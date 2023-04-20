В Бийске избрали первого заместителя мэра
Председатель гордумы Сергей Ларейкин подчеркнул, что депутаты дали согласие на назначение Ксении Потехиной "авансом"
20 апреля 2023, 22:34, ИА Амител
Фото: pexels.com
Депутаты Бийской гордумы согласовали назначение Ксении Потехиной первым заместителем главы города. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Она выразила благодарность за поддержку. Новоиспечённый вице-мэр заявила, что Бийск – "это тот город, который я люблю, в котором я родилась, выросла, получила образование и работаю".
Председатель гордумы Сергей Ларейкин подчеркнул, что депутаты дали согласие "авансом".
00:40:37 21-04-2023
Радость, радость то какая, ну теперь народ заживёт.
07:23:16 21-04-2023
как правильно написали сами же-согласовали назначение