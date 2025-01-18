Представители России не будут присутствовать на инаугурации Трампа
Церемония передачи власти в США состоится 20 января
18 января 2025, 15:55, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com
Россию никто не будет представлять на инаугурации Дональда Трампа, сообщил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На инаугурации никто не будет представлять Россию", – сказал он.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне.
Это будет 60-я церемония передачи власти в истории США, и на нее впервые с 1874 года приглашены не только дипломаты, но и мировые политики.
16:05:15 18-01-2025
Душевно
16:13:27 18-01-2025
Не позвали
А депутаты так в ладошки хлопали
16:58:05 18-01-2025
Не позвали...
17:46:21 18-01-2025
Всё по плану. Надо шифроваться. А то снова начнут говорить, что Трамп агент Путина.
18:04:37 18-01-2025
а зачем нам там быть?
21:38:08 18-01-2025
Элен без ребят (18:04:37 18-01-2025) а зачем нам там быть? ... Вам то точно не зачем.
00:36:59 19-01-2025
Гость (21:38:08 18-01-2025) Вам то точно не зачем.... Ну вы бы точно смотались туда-сюда
через океан за государственный счёт)
19:41:31 18-01-2025
Не пригласили? или не поехали?
21:14:40 18-01-2025
ЕС - пригласили?
08:46:38 19-01-2025
Не пригласили - это наркомана Зеленского, который трижды просился приехать и ему трижды отказали. Это подтвердил сын Трампа Бэррон Трамп. А наши сами не поехали по причине невозможности в нынешних конфронтационных условиях чествовать президента страны, спонсирующей войну с нами.
13:35:15 19-01-2025
Гость (08:46:38 19-01-2025) Не пригласили - это наркомана Зеленского, который трижды про... Что в моих словах вызывает минусовать?) Я наврал про наркомана? Нет, это правда, американцы дали эту инфу, можете в интернете в поисковиках посмотреть. Причину почему наши не поехали переврал? Так тоже нет, в том же интернете можете посмотреть.
12:36:30 19-01-2025
Потому что их туда не приглашали. В чем новость-то?