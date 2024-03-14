"Жилищная инициатива" стала участником нацпроекта по повышению производительности
Первые итоги работы компания подведет через шесть месяцев участия
14 марта 2024, 13:00, ИА Амител
Одна из крупнейших алтайских строительных компаний – ООО "Жилищная инициатива" – присоединилась к участию в национальном проекте "Производительность труда". В прошлом месяце эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) провели обучающие семинары на предприятии, на которых рассказали сотрудникам компании о целях и задачах проекта, а также обсудили методологию планируемых улучшений на производстве. В рамках визита эксперты РЦК провели осмотр производственных участков для выявления возможных областей оптимизации.
Что планируют сделать на начальном этапе?
В текущем году "Жилищная инициатива" начнет оптимизацию пилотного производственного процесса, улучшение своей производственной системы, а также приступит к созданию проектного офиса для внедрения системы постоянных улучшений.
Компания также планирует провести обучение своих сотрудников методам бережливого производства и подготовить внутренних специалистов по бережливому производству для последующего обучения остальных сотрудников.
Как и когда будут оценивать эффективность работы?
Оценку результатов внедрения мер, направленных на повышение производительности труда, в соответствии с методологией Федерального центра компетенций проведут спустя полгода после начала работы экспертов.
"В настоящее время Алтайский край выполнил план на 2024 год по вовлечению в периметр национального проекта 87 предприятий региона. Но сама работа экспертов на производствах будет продолжаться в течение всего года", – отметил руководитель Регионального центра компетенций Александр Вагенлейтер.
Напомним, что в рамках участия в нацпроекте "Производительность труда" руководство компании может пройти бесплатное обучение по программе "Лидеры производительности" Всероссийской академии внешней торговли.
Обучение направлено на формирование системного подхода к управлению предприятием с целью повышения его эффективности и обеспечения устойчивости бизнеса.
А еще компании – участники нацпроекта могут подать заявку на конкурс "Лучшие практики наставничества". Его проводят в новом формате, и теперь конкурс доступен представителям гостиничной индустрии.
Цель – популяризация успешного опыта наставничества, способствующего росту производительности. С помощью конкурса отмечают наставников, которые внесли значительный вклад в развитие региональной экономики и конкретных предприятий.
ООО Жилищная инициатива" была основана в апреле 1998 года в Барнауле. С 2004 года организация специализируется на комплексной квартальной застройке. В 2008 году вышла за пределы Алтайского края и по итогам 2021 года стала ведущим застройщиком за Уралом по версии федерального интернет-портала erzrf.ru.
"Производительность труда" – это национальный проект, целью которого является повышение производительности на средних и крупных предприятиях наиболее перспективных несырьевых секторов экономики. Участвовать в проекте могут компании, имеющие годовой оборот не менее 400 млн рублей и работающие в следующих отраслях: обрабатывающая промышленность, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и торговля.
13:40:14 14-03-2024
Один шаг в проекте жи уже сделала, понизила зп работягам. Мой знакомый уволился из-за снижения зп. Сейчас работу ищет, таксует пока.
13:47:22 14-03-2024
Гость (13:40:14 14-03-2024).Сейчас работу ищет, таксует пока. Если бы был хороший работник с курами оторвали бы. а таксовать каждый дурак может.
13:51:14 14-03-2024
Хвалят ВСЕ ЖИ - молодцы! Другим "управляющим" - пример!
20:46:10 14-03-2024
Гость (13:51:14 14-03-2024) Хвалят ВСЕ ЖИ - молодцы! Другим "управляющим" - пример!... Лизнул так лизнул!!!!!
14:45:22 14-03-2024
Так то не плохая кампания ,раньше сдавали квартиры на продажу прямо с отделкой по всему периметру. Только вот слышно ,что сейчас у них идёт сокращение и зарплату понизили. Знакомый там работал,заболел в больницу попал и его сократили.
15:04:56 14-03-2024
Фото зачетное, вокруг ИТР (директора) а посередине работяга (Вася).