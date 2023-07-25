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Опубликованы фото с места переворачивания грузовика с туристами на Алтае

Группа отдыхающих прибыла из Екатеринбурга

25 июля 2023, 16:02, ИА Амител

Группа туристов, которая перевернулась в Республике Алтай на грузовике по пути на Каракольские озера, приехала в регион из Екатеринбурга, сообщает в своем Telegram-канале республиканский МЧС.

"В горной труднодоступной местности автомобиль перевернулся. В аварии 11 из 16 пассажиров получили травмы, из них шестеро детей. Один человек погиб", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшим оказана первая помощь, всех доставили в местную больницу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами.

Туризм Происшествия Республика Алтай

Комментарии 9

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Гость

16:09:06 25-07-2023

Запретить эту дорогу верхнюю сделать платной за много денег

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Гость

16:25:05 25-07-2023

Гость (16:09:06 25-07-2023) Запретить эту дорогу верхнюю сделать платной за много денег ... ...и пешком.

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Гость

16:52:14 25-07-2023

20 лет назад только пешком шли. все норм. нежные все стали. оппу довезти до озер требуют

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Гость

16:57:57 25-07-2023

а дорогу то проложить нельзя что ли?

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Гость

17:05:51 25-07-2023

Гость (16:57:57 25-07-2023) а дорогу то проложить нельзя что ли?... Так это ж сколько денег то надо???

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Гость

17:33:53 25-07-2023

Гость (16:57:57 25-07-2023) а дорогу то проложить нельзя что ли?... В том и фишка. Что ужасная дорога это одновременно и эмоции, и защита от толп туристов. Стоит только проложить хорошую дорогу (а ее уже прокладывают), озера убьются тысячами туристов, будут толпы как на Ае, Аржан-Суу, Патмосе. А чем выше в горы, тем, в среднем, холоднее и тем медленнее восстанавливается природа. Нельзя пускать толпы к Каракольским, можно будет забыть про них, растопчут там все.

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Гость

17:44:26 25-07-2023

а зачем, трех сотен толстсумов и пару тыщ тех у кого в жепи шило - развлекать?

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Гость

17:51:04 25-07-2023

Лучшие бы в Крым поехали

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Гость

19:32:53 25-07-2023

Гость (16:09:06 25-07-2023) Запретить эту дорогу верхнюю сделать платной за много денег ... ... и запускать несколько одновременно, типа кто вперед

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