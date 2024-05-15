Председатель парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

Он объяснил, что принял такое решение после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым

15 мая 2024, 19:11, ИА Амител

Кадровые перестановки / Фото: myslo.ru

Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий председателя парламента Чечни. Как сообщает РИА Новости, он занимал эту должность с 2015 года.

Даудов объяснил, что принял такое решение после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым. Он поблагодарил депутатов за эффективную работу.

На вопрос журналистов о дальнейшей карьере бывший председатель заявил, что для него главное – находиться "на пути Ахмата-Хаджи Кадырова".

Даудов работал в правительстве Чечни в общей сложности 14 лет. До назначения спикером он на протяжении трех лет руководил администрацией Рамзана Кадырова. В 2007 году ему присвоили звание Героя России.