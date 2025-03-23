В Алтайском крае провели подрывные работы на реках, чтобы не допустить потопа
Спасатели предпринимают и другие меры
23 марта 2025, 07:30, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края / @mchs_altkray
В Алтайском крае продолжается работа по минимизации негативных последствий предстоящего паводка, сообщили в МЧС региона.
Так, в Бийске спасатели возвели временную насыпную дамбу в районе тоннеля. В Барнауле расчищают от снега дороги и зоны возможного подтопления, прочищают ливневки, водоотводные каналы и водопропускные устройства. А в Солонешенском районе за обстановкой следит оперативная группа.
Кроме того, в крае провели подрывные работы по профилактике заторов на реках. В ведомстве заверили, что предпринимают все необходимые меры.
"На текущий момент подтоплений территорий населенных пунктов не зафиксировано", – отметили в МЧС.
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