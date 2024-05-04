Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле 4 мая

Торговые площадки будут работать по шести адресам

04 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Продукты к Пасхе / Изображение: нейросеть Kandinsky

В Барнауле 4 мая пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

На них можно купить куличи, ингредиенты для пасхальной выпечки, а также мясо, рыбу, фрукты, овощи, саженцы и другие продукты.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам: