Председатель парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия
Он объяснил, что принял такое решение после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым
15 мая 2024, 19:11, ИА Амител
Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий председателя парламента Чечни. Как сообщает РИА Новости, он занимал эту должность с 2015 года.
Даудов объяснил, что принял такое решение после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым. Он поблагодарил депутатов за эффективную работу.
На вопрос журналистов о дальнейшей карьере бывший председатель заявил, что для него главное – находиться "на пути Ахмата-Хаджи Кадырова".
Даудов работал в правительстве Чечни в общей сложности 14 лет. До назначения спикером он на протяжении трех лет руководил администрацией Рамзана Кадырова. В 2007 году ему присвоили звание Героя России.
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