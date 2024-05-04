НОВОСТИОбщество

Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле 4 мая

Торговые площадки будут работать по шести адресам

04 мая 2024, 09:30, ИА Амител

Продукты к Пасхе / Изображение: нейросеть Kandinsky
Продукты к Пасхе / Изображение: нейросеть Kandinsky

В Барнауле 4 мая пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

На них можно купить куличи, ингредиенты для пасхальной выпечки, а также мясо, рыбу, фрукты, овощи, саженцы и другие продукты.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:

  • Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
  • Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;
  • Ленинский район – пл. Народная;
  • Октябрьский район – сквер имени Германа Титова;
  • Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Барнаул пасха
Читайте также в сюжете: Пасха - 2024

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров