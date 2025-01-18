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Представители России не будут присутствовать на инаугурации Трампа

Церемония передачи власти в США состоится 20 января

18 января 2025, 15:55, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Россию никто не будет представлять на инаугурации Дональда Трампа, сообщил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На инаугурации никто не будет представлять Россию", – сказал он. 

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне.

Это будет 60-я церемония передачи власти в истории США, и на нее впервые с 1874 года приглашены не только дипломаты, но и мировые политики.

США Россия

Комментарии 12

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Михаил

16:05:15 18-01-2025

Душевно

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Гость

16:13:27 18-01-2025

Не позвали
А депутаты так в ладошки хлопали

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Гость

16:58:05 18-01-2025

Не позвали...

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Гость

17:46:21 18-01-2025

Всё по плану. Надо шифроваться. А то снова начнут говорить, что Трамп агент Путина.

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Элен без ребят

18:04:37 18-01-2025

а зачем нам там быть?

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Гость

21:38:08 18-01-2025

Элен без ребят (18:04:37 18-01-2025) а зачем нам там быть? ... Вам то точно не зачем.

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Гость

00:36:59 19-01-2025

Гость (21:38:08 18-01-2025) Вам то точно не зачем.... Ну вы бы точно смотались туда-сюда
через океан за государственный счёт)

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Гость

19:41:31 18-01-2025

Не пригласили? или не поехали?

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dok_CФ

21:14:40 18-01-2025

ЕС - пригласили?

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Гость

08:46:38 19-01-2025

Не пригласили - это наркомана Зеленского, который трижды просился приехать и ему трижды отказали. Это подтвердил сын Трампа Бэррон Трамп. А наши сами не поехали по причине невозможности в нынешних конфронтационных условиях чествовать президента страны, спонсирующей войну с нами.

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Гость

13:35:15 19-01-2025

Гость (08:46:38 19-01-2025) Не пригласили - это наркомана Зеленского, который трижды про... Что в моих словах вызывает минусовать?) Я наврал про наркомана? Нет, это правда, американцы дали эту инфу, можете в интернете в поисковиках посмотреть. Причину почему наши не поехали переврал? Так тоже нет, в том же интернете можете посмотреть.

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Гость

12:36:30 19-01-2025

Потому что их туда не приглашали. В чем новость-то?

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