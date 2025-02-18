Председатель АКЗС Александр Романенко помогает семьям алтайских бойцов и ветеранов СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в штабе "Единой России" решали вопросы медицинской помощи, получения наград и оформления земли

18 февраля 2025, 16:45, ИА Амител

Александр Романенко и Александр Незговоров с супругой / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Накануне Дня защитника Отечества в штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" обратился участник СВО Александр Незговоров, известный под позывным "Сансей". Он рассказал, что недавно женился на жительнице Луганска и перевез ее в Барнаул. В семье есть ребенок-инвалид, который нуждается в медицинской помощи.

Благодаря содействию председателя АКЗС и секретаря реготделения "Единой России" Александра Романенко, алтайские медики обследуют мальчика. Давид перенес менингит в 2020 году, в результате чего не может двигаться и говорить. Сейчас он проходит реабилитацию в Барнауле, но для восстановления требуется дальнейшее лечение. В то время как семья решает вопрос с пропиской, врачи барнаульской поликлиники № 14 занимаются ребенком, чтобы наметить оптимальный курс лечения.

"Программа обязательного медицинского страхования гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи всем жителям нашей страны в любой ее точке. Ребенка нужно ставить на ноги, мы сделаем для этого все возможное. Можете обращаться ко мне в любое время", – прокомментировал Александр Романенко.Также председатель АКЗС поинтересовался условиями жизни семьи Александра Незговорова после возвращения с СВО. Боец рассказал, что завершил контракт в мае 2024 года и теперь активно участвует в работе Ассоциации ветеранов СВО в Алтайском крае под руководством товарища, депутата АКЗС Владимира Громова. А еще – собирает гуманитарную помощь на фронт.

Прием граждан в штабе общественной поддержки партии / Фото: пресс-служба "Единой России"

В штаб обратился еще один участник СВО, Евгений Чичканов с позывным "Поэт". Ветеран войны в Афганистане, в 2022 году отправившийся в Донбасс в составе добровольческого батальона, успешно выполнял боевые задачи и спасал товарищей. Однако из-за болезни ему пришлось прервать второй контракт. Евгений уже два года не может получить свои боевые награды. Александр Романенко принял обращение в работу.

Также на приеме был многодетный отец Владимир Фролов из Барнаула, семья которого награждена медалью и орденом "Родительская слава". Недавно у мужчины родилась десятая дочь, а старший сын принимает участие в спецоперации. Фроловы планируют расширить свое хозяйство во Власихе и оформить в собственность соседний пустой участок, но столкнулись с трудностями.

Александр Романенко планирует организовать встречу Владимира Фролова с руководителем управления имущественных отношений Алтайского края для решения данного вопроса.