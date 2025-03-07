Председатель АКЗС Александр Романенко поздравил жительниц Алтайского края с 8 Марта

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко поздравил жительниц Алтайского края с Международным женским днем. Видеопоздравление опубликовали в официальной группе ведомства во "ВКонтакте".

В начале Александр Романенко прочитал отрывок из стихотворения Андрея Дементьева "Я знаю, что все женщины прекрасны", а затем произнес слова поздравления:

"Этим отрывком из стихотворения Андрея Дементьева я хотел бы от имени депутатов АКЗС, да и всех мужчин Алтайского края поблагодарить вас, наши дорогие женщины, за то, что вы есть на этом свете. Спасибо вам! Будьте счастливы, здоровы и любимы", – сказал председатель АКЗС.