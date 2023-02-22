Председатель АКЗС пообещал позаботиться о семье депутата, идущего добровольцем на СВО

Члены Заксобрания обязательно примут участие в проводах Громова, как только станет известна дата его отправки на фронт

22 февраля 2023, 19:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель АКЗС Александр Романенко пообещал позаботиться о семье депутата краевого парламента Владимира Громова, который решил добровольцем принять участие в специальной военной операции. Об этом он сказал в завершении последней зимней сессии Заксобрания, которая состоялась сегодня, 22 февраля.

Романенко отметил, что депутаты АКЗС обязательно примут участие в проводах парламентария, как только станет известна дата отправки Громова на фронт.

"Мы позаботимся о вашей семье, чтобы всё было хорошо. Вам желаем только удачи и возвращения с победой", – сказал председатель.

Напомним, что о планах Громова отправиться на СВО стало известно на прошлой неделе. Тогда чиновник сообщил, что "каждый мужчина в своей жизни, когда придёт время, обязан совершить мужественный поступок", а также отметил, что во время ВОВ коммунисты шли на фронт, и он, как коммунист, первым идёт на СВО из парламента.