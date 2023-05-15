Председатель думы Бийска Сергей Ларейкин увольняется с БОЗ

Тогда же предполагалось, что вместе с Максимом Крючковым с БОЗ уйдёт и Сергей Ларейкин

15 мая 2023, 22:21, ИА Амител

Фото: pexels.com

Председатель гордумы Бийска Сергей Ларейкин заявил, что уволился с поста директора Бийского олеумного завода. Как сообщает "Бийский рабочий", заявление об увольнении с БОЗ по собственному желанию он написал 11 мая.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, с завода готовится уйти команда управленцев, возглавляемая Максимом Крючковым, директором Бийского олеумного завода, первым заместителем гендиректора ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", к которому был присоединён завод в Бийске. Тогда же предполагалось, что вместе с Максимом Крючковым с БОЗ уйдёт и Сергей Ларейкин.

Это связано с возвращением на завод Петра Переведенцева, уже возглавлявшего предприятие в 2010-х годах. Отметим, что на сайте завода пока в графе "Руководство" никаких изменений нет.