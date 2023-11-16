Предпринимателей Барнаула научат стратегии построения бизнеса
Представителей бизнеса обещают научить мыслить масштабно, а также эффективно набирать и мотивировать команду
16 ноября 2023, 14:50, ИА Амител
Конференция "Стратегия построения бизнеса" пройдет в Барнауле во вторник, 21 ноября 2023 года. Участники мероприятия – а приглашаются специалисты и руководители предприятий субъектов малого (среднего) предпринимательства – смогут повысить свои компетенции, а также улучшить стабильность развития своего бизнеса.
Что за конференция и какие вопросы там рассмотрят?
Организует мероприятие комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
В программу конференции вошли следующие вопросы:
1. Системный рост бизнеса (авторский метод):
– мышление собственника – главный ключ роста бизнеса – как смотреть на свой бизнес масштабно;
– бизнес-система – как вместо режима тушения пожара строить бизнес системно и поэтапно;
– стратеги роста: выбор кейсов бизнеса в разных нишах.
2. Как эффективно набирать, развивать и мотивировать команду
в современных условиях?
– Как набирать сотрудников в условиях "никто не хочет работать";
– формирование коллектива: подбор, мотивация;
– постановка задач и проработка делегирования;
– какого руководителя сегодня выбирают.
3. Проблемы маркетинговых внедрений на современном этапе
Кто будет спикером на конференции?
С приветственным словом на конференции выступит председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула Наталья Кротова.
Спикерами конференции выступят:
– Евгения Буглакова, управляющий партнер консалтинговой компании ASBA-консалтинг, коуч, сертифицированный фасилитатор корпоративных и региональных стратегических сессий;
– Анна Немчинова, сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-консультант, бизнес-психолог, автор книг "Базовые продажи для менеджеров продаж", "Поврежденные делом" и др.;
– Ольга Бажина, руководитель магазина электротехнической и сантехнической продукции "Бако", банкет-холла Bako-event, эксперт в квантовой психологии.
Когда и где пройдет конференция?
Конференция будет проходить 21 ноября с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Максима Горького, 31 (3-й этаж, конференц-зал Сибирской медиагруппы).
Как попасть на конференцию?
Регистрация на конференцию доступна по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ151FzeB06POqK3mOtq2GVp3nf00y2k2PEaMOlAX-sV93Zw/viewform?pli=1
Где узнать дополнительную информацию по мероприятию?
Задать дополнительные вопросы можно:
по телефону: 8-996-459-1597 (WatsApp);
e-mail: elars_pravo22@mail.ru;
VK: https://vk.com/id730410363.
Напомним, ранее конференцию для предпринимателей комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула проводил летом 2023 года. Тогда на мероприятие зарегистрировались более 50 представителей бизнес-сообщества. Помимо обучающих секций, они обсудили наболевшие вопросы. В целом мероприятие вызвало множество положительных откликов и пожеланий проводить их как можно чаще.
17:32:37 16-11-2023
главное туда на коне не приезжать - украдут