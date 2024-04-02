Представители двух алтайских предприятий прошли обучение на "Фабрике процессов"

ООО "Алтайская упаковка" и ООО "Русская кожа Алтай" являются участниками нацпроекта "Производительность труда"

02 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Группа специалистов предприятий / Фото: КАУ "АЦКР"

26 марта эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) по повышению производительности труда провели "Фабрику процессов" для сотрудников компаний ООО "Алтайская упаковка" и ООО "Русская кожа Алтай", которые участвуют в национальном проекте "Производительность труда".

Специалисты и руководители предприятий научились применять методы бережливого производства для оптимизации и улучшения производственных процессов. Они изучили текущее состояние производства, выявили проблемы, предложили и внедрили улучшения, что позволило им достичь поставленных целей.

Участники высоко оценили полученные знания и отметили доступность подачи сложного учебного материала.

"Очень интересно было поучаствовать в "Фабрике процессов" и примерить на себя чужую роль. Считаю, что нам повезло провести это мероприятие с другой организацией – поучительно" – отметила финансовый директор ООО "Алтайская упаковка" Елена Черепанова."Фабрика процессов" – это учебный цех, где участники могут применить инструменты бережливого производства в реальных условиях и понять, как изменения влияют на эффективность и экономику производства.

Обучение проходит на примере сборки "Пульта управления регулятора давления газа Venio-C" ("Венио-Си").

Его производят на заводе "Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал"" в Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов.

Во время каждого этапа сотрудники собирают 10 изделий за 20 минут. Они делают это в течение трех смен, каждый раз улучшая свои результаты с помощью инструментов бережливого производства.

"Вчерашний день был насыщенный и познавательный. Считаю, что мы не плохо сплотились с командой "Русской кожи". Каждый наш участник был вовлечен в решение проблем и не оставался в стороне" – отметила технолог "Алтайской упаковки" Ирина Князева.Другие участники также отмечали, что фабрика была очень полезной программой с ясным и доступным изложением материала. Они подчеркнули, что обучение прошло в спокойной обстановке, а тренеры поделились большим объемом информации. Группа специалистов узнала новые инструменты и методы управления производством.

"Фабрика процессов" работает на базе центра "Мой бизнес", который реализует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство". Участвовать в нем могут представители предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда", субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и другие после согласования.Ранее "Алтайская упаковка" рассказала, зачем участвует в нацпроекте. Компания внедрит бережливые технологии для оптимизации производства, чтобы расти и развиваться. Подводить первые итоги в компании планируют уже спустя три месяца участия.

Напомним, компании Алтайского края, участвующие в нацпроекте "Производительность труда", могут бесплатно пройти обучение основам экспорта. Эксперты расскажут, как осуществлять экспорт в условиях санкций, оформлять документы на вывоз товара из России и ввоз его в другие страны. А также как сделать так, чтобы продукция компании стала известна на зарубежных рынках. Представители компаний пройдут все этапы под руководством опытных наставников.