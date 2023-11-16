Предпринимателей Барнаула научат стратегии построения бизнеса

Представителей бизнеса обещают научить мыслить масштабно, а также эффективно набирать и мотивировать команду

16 ноября 2023, 14:50, ИА Амител

Фото предоставлено комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула

Конференция "Стратегия построения бизнеса" пройдет в Барнауле во вторник, 21 ноября 2023 года. Участники мероприятия – а приглашаются специалисты и руководители предприятий субъектов малого (среднего) предпринимательства – смогут повысить свои компетенции, а также улучшить стабильность развития своего бизнеса.

Что за конференция и какие вопросы там рассмотрят?

Организует мероприятие комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.

В программу конференции вошли следующие вопросы:

1. Системный рост бизнеса (авторский метод):

– мышление собственника – главный ключ роста бизнеса – как смотреть на свой бизнес масштабно;

– бизнес-система – как вместо режима тушения пожара строить бизнес системно и поэтапно;

– стратеги роста: выбор кейсов бизнеса в разных нишах.

2. Как эффективно набирать, развивать и мотивировать команду

в современных условиях?

– Как набирать сотрудников в условиях "никто не хочет работать";

– формирование коллектива: подбор, мотивация;

– постановка задач и проработка делегирования;

– какого руководителя сегодня выбирают.

3. Проблемы маркетинговых внедрений на современном этапе

Кто будет спикером на конференции?

С приветственным словом на конференции выступит председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула Наталья Кротова.

Спикерами конференции выступят:

– Евгения Буглакова, управляющий партнер консалтинговой компании ASBA-консалтинг, коуч, сертифицированный фасилитатор корпоративных и региональных стратегических сессий;

– Анна Немчинова, сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-консультант, бизнес-психолог, автор книг "Базовые продажи для менеджеров продаж", "Поврежденные делом" и др.;

– Ольга Бажина, руководитель магазина электротехнической и сантехнической продукции "Бако", банкет-холла Bako-event, эксперт в квантовой психологии.

Когда и где пройдет конференция?

Конференция будет проходить 21 ноября с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Максима Горького, 31 (3-й этаж, конференц-зал Сибирской медиагруппы).

Как попасть на конференцию?

Регистрация на конференцию доступна по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ151FzeB06POqK3mOtq2GVp3nf00y2k2PEaMOlAX-sV93Zw/viewform?pli=1

Где узнать дополнительную информацию по мероприятию?

Задать дополнительные вопросы можно:

по телефону: 8-996-459-1597 (WatsApp);

e-mail: elars_pravo22@mail.ru;

VK: https://vk.com/id730410363.

Напомним, ранее конференцию для предпринимателей комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула проводил летом 2023 года. Тогда на мероприятие зарегистрировались более 50 представителей бизнес-сообщества. Помимо обучающих секций, они обсудили наболевшие вопросы. В целом мероприятие вызвало множество положительных откликов и пожеланий проводить их как можно чаще.