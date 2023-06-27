Эксперты отмечают разобщенность предпринимательского сообщества: два соседа за забором живут и не знают, кто что из них выпускает

27 июня 2023, 13:15, ИА Амител

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В России очень стремительно меняется ситуация в законодательстве и на рынке, и предпринимателям, чтобы успешно работать, нужно быть постоянно в курсе всех нововведений. Помочь в этом может участие предпринимателей в общественных структурах бизнеса. Об этом сообщил председатель координационного совета предпринимателей Барнаула, депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов во время бизнес-конференции, которая прошла в столице Алтайского края на прошлой неделе.

Два соседа не знают, кто что делает

Более 50 представителей бизнес-сообщества зарегистрировались на участие в конференции, которую организовал комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула в рамках муниципальной программы развития предпринимательства в городе.

Главная цель конференции – повышение компетенции специалистов и руководителей предприятий субъектов малого предпринимательства.

Обращаясь к участникам мероприятия, Юрий Ряполов в первую очередь поблагодарил их за вклад в развитие города:

"Спасибо, что вы предприниматели. На сегодня малый и средний бизнес дает 56% поступлений собственных доходов в бюджет Барнаула для решения всевозможных городских проблем. Спасибо вам и за то, вы что благоустраиваете наш город. Ведь то, что касается украшения территории около каждого предприятия, – лежит на ваших плечах. К нам часто приезжают гости, которые говорят, что Барнаул уютный и красивый город и это в том числе ваша заслуга".

При этом Юрий Ряполов отметил разобщенность предпринимательского сообщества в городе: два соседа за забором живут и не знают, кто что из них выпускает. А потому очень часто многие ищут необходимый товар в других регионах и переплачивают за него, отметил депутат. По мнению Юрия Ряполова, решить эту проблему и наработать связи поможет участие представителей бизнеса в общественных предпринимательских структурах. И это же поможет эффективно работать компаниям и не пропустить важные изменения в законах, которые порой вводят очень часто.

"Сейчас очень стремительно меняется ситуация в законодательстве и на рынке. За всем порой невозможно уследить. Предприниматель должен знать все: в пожарных и налоговых делах, и еще много чего. Мы насчитали 37 или 38 контролирующих организаций, требования которых мы обязаны знать. Поэтому я рекомендую входить в составы общественных предпринимательских структур, например, в "Опору России", чтобы вовремя получать максимум нужной информации", – сказал Ряполов.

По словам депутата, в таких структурах могут подсказать и новое направление работы для компаний, которое поможет более эффективно вести дела.

"Я могу много примеров назвать, когда предприятия уходили в те сферы, которые раньше не прорабатывали. И уходили в работу в три смены, и очень успешно развивались", – сказал он.

Растить кадры с детского сада

Острую проблему – дефицит кадров, от которой сегодня страдает большая часть предприятий, затронул в своем выступлении Юрий Ряполов.

"Мы уже прошли период, когда друг у друга переманивали готовых работников. У нас сегодня есть градация – те, кто не хотят работать и ждут подачек от государства. Есть те, кого высоко ценят и удерживают на своих предприятиях", – отметил он.

Он сообщил, что сейчас несколько предпринимателей Алтайского края строят фабрики в Узбекистане – работников там проще найти. Но не все смогут пойти таким путем. А значит, вариант только один – самим начать готовить себе кадры. И начинать надо со школ, а то и с детских садов, отметил Ряполов.

"Спасибо комитету, что за эту работу уже взялись, начали возить на предприятия школьников, рассказывать, что производится в Барнауле, какие предприятия есть в нашем городе. Люди просто не знают ничего о наших предприятиях, и о том, какие там условия. Барнаул для многих – это всего лишь город торговых центров. Если мы сейчас не займемся молодежью, завтра у вас работать будет некому. Хотите развиваться – давайте вместе работать в этом направлении", – призвал председатель координационного совета предпринимателей Барнаула.

Ряполов сообщил, что в этом году Госдума внесла изменения в законодательство по работе несовершеннолетних. В частности, резко упростили количество документов по приему на работу. "Раньше невозможно было собрать все справки для трудоустройства несовершеннолетних, сейчас все проще", – сказал депутат и тоже призвал предпринимателей более внимательно рассмотреть этот вариант, чтобы растить кадры.

Не стесняйтесь работать с властью

Призвал Юрий Ряполов предпринимателей "отбросить стеснение" и плотнее работать с администрациями Барнаула районов.

"Комитет по предпринимательству действительно готов вам помогать, звоните, приходите. И это будет исключительно вам на пользу", – указал он.

Он напомнил о поддержках, которые сегодня предлагает государство. Узнать о них можно на сайтах комитета по предпринимательству города, управления по предпринимательству Алтайского края и Мойбизнес22.

"У нас на сегодня много поддержек для малого и среднего бизнеса, начиная с фондов микрозаймов, где вы можете получить кредит под проценты, которые не даст ни один банк, есть бесплатная система обучения, не стесняйтесь этим пользоваться. Но баловаться с бюджетными деньгами нельзя. И если вы берете какие-то государственные деньги, выполняйте все условия, так как контроль и проверки очень жесткие", – предупредил эксперт.

Председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула Наталья Кротова указала, что в последнее время в городе развивается сфера самозанятости.

"Начиная с 2020 года более 50 000 человек зарегистрированы в качестве самозанятых – очень развивается это направление. Напомню, что при оформлении самозанятости можно получить поддержку в размере 350 тысяч рублей, конечно, при соблюдении ряда формальностей", – отметила она.А всего на территории Барнаула зарегистрировано свыше 38 000 предпринимателей. Трудятся в этой сфере более 140 тысяч человек.

Наталья Кротова также отметила, что в Барнауле проводятся разные мероприятия в поддержку бизнес-сообщества. Так, весной прошел конкурс лучших предпринимателей города. Призовой фонд составил 100 тысяч рублей.

Проходят в городе и ярмарки товаропроизводителей. Первая в этом году состоится 8 июля, в День семьи любви и верности на улице Мало-Тобольской.

"Участвовать можно всем. Мы предоставляем оборудование, с вашей стороны – продукция и продавец", – указала эксперт.

О чем еще говорили на конференции

– Как построить успешный бизнес в условиях жесткой конкуренции и нестабильности потребительского спроса.

– Публичные коммуникации на современном этапе, эффективные пути взаимодействия с клиентом.

– Эффективные пути работы с персоналом в условиях дефицита рабочей силы: от найма до управления.

– Брендирование и успешные маркетинговые коммуникации. Роль бренда в эффективности маркетинговых коммуникаций.

По всем этим темам были не только лекции, но и практические рекомендации.

Следующая подобная конференция пройдет в Барнауле в октябре.