В Бийске избрали первого заместителя мэра

Председатель гордумы Сергей Ларейкин подчеркнул, что депутаты дали согласие на назначение Ксении Потехиной "авансом"

20 апреля 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: pexels.com

Депутаты Бийской гордумы согласовали назначение Ксении Потехиной первым заместителем главы города. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Она выразила благодарность за поддержку. Новоиспечённый вице-мэр заявила, что Бийск – "это тот город, который я люблю, в котором я родилась, выросла, получила образование и работаю".

Председатель гордумы Сергей Ларейкин подчеркнул, что депутаты дали согласие "авансом".