птенцы гнезда Матасова"? Кстати, он в СИЗО или под подпиской?
10:22:34 04-06-2025
Кхм... (10:18:32 04-06-2025) Сталинисты? Это которые "птенцы гнезда Матасова"? Кстати, он... нет, это те которые индустриализация, космическая и ядерная программы, образование/медицина/наука.
не без перекосов конечно.
10:53:33 04-06-2025
Musik (10:22:34 04-06-2025) нет, это те которые индустриализация, космическая и ядерная ... Спасибо, всё равно не надо. Потому что ко всему этому у вас прилагается нищета, голод, войны и расстрелы.
11:18:47 04-06-2025
Кхм... (10:53:33 04-06-2025) Спасибо, всё равно не надо. Потому что ко всему этому у вас ... А сейчас? Всё в шоколаде?
11:31:50 04-06-2025
Кхм... (10:53:33 04-06-2025) Спасибо, всё равно не надо. Потому что ко всему этому у вас ... в империи есть разные части. и светлое, и мраки.
но так получилось, что итог СССР однозначно позитивный.
значит смысл в этом эксперименте был более глубокий чем 100 сортов колбасы в любом сельмаге.
11:18:38 04-06-2025
Кхм... (10:18:32 04-06-2025) Сталинисты? Это которые "птенцы гнезда Матасова"? Кстати, он... о как? Денежная реформа 1947 года, когда у людей последние гроши отняли, голод 46-48 годов, когда зерно гнали за границу , полное бесправие крестьян- крепостные по- сути были. Это о том, что люди при сталине- просто цементная пыль, впрочем, как и всегда в России.. ничего не меняется
14:17:51 04-06-2025
Гость (11:18:38 04-06-2025) о как? Денежная реформа 1947 года, когда у людей последние ... Снимите розовые очки и посмотрите вокруг.
15:17:07 04-06-2025
Гость (14:17:51 04-06-2025) Снимите розовые очки и посмотрите вокруг.... какие очки? Лишь-бы что-то написать? Про то, что в России люди- пыль- всегда, мысль понятна? При сталине был ад , и сейчас примерно тоже самое для людей. Окрашено иначе, только и всего.
10:44:15 04-06-2025
Musik (09:59:09 04-06-2025) коммунисты? это который про общность жен и трудовые лагеря д... В школе Вы плоховато учились,
11:12:47 04-06-2025
Гость (10:44:15 04-06-2025) В школе Вы плоховато учились,... маркса читал. а вот вы Манифест - точно проспали 8-)))
11:13:25 04-06-2025
6756 (09:28:06 04-06-2025) Запретить преподавание всего религиозного в школах!!!Бра... Зачем с коммунистов? Буквально в соседней якобы мусульманской стране, религиозников в школы не допускают, религиозная одежда запрещена.
10:01:27 04-06-2025
Полезный предмет.
10:01:49 04-06-2025
я бы забрала ребенка из школы и перевела на домашее обучение, при таком раскладе.
10:31:07 04-06-2025
ОДНКНР, какой сейчас, бесполезный предмет, много в нем церковного. Ничего нет хуже, чем навязывать религию. Но если добавят героизм, то, да - будет воспитательно.
10:49:34 04-06-2025
да сделайте уже все школы церковно-приходскими на том и закончим, остальное все от лукавого!)))))
А потом еще удивляемся почему у нас ребятишки пустоголовые выходят из ворот школ, им просто некогда заниматься общеобразовательными естественными науками, мораль же главнее и лояльность поколений.
Мораль в первую очередь идет из семьи, т.к. 90% времени ребенок питает всю внешнюю суть из семьи и устоев в ней принятых, потом из интернета, а потом уже школа. И это уже ничем не перешибешь.
У меня ребенок приходит и говорит, что это все словоблудие уже "до изжоги" надоело, и в большинстве своем на этих уроках ребята спят сидят, а на собраниях учителя перед родителями извеняются, что приходится эту чушь ребятам вещать!!!
11:18:05 04-06-2025
Гость (10:49:34 04-06-2025) спят сидят, а на собраниях учителя перед родителями извеняются, что приходится эту чушь ребятам вещать... Всё так, всё верно описал. Одни слова для кухонь, другие для улиц.
Прошлый коммунистический режим пал именно от этого, не было у него настоящей народной поддержки, чуть шатнули - и коммуняки из руководящей силы вдруг стали вне закона.
Вангую повторение истории.
10:56:54 04-06-2025
Религия - опиум для народа. (с) В.И.Ленин
Я лично присягал СССР, и буду беспощадно бороться со всяким этим мракобесием.
11:23:01 04-06-2025
+ (10:56:54 04-06-2025) Религия - опиум для народа. (с) В.И.ЛенинЯ лично присяга... СССР распался.
в данный момент промеж двух бывших республик происходит СВО.
12:09:39 04-06-2025
Как хорошо, что мои дети уже проскочили эти классы и не будут слушать эту муть!
12:11:25 04-06-2025
Все дальше и дальше пихают народ в мракобесие средневековья
13:22:04 04-06-2025
Гость (11:27:31 04-06-2025) Что? Я школу в 78 закончил, никаких "основ" не преподавали, ... Молодёжь образца 1978 +47 оет в 2025 году - это ж те самые верующие бабки и есть, болезный.
15:29:22 04-06-2025
Гость (13:22:04 04-06-2025) Молодёжь образца 1978 +47 оет в 2025 году - это ж те самые в... Ты контекст диспута понял? Там чувак про " основы атеизма " пишет в то время, когда я учился в школе. И что после этих уроков мальчики и девочки креститься бросались))). Такое придумать- чем-то упороться надо))) А то , что с возрастом многие в религию ударяются- тема не новая . Среди моих знакомых ровесников- примерно 30% утешение в поповских бреднях нашли. Большинство-нет
13:57:48 04-06-2025
Образованные люди сегодня лишние.
15:58:04 04-06-2025
Это вместо Естествознания?
17:08:22 04-06-2025
Гость (15:58:04 04-06-2025) Это вместо Естествознания?... И вместо обществоведения, и О главном... Октябрята и пионеры с комсомолом больше не в моде, так хоть так..
19:08:27 04-06-2025
Гость (17:08:22 04-06-2025) И вместо обществоведения, и О главном... Октябрята и пионеры... да уж лучше Пионерия и Комсомол, чем богомолы.