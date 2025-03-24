Предприниматель из Барнаула первой в России зарегистрировала бизнес в СберБанк Онлайн

Теперь открыть свое дело можно за несколько кликов без визитов в налоговую

24 марта 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4AjNY

Ноутбук. Девушка / Фото: benzoix / freepik.com

Сбер продолжает активно развивать цифровые сервисы, делая их удобными и доступными для клиентов. Одним из таких решений стала функция онлайн-регистрации ИП через личный кабинет в СберБанк Онлайн. В феврале новым сервисом воспользовался первый клиент – Ольга Пузырева из Барнаула, открывшая пункт выдачи заказов одного из популярных маркетплейсов.

По словам предпринимателя, процесс прошел быстро и удобно.

"Я и не ожидала, что все будет так просто. Я заполнила данные в личном кабинете и отправила заявку на регистрацию. Не требовалось даже прикладывать фото или скан-копии документов. Это действительно удобно. Особенно в то время, когда нужно сосредоточиться на бизнесе, а не на бумажной волоките", – говорит Ольга Пузырева.

С помощью новой функции открыть собственное дело можно всего за несколько кликов – без визитов в налоговую.

Сервис доступен клиентам старше 18 лет, а подписать сформированные документы можно через приложение "Госключ" с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. После этого информацию направляют в ФНС. Регистрация занимает не более трех рабочих дней.

"Мы рады, что наши клиенты в числе первых становятся пользователями решений Сбера для бизнеса. Это лишний раз доказывает, что мы движемся в правильном направлении, предлагая людям не только финансовые продукты, но и инструменты для развития, помогая с открытием собственного дела буквально в несколько кликов", – отмечает управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.

Фото: freepik.com

ПАО Сбербанк

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