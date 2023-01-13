"Не справился". Подробности массового ДТП на закрытой из-за метелей трассе Барнаул — Павловск

Пострадавших в ДТП нет, повреждения получили только автомобили

13 января 2023, 17:45, ИА Амител

Четыре автомобиля пострадали в массовой аварии 13 января на трассе Барнаул — Павловск, сообщает региональное МВД.

"Водитель автомобиля Nissan, двигавшийся в сторону Барнаула, в сложных погодных условиях не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся перед ним автомобилем Lexus. После этого с Nissan столкнулись ещё две машины — Toyota Caldina и Toyota Opa", — рассказали в ведомстве.

Пострадавших в ДТП нет, повреждения получили только автомобили. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в полдень 13 января перекрыли несколько дорог из-за непогоды, в том числе полностью на всём протяжении трассу Барнаул — Павловск.

В ведомстве обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать скоростной режим, не забывать о безопасной дистанции и не выезжать на встречную полосу в условиях плохой видимости.