Товары без маркировки предложили не уничтожать, а отдавать и перерабатывать
Огромный объем контрафактной продукции в России связан с низким доходом большей части населения
12 марта 2024, 13:36, ИА Амител
В Госдуму внесут законопроект, предлагающий немаркированные товары перерабатывать и использовать для государственных и муниципальных нужд, рассказал в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.
Напомним, на данный момент товары без маркировки считаются контрафактом, даже если они надлежащего качества и подлежат уничтожению.
"При этом на фоне общего падения уровня жизни граждан в условиях санкционного давления товары без маркировки пользуются "вынужденным спросом" в силу его более доступной стоимости", – подчеркнул Нилов.
Авторы инициативы предложили законодательно запретить уничтожение немаркированной продукции и разработать порядок ее переработки и использования для государственных и муниципальных нужд.
В частности, непищевую продукцию – детскую одежду, текстиль и другие товары легкой промышленности – предлагается передавать пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, малоимущим.
"Целесообразнее провести соответствующую экспертизу безопасности такой продукции с последующей ее передачей нуждающимся", – указал Нилов.
Парламентарий также отметил, что, например, в 2021 году объем торговли контрафактной продукцией в России составил 6 трлн рублей, из которых 60% – непищевая. Такой объем, подчеркнул он, связан с низким доходом большей части населения.
14:19:48 13-03-2024
Не верная информация.
Путин сказал - не рожают ибо разбогатели и вообще на 1 миллион стало меньше малоимущих.
Разбогатели наверное
23:30:48 13-03-2024
Я не понял а на хрена Путин так старается защищать интересы и доходы брендов наших врагов стран НАТО и объявивших санкции за счет грабежа граждан повышением цен маркировкой и уничтожением контрафакта. Если он национальный патриотический лидер нации то его первейшая задача обеспечит народ качественным и дешевым товаром любого назначения, а не рвать пятую точку за врагов и их доходы.
11:37:51 16-03-2024
Есть 60 процентов нищих, будет 90.И не будет таких силовых.
11:38:41 16-03-2024
Ну разорите вы этих предпринимателей,а дальше у кого будите отбирать???И где эти нищие будут товары покупать? У ваших фирм в кредит???