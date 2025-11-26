Председатель АКЗС побывал на открытии поликлиники и оценил ход капремонта ДК в Рубцовске

Александр Романенко прибыл в город с рабочим визитом

26 ноября 2025, 11:10, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

В ходе рабочей поездки в Рубцовск председатель краевого парламента Александр Романенко принял участие в открытии модульной поликлиники противотуберкулезного диспансера и проверил ход капитального ремонта Дворца культуры "Тракторостроитель". Эти проекты – важные этапы в улучшении инфраструктуры города и повышении качества жизни рубцовчан.

Открытие поликлиники

Новую модульную поликлинику противотуберкулезного диспансера в Рубцовске построили в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Это первое медицинское учреждение такого типа в регионе. Оно займет почти 400 кв. м и будет обслуживать до 100 посетителей в смену.

«В крае делается многое для развития здравоохранения, в первую очередь – для первичного звена. При этом отдельные виды специализированной помощи, в том числе и борьба с туберкулезом, находятся в зоне особого внимания правительства и депутатского корпуса. Рубцовску было необходимо современное профильное учреждение, и его построили», – прокомментировал Александр Романенко.Здесь будут принимать фтизиатры детского и взрослого профиля, а также проводить профилактические обследования, иммунодиагностику и микробиологические исследования. Новый объект позволит местным жителям получать специализированную медицинскую помощь без необходимости выезжать в другие города.

Открытие модульной поликлиники противотуберкулезного диспансера / Фото: пресс-служба АКЗС

Капитальный ремонт Дворца культуры

Также спикер посетил Дворец культуры "Тракторостроитель", где проверил ход капремонта. Работы идут по графику и должны завершиться до конца этого года.

«Исторический облик Дворца культуры должен быть сохранен, но с современным наполнением», – отметил Александр Романенко.ДК – одно из самых востребованных культурных учреждений Рубцовска. Здесь работают 40 творческих коллективов, его ежегодно посещают более 300 тыс. человек.

Общий объем средств на капремонт составил 213,7 млн рублей. В здании полностью заменили инженерные системы, идет финальная отделка помещений и благоустройство территории. Особое внимание уделяют сохранению исторических элементов, например, главной люстры в зрительном зале. В фойе установили декоративные панно, выполненные мастерами Колыванского камнерезного завода.

Визит во Дворец культуры "Тракторостроитель" / Фото: пресс-служба АКЗС

Для завершения ремонта и оснащения ДК современным оборудованием требуется дополнительное финансирование в размере 50 млн рублей.

«Министерство финансов края рассматривает возможность выделения средств в 2026 году», – сообщил председатель краевого парламента.