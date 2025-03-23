Предпринимаются все меры. В МЧС рассказали о паводковой обстановке в Алтайском крае

Алтайским водителям советуют быть предельно осторожными и внимательными

23 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На 23 марта в Алтайском крае не зафиксировано подтоплений населенных пунктов, жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод проводятся согласно плану. В рамках контроля паводковой обстановки на территории работают 11 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов", – говорится в сообщении.

В Солонешенском районе ситуацию контролируют сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и специалисты группы беспилотных авиасистем.

Уровень воды в реках остается ниже критических отметок. На реке Ануй у села Солонешного с 22 марта наблюдается скопление льда, уровень воды снизился на 80 см за сутки и составляет 196 см.

"Предпринимаются все меры для минимизации негативных последствий предстоящего паводка", – отметили в МЧС.

Спасатели посоветовали водителям быть предельно осторожными и внимательными, в настоящее время стоит воздержаться от поездок.