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Председатель АКЗС Александр Романенко поздравил жительниц Алтайского края с 8 Марта

Депутат пожелал женщинам быть счастливыми, здоровыми и любимыми

07 марта 2025, 14:00, ИА Амител

 

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравил жительниц Алтайского края с Международным женским днем. Видеопоздравление опубликовали в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".

В начале Александр Романенко прочитал отрывок из стихотворения Андрея Дементьева "Я знаю, что все женщины прекрасны", а затем произнес слова поздравления:

"Этим отрывком из стихотворения Андрея Дементьева я хотел бы от имени депутатов АКЗС, да и всех мужчин Алтайского края поблагодарить вас, наши дорогие женщины, за то, что вы есть на этом свете. Спасибо вам! Будьте счастливы, здоровы и любимы", – сказал председатель АКЗС.

Александр Романенко Алтайский край праздники акзс
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Комментарии 1

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Гость

14:04:30 07-03-2025

55-ти летние жительницы Алт.кр. благодорят А.Романенко и особенно его партию.

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