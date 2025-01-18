Представители России не будут присутствовать на инаугурации Трампа

Церемония передачи власти в США состоится 20 января

18 января 2025, 15:55, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Россию никто не будет представлять на инаугурации Дональда Трампа, сообщил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На инаугурации никто не будет представлять Россию", – сказал он.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне.

Это будет 60-я церемония передачи власти в истории США, и на нее впервые с 1874 года приглашены не только дипломаты, но и мировые политики.