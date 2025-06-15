Представители палестинского движения ХАМАС приедут в Москву
Делегация посетит столицу России 16 июня
15 июня 2025, 17:20, ИА Амител
16 июня Москву посетят представители палестинского движения ХАМАС. Возглавит делегацию замглавы политбюро Муса Абу Марзук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
"В понедельник", – уточнил собеседник агентства дату визита в Россию.
Марзук последний раз приезжал в Москву в начале февраля. Грядущее посещение пройдет на фоне обострения ирано-израильского конфликта.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Нация львов". Военно-воздушные силы страны ударили по Ирану. Погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Иерусалим объявил целью ударов уничтожение ядерной инфраструктуры Тегерана.
17:33:59 15-06-2025
может тогда уже - переедут...!?
17:54:03 15-06-2025
Гость (17:33:59 15-06-2025) может тогда уже - переедут...!?... У нас, своих чертей и бесов хватает.
22:02:57 15-06-2025
на фи га??