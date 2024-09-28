Глава общества охотников назвал самообороной убийство медведя под Новосибирском

По словам мужчины, животное вело себя агрессивно и охотилось за ними

28 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

Председатель общества охотников и рыболовов Кочковского района Новосибирской области прокомментировал видео с убийством медведя под Новосибирском. Как сообщает "Комсомольская правда", он назвал это самообороной.

Один из мужчин рассказал, что приехал в поле на КамАЗе, чтобы загрузить зерно в кузов. Выйдя из кабины, он заметил что-то черное, что двигалось в его сторону. Оказалось, что это медведь.

"Я понимаю, что шутки неуместны, и залез в КамАЗ. А медведь ко мне начал подходить. Шум машины и выхлопные газы его немного остановили. Он побежал в сторону наших комбайнеров, я побежал к другому работнику, кричу: "Сейчас медведь наших ребят порвет". Мы на "Ниве" отогнали его, но медведь был хитрый. Он ложился в кустах и смотрел, что мы будем делать. Потом выходил и снова бежал. Медведь был разъяренный", – сказал он.

Рабочие позвонили председателю, который решил поехать на помощь колхозникам. Прибыв на место, он увидел, как едет УАЗ, а за ним бежит косолапый. Он постепенно двигался в сторону села Решеты. Мужчины хотели загнать его в лес, однако животное развернулось и кинулось на машину. Само животное было агрессивным, изо рта шла пена.

"Потом зверь резко остановился, я развернул автомобиль и нажал на тормоз. Машина заглохла. Медведь побежал на нас, а я растерялся, не мог завести авто. Егерь выстрелил в воздух, думая, что это отпугнет зверя, но нет. Тогда он применил оружие", – добавил он.

Однако это утверждают охотники. Видео, распространяющееся в Сети, говорит о другом. На нем не медведь охотится за машиной, а люди за ним. Есть ролик, где умирающее животное корчится в предсмертных муках.

"Тушу мы оставили в поле. Работникам сказали дожидаться специалистов Минприроды, полиции и уехали. Сейчас все нас выставляют браконьерами. Но это не так!" – сказал мужчина.

Свой снимок с медведем он объяснил тем, что просто решил сфотографироваться для себя. Фото он отправил знакомому, откуда оно распространилось. Председателя уже несколько раз допросили в полиции. По завершении проверок правоохранители примут вопрос о возбуждении уголовного дела.