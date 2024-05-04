Предпасхальные ярмарки пройдут в Барнауле 4 мая
Торговые площадки будут работать по шести адресам
04 мая 2024, 09:30, ИА Амител
Продукты к Пасхе / Изображение: нейросеть Kandinsky
В Барнауле 4 мая пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
На них можно купить куличи, ингредиенты для пасхальной выпечки, а также мясо, рыбу, фрукты, овощи, саженцы и другие продукты.
Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;
- Ленинский район – пл. Народная;
- Октябрьский район – сквер имени Германа Титова;
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
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