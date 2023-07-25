Опубликованы фото с места переворачивания грузовика с туристами на Алтае
Группа отдыхающих прибыла из Екатеринбурга
25 июля 2023, 16:02, ИА Амител
Грузовик с туристами перевернулся на Алтае / Фото: 1-4 (t.me/mchs_04), 5-6 (t.me/mash_siberia)
Группа туристов, которая перевернулась в Республике Алтай на грузовике по пути на Каракольские озера, приехала в регион из Екатеринбурга, сообщает в своем Telegram-канале республиканский МЧС.
"В горной труднодоступной местности автомобиль перевернулся. В аварии 11 из 16 пассажиров получили травмы, из них шестеро детей. Один человек погиб", – рассказали в ведомстве.
Пострадавшим оказана первая помощь, всех доставили в местную больницу.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами.
16:09:06 25-07-2023
Запретить эту дорогу верхнюю сделать платной за много денег
16:25:05 25-07-2023
Гость (16:09:06 25-07-2023) Запретить эту дорогу верхнюю сделать платной за много денег ... ...и пешком.
16:52:14 25-07-2023
20 лет назад только пешком шли. все норм. нежные все стали. оппу довезти до озер требуют
16:57:57 25-07-2023
а дорогу то проложить нельзя что ли?
17:05:51 25-07-2023
Гость (16:57:57 25-07-2023) а дорогу то проложить нельзя что ли?... Так это ж сколько денег то надо???
17:33:53 25-07-2023
Гость (16:57:57 25-07-2023) а дорогу то проложить нельзя что ли?... В том и фишка. Что ужасная дорога это одновременно и эмоции, и защита от толп туристов. Стоит только проложить хорошую дорогу (а ее уже прокладывают), озера убьются тысячами туристов, будут толпы как на Ае, Аржан-Суу, Патмосе. А чем выше в горы, тем, в среднем, холоднее и тем медленнее восстанавливается природа. Нельзя пускать толпы к Каракольским, можно будет забыть про них, растопчут там все.
17:44:26 25-07-2023
а зачем, трех сотен толстсумов и пару тыщ тех у кого в жепи шило - развлекать?
17:51:04 25-07-2023
Лучшие бы в Крым поехали
19:32:53 25-07-2023
Гость (16:09:06 25-07-2023) Запретить эту дорогу верхнюю сделать платной за много денег ... ... и запускать несколько одновременно, типа кто вперед