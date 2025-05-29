Представители алтайского бизнеса высказались о проекте нового ГОСТа на шаурму
Роскачество планирует разработать и утвердить соответствующий документ к концу 2025 года
29 мая 2025, 17:45, ИА Амител
Популярность шаурмы в России растет: в 2025 году спрос на это блюдо значительно увеличился как в кафе, так и в сервисах доставки еды. Однако участились случаи отравления этим блюдом. В связи с этим Роскачество планирует разработать и утвердить ГОСТ на шаурму к концу 2025 года, сообщает ИА "Атмосфера".
Что известно о проекте ГОСТа?
"Парламентская газета", ссылаясь на пресс-службу Роскачества, пишет, что проект ГОСТа охватывает как полуфабрикаты для донера (охлажденные и замороженные), так и готовые донер-кебабы. Кроме того, для приготовления шаурмы нужно использовать продукты, которые соответствуют всем нормативным документам и техническим регламентам. При этом рецептура и технология приготовления должны быть фирменными.
Маркировка шаурмы должна содержать полную информацию о продукте: наименование, данные производителя (включая адрес), дату и время изготовления, условия хранения, вес, состав и энергетическую ценность. На упаковке также необходимо указывать технические условия, стандарты организации, использованные при производстве, и сведения о декларации соответствия.
Также требования ГОСТа касаются помещений, оборудования, подготовки персонала, транспортировки и реализации. Документ могут принять в конце 2025 года.
Что представители алтайского бизнеса думают об этой норме?
Исполнительный директор сети ресторанов "Гриль №1" Анастасия Слискова приветствует такое ужесточение требований к общественному питанию. Она отметила, что после прошлогодней серии отравлений в Барнауле "Гриль №1" поддерживает введение ГОСТов. По словам Слисковой, это позволит выделить добросовестных участников рынка с продукцией высокого качества. Также она считает, что в сфере общественного питания не должны работать компании, которые не могут гарантировать безопасность своих блюд.
Представитель Raketa time to fly сообщил, что решение о новом формате работы, не нарушающем вышеперечисленные нормы, будет зависеть от франшизы. В данный момент нововведения обсуждаются на уровне франшизы и собственников помещения.
18:03:49 29-05-2025
ну что за дичь-то, а.
какие к чертовой матери госты на шаурму.
там просто продукты должны быть хоть более-менее свежие и все.
18:19:54 29-05-2025
"Исполнительный директор сети ресторанов "Гриль №1" Анастасия Слискова приветствует такое ужесточение требований к общественному питанию. Она отметила, что после прошлогодней серии отравлений в Барнауле "Гриль №1" поддерживает введение ГОСТов. По словам Слисковой, это позволит выделить добросовестных участников рынка с продукцией высокого качества." ----
Жестко... А что мешало не доводить до отравления людей в сети "Гриль №1"? Отсутствие ГОСТов? Или в каждой забегаловке были свои "нормативы ТУ и рецепты"? Даже и не знаю... То ли смеяться в голос, то ли плакать ... Отмазка уровня "Он сам пришел!!"
19:36:42 29-05-2025
Гость (18:19:54 29-05-2025) "Исполнительный директор сети ресторанов "Гриль №1" Анастаси... писатель, не читатель?
20:11:20 29-05-2025
Гость (19:36:42 29-05-2025) писатель, не читатель?... А по существу можете что то прокукарекать, а не просто словами кидаться? Сперва в Гриль намба Ван людей траванули, теперь ее директор поддерживает введение ГОСТов. Т.е. до отравлений она чихать хотела, на то как и из чего ее работники готовят и была против ГОСТов? А тут вдруг перекувыркнулась в прыжке и стала поддерживать? Да вы интересное создание... А что ей ранее мешало отслеживать процесс приготовления в забегаловках, за которые она отвечает? Или пока Слискову петух не клюнул, она не крестилась? А м.б. это вы исполнительный директор Гриля намба Ван?
21:22:40 29-05-2025
Гость (20:11:20 29-05-2025) А по существу можете что то прокукарекать, а не просто слова... уважаемая, еще раз перечитайте то, что неудачно скопипастили
20:01:39 29-05-2025
Гость (18:19:54 29-05-2025) "Исполнительный директор сети ресторанов "Гриль №1" Анастаси... А где написано, что отравления были в "Гриль №1"? Написано в Барнауле, а "Гриль №1" может наоборот самые правильные.
21:02:31 29-05-2025
А на шаверму будет ГОСТ?
09:00:06 30-05-2025
Да не кушайте вы шавермы и будете здоровыми счастливыми!