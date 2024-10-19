Предприниматель получил пять лет тюрьмы за гибель туристов на Алтае

Мужчина устроил тур от села Чемал до Каракольских озер, незаконно переоборудовал грузовик и посадил за руль водителя без прав нужной категории

19 октября 2024, 13:52, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Республике Алтай вынесли приговор 65-летнему предпринимателю за гибель двух туристов по пути на Каракольские озера, сообщили в региональном СК.

Ради получения прибыли мужчина запустил тур, в который входил трансфер туристов от села Чемал до Каракольских озер и проживание у этих водоемов. Для доставки людей он использовал незаконно переоборудованный ГАЗ-66, у которого заменил кузов для увеличения посадочных мест. При этом за руль бизнесмен посадил водителя без прав категории D.

Утром 25 июля 2023 года этот шофер вез к озерам 16 туристов из Свердловской области, в том числе десятерых детей. По пути он не справился с управлением, машина перевернулась. Пассажиры получили травмы, 26-летний парень погиб на месте, а 61-летняя туристка через несколько дней скончалась в больнице.

Впоследствии в отношении предпринимателя возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Также в его отношении поступило два гражданских иска от потерпевших на 10 млн рублей – на эту сумму арестовали имущество бизнесмена.

Прошедший накануне суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, а также частично удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с подсудимого морального вреда на более чем 6,5 млн рублей.

Как отметили в СК, в сентябре десять лет колонии-поселения также дали водителю ГАЗа. Кроме того, ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением.