Председатель АКЗС Александр Романенко поздравил жительниц Алтайского края с 8 Марта
Депутат пожелал женщинам быть счастливыми, здоровыми и любимыми
07 марта 2025, 14:00, ИА Амител
Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравил жительниц Алтайского края с Международным женским днем. Видеопоздравление опубликовали в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".
В начале Александр Романенко прочитал отрывок из стихотворения Андрея Дементьева "Я знаю, что все женщины прекрасны", а затем произнес слова поздравления:
"Этим отрывком из стихотворения Андрея Дементьева я хотел бы от имени депутатов АКЗС, да и всех мужчин Алтайского края поблагодарить вас, наши дорогие женщины, за то, что вы есть на этом свете. Спасибо вам! Будьте счастливы, здоровы и любимы", – сказал председатель АКЗС.
14:04:30 07-03-2025
55-ти летние жительницы Алт.кр. благодорят А.Романенко и особенно его партию.