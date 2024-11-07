Тест на финансовую грамотность хотят ввести для тех, кто берет кредит в России

Это снизит количество импульсивных кредитных решений

07 ноября 2024, 22:40, ИА Амител

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Заместитель руководителя фракции "Новые люди", депутат Александр Демин направил главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной предложение ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, которые впервые оформляют кредит. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Демина, данная инициатива станет одной из мер, направленных на снижение количества импульсивных кредитных решений.

"Тест должен включать в себя наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, о базовых основах финансовой грамотности, а также о текущей экономической ситуации и реальном риске банкротства", – отметил он.

Ранее сообщалось, что для тех, кто берет кредиты, могут ввести срок в три дня "на подумать".