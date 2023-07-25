Опубликованы фото с места переворачивания грузовика с туристами на Алтае

Группа отдыхающих прибыла из Екатеринбурга

25 июля 2023, 16:02, ИА Амител





















Грузовик с туристами перевернулся на Алтае / Фото: 1-4 (t.me/mchs_04), 5-6 (t.me/mash_siberia)

Группа туристов, которая перевернулась в Республике Алтай на грузовике по пути на Каракольские озера, приехала в регион из Екатеринбурга, сообщает в своем Telegram-канале республиканский МЧС.

"В горной труднодоступной местности автомобиль перевернулся. В аварии 11 из 16 пассажиров получили травмы, из них шестеро детей. Один человек погиб", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшим оказана первая помощь, всех доставили в местную больницу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами.