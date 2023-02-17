Уходящий на СВО депутат АКЗС рассказал, что будет с его мандатом и бизнесом

Парламентарий уже подал документы в военкомат и рассчитывает попасть в состав алтайских подразделений "Калашников" или "Алтай"

17 февраля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Алтайского Заксобрания Владимир Громов, который недавно объявил о том, что решил добровольцем уйти на СВО, рассказал, что не будет отказываться от мандата. В разговоре с "Толком" политик отметил, что 21 февраля на заседании КПРФ собирается предложить законопроект, который позволит депутатам сохранять полномочия в период участия в спецоперации. Такая норма, по его словам, уже действует в Республике Алтай.

Также Громов сообщил, что его частное охранное предприятие "Капитал+" приостановило деятельность. Как отметил политик, часть сотрудников ЧОПа уже участвует в спецоперации, а некоторое имущество (например, каски и бронежилеты) он передал на фронт. Ещё один бизнес – рекламное агентство – во время отсутствия Громова будет на попечении компаньона.

В беседе с изданием депутат также отметил, что уже подал документы в военкомат и рассчитывает попасть в состав алтайских подразделений "Калашников" или "Алтай", состоящих из мобилизованных и добровольцев.

О том, что Громов решил добровольцем уйти на СВО, стало известно на этой неделе. Тогда чиновник сообщил, что "каждый мужчина в своей жизни, когда придёт время, обязан совершить мужественный поступок", а также отметил, что во время ВОВ коммунисты шли на фронт, и он, как коммунист, первым идёт на СВО из парламента.