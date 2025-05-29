Представители алтайского бизнеса высказались о проекте нового ГОСТа на шаурму

Роскачество планирует разработать и утвердить соответствующий документ к концу 2025 года

29 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Шаурма, завернутая в бумажный пакет / Фото: amic.ru

Популярность шаурмы в России растет: в 2025 году спрос на это блюдо значительно увеличился как в кафе, так и в сервисах доставки еды. Однако участились случаи отравления этим блюдом. В связи с этим Роскачество планирует разработать и утвердить ГОСТ на шаурму к концу 2025 года, сообщает ИА "Атмосфера".

Что известно о проекте ГОСТа?

"Парламентская газета", ссылаясь на пресс-службу Роскачества, пишет, что проект ГОСТа охватывает как полуфабрикаты для донера (охлажденные и замороженные), так и готовые донер-кебабы. Кроме того, для приготовления шаурмы нужно использовать продукты, которые соответствуют всем нормативным документам и техническим регламентам. При этом рецептура и технология приготовления должны быть фирменными.

Маркировка шаурмы должна содержать полную информацию о продукте: наименование, данные производителя (включая адрес), дату и время изготовления, условия хранения, вес, состав и энергетическую ценность. На упаковке также необходимо указывать технические условия, стандарты организации, использованные при производстве, и сведения о декларации соответствия.

Также требования ГОСТа касаются помещений, оборудования, подготовки персонала, транспортировки и реализации. Документ могут принять в конце 2025 года.

Что представители алтайского бизнеса думают об этой норме?

Исполнительный директор сети ресторанов "Гриль №1" Анастасия Слискова приветствует такое ужесточение требований к общественному питанию. Она отметила, что после прошлогодней серии отравлений в Барнауле "Гриль №1" поддерживает введение ГОСТов. По словам Слисковой, это позволит выделить добросовестных участников рынка с продукцией высокого качества. Также она считает, что в сфере общественного питания не должны работать компании, которые не могут гарантировать безопасность своих блюд.

Представитель Raketa time to fly сообщил, что решение о новом формате работы, не нарушающем вышеперечисленные нормы, будет зависеть от франшизы. В данный момент нововведения обсуждаются на уровне франшизы и собственников помещения.