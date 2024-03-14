"Жилищная инициатива" стала участником нацпроекта по повышению производительности

Первые итоги работы компания подведет через шесть месяцев участия

14 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Эксперты РЦК и представители ООО "Жилищная инициатива" / Фото: КАУ "АЦКР"

Одна из крупнейших алтайских строительных компаний – ООО "Жилищная инициатива" – присоединилась к участию в национальном проекте "Производительность труда". В прошлом месяце эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) провели обучающие семинары на предприятии, на которых рассказали сотрудникам компании о целях и задачах проекта, а также обсудили методологию планируемых улучшений на производстве. В рамках визита эксперты РЦК провели осмотр производственных участков для выявления возможных областей оптимизации.

Что планируют сделать на начальном этапе?

В текущем году "Жилищная инициатива" начнет оптимизацию пилотного производственного процесса, улучшение своей производственной системы, а также приступит к созданию проектного офиса для внедрения системы постоянных улучшений.

Компания также планирует провести обучение своих сотрудников методам бережливого производства и подготовить внутренних специалистов по бережливому производству для последующего обучения остальных сотрудников.

Как и когда будут оценивать эффективность работы?

Оценку результатов внедрения мер, направленных на повышение производительности труда, в соответствии с методологией Федерального центра компетенций проведут спустя полгода после начала работы экспертов.

"В настоящее время Алтайский край выполнил план на 2024 год по вовлечению в периметр национального проекта 87 предприятий региона. Но сама работа экспертов на производствах будет продолжаться в течение всего года", – отметил руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер.

Напомним, что в рамках участия в нацпроекте "Производительность труда" руководство компании может пройти бесплатное обучение по программе "Лидеры производительности" Всероссийской академии внешней торговли.

Обучение направлено на формирование системного подхода к управлению предприятием с целью повышения его эффективности и обеспечения устойчивости бизнеса.

А еще компании – участники нацпроекта могут подать заявку на конкурс "Лучшие практики наставничества". Его проводят в новом формате, и теперь конкурс доступен представителям гостиничной индустрии.

Цель – популяризация успешного опыта наставничества, способствующего росту производительности. С помощью конкурса отмечают наставников, которые внесли значительный вклад в развитие региональной экономики и конкретных предприятий.

ООО Жилищная инициатива" была основана в апреле 1998 года в Барнауле. С 2004 года организация специализируется на комплексной квартальной застройке. В 2008 году вышла за пределы Алтайского края и по итогам 2021 года стала ведущим застройщиком за Уралом по версии федерального интернет-портала erzrf.ru.



"Производительность труда" – это национальный проект, целью которого является повышение производительности на средних и крупных предприятиях наиболее перспективных несырьевых секторов экономики. Участвовать в проекте могут компании, имеющие годовой оборот не менее 400 млн рублей и работающие в следующих отраслях: обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и торговля.