Председатель Алтайского крайсовпрофа провел встречу с Томенко и членами правительства

Панов отметил, что в регионе выстроен конструктивный диалог между правительством и профсоюзной организацией

19 декабря 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: vk.com/panov83

Председатель Алтайского крайсовпрофа Иван Панов провел рабочую встречу с губернатором Виктором Томенко и членами краевого правительства. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

"Обсуждали ряд вопросов: поддержка сельских специалистов; обеспечение жильем специалистов для закрепления на рабочих местах; оплата труда педагогов, участвующих в государственной итоговой аттестации. Все вопросы взяты в проработку", – написал Панов.

Глава крайсовпрофа отметил, что в регионе выстроен конструктивный диалог между правительством и профсоюзной организацией. Подробности встречи он пообещал раскрыть в ближайшее время на странице профсоюза в соцсети.