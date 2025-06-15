Делегация посетит столицу России 16 июня

15 июня 2025, 17:20, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

16 июня Москву посетят представители палестинского движения ХАМАС. Возглавит делегацию замглавы политбюро Муса Абу Марзук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

"В понедельник", – уточнил собеседник агентства дату визита в Россию.

Марзук последний раз приезжал в Москву в начале февраля. Грядущее посещение пройдет на фоне обострения ирано-израильского конфликта.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов". Военно-воздушные силы страны ударили по Ирану. Погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Иерусалим объявил целью ударов уничтожение ядерной инфраструктуры Тегерана.