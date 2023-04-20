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В Бийске избрали первого заместителя мэра

Председатель гордумы Сергей Ларейкин подчеркнул, что депутаты дали согласие на назначение Ксении Потехиной "авансом"

20 апреля 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Депутаты Бийской гордумы согласовали назначение Ксении Потехиной первым заместителем главы города. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Она выразила благодарность за поддержку. Новоиспечённый вице-мэр заявила, что Бийск – "это тот город, который я люблю, в котором я родилась, выросла, получила образование и работаю".

Председатель гордумы Сергей Ларейкин подчеркнул, что депутаты дали согласие "авансом". 

Комментарии 2

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Гость

00:40:37 21-04-2023

Радость, радость то какая, ну теперь народ заживёт.

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гость

07:23:16 21-04-2023

как правильно написали сами же-согласовали назначение

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