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Глава общества охотников назвал самообороной убийство медведя под Новосибирском

По словам мужчины, животное вело себя агрессивно и охотилось за ними

28 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"
Фото: "КП-Новосибирск"

Председатель общества охотников и рыболовов Кочковского района Новосибирской области прокомментировал видео с убийством медведя под Новосибирском. Как сообщает "Комсомольская правда", он назвал это самообороной.

Один из мужчин рассказал, что приехал в поле на КамАЗе, чтобы загрузить зерно в кузов. Выйдя из кабины, он заметил что-то черное, что двигалось в его сторону. Оказалось, что это медведь.

"Я понимаю, что шутки неуместны, и залез в КамАЗ. А медведь ко мне начал подходить. Шум машины и выхлопные газы его немного остановили. Он побежал в сторону наших комбайнеров, я побежал к другому работнику, кричу: "Сейчас медведь наших ребят порвет". Мы на "Ниве" отогнали его, но медведь был хитрый. Он ложился в кустах и смотрел, что мы будем делать. Потом выходил и снова бежал. Медведь был разъяренный", – сказал он.

Рабочие позвонили председателю, который решил поехать на помощь колхозникам. Прибыв на место, он увидел, как едет УАЗ, а за ним бежит косолапый. Он постепенно двигался в сторону села Решеты. Мужчины хотели загнать его в лес, однако животное развернулось и кинулось на машину. Само животное было агрессивным, изо рта шла пена.

"Потом зверь резко остановился, я развернул автомобиль и нажал на тормоз. Машина заглохла. Медведь побежал на нас, а я растерялся, не мог завести авто. Егерь выстрелил в воздух, думая, что это отпугнет зверя, но нет. Тогда он применил оружие", – добавил он.

Однако это утверждают охотники. Видео, распространяющееся в Сети, говорит о другом. На нем не медведь охотится за машиной, а люди за ним. Есть ролик, где умирающее животное корчится в предсмертных муках.

"Тушу мы оставили в поле. Работникам сказали дожидаться специалистов Минприроды, полиции и уехали. Сейчас все нас выставляют браконьерами. Но это не так!" – сказал мужчина.

Свой снимок с медведем он объяснил тем, что просто решил сфотографироваться для себя. Фото он отправил знакомому, откуда оно распространилось. Председателя уже несколько раз допросили в полиции. По завершении проверок правоохранители примут вопрос о возбуждении уголовного дела.

дикие животные

Комментарии 12

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Бдыщ

08:34:26 28-09-2024

Жалко медведя. Мишка поесть пришел. Загнали.

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Гость

08:53:53 28-09-2024

Вот нафига всякую фигню городить откровенную? Как у них, гопников говорят - "чо, не мужик чо ли?" Слабо правду сказать?

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Гость

08:59:15 28-09-2024

Не удивлюсь если он был вооружен и настроен проукраински

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Гость

09:42:05 28-09-2024

как всегда, кто то хочет уйти от ответственности и начинает сочинять. под суд его

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гость

12:23:45 28-09-2024

убили медведя однозначно. Сэлфи с диким медведем? Раздразнили. Жалко мишку. С такими безответственными людьми в красную книгу рискует попасть.

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Гость

12:32:00 28-09-2024

Чертило это председатель

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Гость

13:18:14 28-09-2024

Я что-то не понимаю? Если ты в машине, тем более в КАМАЗе и на комбайне, медведь реально тебе угрожает?

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Гость

14:24:10 28-09-2024

Если медведь выходит из леса в поле и целенаправленно идёт на людей и машины - это михутка дикие инстинкты потерял или когда-то полакомился человечатиной, может болен бешенством - рано или поздно в деревню пойдёт... Таких нужно отстреливать или вывозить в глухомань.

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Андрей

21:20:59 28-09-2024

Гость (14:24:10 28-09-2024) Если медведь выходит из леса в поле и целенаправленно идёт н... Если за тобой на Камазе с Уазмом погонять по полю с улюлюканием, а ты удирать будешь, то у тебя не только пена из ушей пойдет, а и понос прохватит! И верно тоже будешь кидаться, за камушки и веточки хвататься? ТО что Ты тоже бешенный?!

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Гость

20:07:07 28-09-2024

Скоро будут писать так - мы были возле вертолета, а на нас медведь напал, мы поднялись и с воздуха его застрелили. Полна Россия-матушка дебилов что в городах, что в сёлах. Отправить председателя со товарищи на СВО, пусть там навыки стрельбы покажут, если не обосрутся.

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Андрей

21:26:06 28-09-2024

Ведь все ясно написали. Мишка покормиться пришел к бурту с зерном. Ему что много надо? Это ж надо нагородить бочку арестантов? Куча народу с комбаинами, Камазами, Уазами одного бедного мишку загнали и убили. Оборотни! Мишка почеловечнее будет этих уродов.

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Musik

22:33:48 28-09-2024

Да медведей этих как тараканов развелось.

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