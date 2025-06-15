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Представители палестинского движения ХАМАС приедут в Москву

Делегация посетит столицу России 16 июня

15 июня 2025, 17:20, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

16 июня Москву посетят представители палестинского движения ХАМАС. Возглавит делегацию замглавы политбюро Муса Абу Марзук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

"В понедельник", – уточнил собеседник агентства дату визита в Россию.

Марзук последний раз приезжал в Москву в начале февраля. Грядущее посещение пройдет на фоне обострения ирано-израильского конфликта.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов". Военно-воздушные силы страны ударили по Ирану. Погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Иерусалим объявил целью ударов уничтожение ядерной инфраструктуры Тегерана.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Комментарии 3

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Гость

17:33:59 15-06-2025

может тогда уже - переедут...!?

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Гость

17:54:03 15-06-2025

Гость (17:33:59 15-06-2025) может тогда уже - переедут...!?... У нас, своих чертей и бесов хватает.

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Гость

22:02:57 15-06-2025

на фи га??

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