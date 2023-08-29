Предприятие "Чарышское" увеличило выработку благодаря нацпроекту

И улучшило другие показатели на пилотном проекте

29 августа 2023, 16:00, ИА Амител

На презентации в "Чарышском" / Фото:

Выработка выросла на 44%, брак сократился на 53%, а время протекания процесса от начала дойки до отгрузки снизилось на 18%. Таких результатов удалось добиться на пилотном потоке в ООО "Чарышское" за шесть месяцев участия в национальном проекте "Производительность труда".

Бережливая оптимизация проводилась на потоке "Оптимизация процесса производства сырого молока". И в самом начале рабочая группа выявила 41 проблему. При реализации проекта там сделали:

внедрили в работу производственный анализ и анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ),

составили список оборудования и разработали цепочки помощи, инфоцентр базы, стенд решения проблем,

организовали рабочие места по системе 5С,

разработали стандарты рабочих мест и операций на потоке,

внедрили чек-лист обхода, листы оценки выполняемых стандартов,

проводили рабочие собрания.

На совещании с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы инспектор отдела кадров руководитель проектного офиса Наталья Зубарева презентовала результаты проекта. Также она представила план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия до 2024 года. По программе ФЦК там подготовили двух инструкторов по бережливому производству, которые будут передавать свои знания другим работникам.

"Полученные результаты по проекту, улучшения условий работы сотрудников и содержания коров достигнуты благодаря заинтересованности вовлеченности генерального директора Марлена Мкртчяна", - прокомментировала руководитель проекта Регионального центра компетенций (РЦК) Елена Моргуль.

Марлен Мкртчян же отметил системную и эффективную работу эксперта РЦК с участниками рабочей группы, рассказал о значении применяемых методов бережливого производства и их влиянии на развитие предприятия. За результативную работу он торжественно наградил 14 самых активных участников рабочей группы ценными подарками.

Заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности министерства экономического развития Алтайского края Татьяна Богданова подчеркнула важность полученного результата для развития предприятия и предстоящую работу по их закреплению и тиражированию. А директор КАУ "АЦКР" Дмитрий Ляхов отметил заинтересованность сотрудников и высокую вовлеченность руководства предприятия в поддержании изменений и улучшений на производстве.

На предприятии инициировали следующий проект "Оптимизация склада ТМЦ фермы".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.