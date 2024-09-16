Предпринимателей все больше. Как на Алтае поддерживают бизнес "от мала до велика"

За пять лет на развитие малого и среднего предпринимательства направили более 5,6 миллиарда рублей

16 сентября 2024, 14:55, ИА Амител

Начальник краевого управления по развитию предпринимательства Антон Слободчиков / Фото: Управление по развитию предпринимательства Алтайского края

Количество предпринимателей в Алтайском крае неуклонно растет с 2022 года. Если пару лет назад в регионе насчитывалось около 71 тысячи представителей среднего и малого бизнеса, то сейчас их более 77 тысяч. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник краевого управления по развитию предпринимательства Антон Слободчиков.

Он отметил, что активное развитие бизнеса на Алтае – в том числе и результат поддержки, которую власти оказывают предпринимателям в последние годы. О том, какая помощь была оказана за последние пять лет, – в материале amic.ru.

Больше бизнесменов

Более 26 тысяч субъектов МСП в регионе зарегистрированы как юрлица, а еще свыше 49 тысяч – как индивидуальные предприниматели. Помимо этого, в крае зарегистрировано и 123 тысячи физических лиц, выплачивающих налог на профессиональный доход (самозанятых). Их количество, как и в случае с предпринимателями, ежегодно лишь увеличивается.

Слободчиков подчеркнул, что показатели бизнеса в крае тоже растут. Так, отгрузка товаров малым бизнесом, по предварительным данным, в этом году увеличилась на 27%.

Структура предпринимательских интересов при этом остается примерно одинаковой, отметил глава управления.

"Так скажем, она традиционна. У нас порядка 37% – сфера торговли, примерно 10% – это строительство, и примерно в таких же объемах производство, в том числе и переработка продуктов питания, и сельхозмашиностроение", – пояснил Слободчиков.

Миллиарды на поддержку

Во многом предпринимательство на Алтае развивается благодаря поддержке, которую оказывают власти. В основе этой помощи – национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Но в крае эту программу дополняют комплекс региональных мер поддержки, а также мероприятия, предусмотренные индивидуальной программой социально-экономического развития Алтайского края.

Меры предусмотрены для всех этапов развития бизнеса – от регистрации предприятия до выхода на крупные рынки сбыта.

Всего за пять лет на поддержку предпринимательства в регионе направили более 5,6 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.

Обучающее мероприятие по бизнесу на Алтае / Фото: центр "Мой бизнес"

По словам Слободчикова, всего с 2019 года власти оказывали поддержку алтайским предпринимателям более 140 тысяч раз. Общий размер полученных бизнесом средств, включая программы льготного кредитования и поручительства, гранты и субсидии, превысил 75 млрд рублей.

Одна из самых популярных у бизнеса мер – льготное кредитование через Алтайский фонд финансирования предпринимательства. Оно позволяет оформить заем со ставкой существенно ниже банковской – от 3,5 до 7,5%. За пять лет под поручительства региональной гарантийной организации более 790 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 15,8 млрд рублей. А региональная микрофинансовая организация за этот период поддержала проекты более 2,2 тысячи человек на общую сумму свыше 8,5 млрд рублей.

Вторая популярная мера поддержки – субсидирование затрат на приобретение оборудования. За пять лет в Алтайском крае этой льготой воспользовались 694 предпринимателя, а общая сумма превысила миллиард рублей. Важно, что эта мера стимулирует бизнес на собственные инвестиционные вложения – их объем превысил 8,5 млрд рублей.

То есть на один бюджетный рубль, выделенный на закупку оборудования, в регионе приходится более восьми рублей частных инвестиций.

Растет бизнес – растет экономика

Благодаря господдержке развивается не только предпринимательство, но и вся региональная экономика. По подсчетам краевого управления, только за счет индивидуальной программы социально-экономического развития в регионе появилось более трех тысяч новых рабочих мест.

Ожидается, что в 2024-м поддержку получат еще около ста предпринимателей, что позволит создать еще не меньее 500 вакансий.

Центр "Мой Бизнес" / Фото: altairegion22.ru

"Мы и в дальнейшем продолжим оказывать все востребованные меры поддержки. Вместе с командой мы внимательно следим за изменяющимися условиями ведения бизнеса и потребностями предпринимателей и всегда готовы предлагать решения, которые помогут им справляться с актуальными вызовами и достигать поставленных целей", – подчеркнул Антон Слободчиков.Он добавил, что сейчас в России разрабатывают новые нацпроекты. В том числе они будут включать в себя и дополнительные меры поддержки бизнеса. Но в Алтайском крае, по словам руководителя управления, еще несколько льгот для предпринимателей могут внедрить уже в этом году.

Кстати, Алтайский край – один из немногих регионов, где власти поддержали сразу три проекта по созданию промышленных технопарков. Общий размер субсидий на эти цели превысил 1,5 млрд рублей. Один технопарк уже работает, еще два готовятся к открытию. О том, что они дадут региону, читайте в материале amic.ru.