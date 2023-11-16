Представлен официальный мяч Евро-2024

Чемпионат пройдет в Германии летом следующего года

16 ноября 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и фирма Adidas представили официальный мяч чемпионата Европы 2024 года, сообщили в пресс-службе УЕФА.

Мяч назвали Fussballliebe – с немецкого это означает "любовь к футболу". Он выполнен в белом цвете с изображением рельефных рисунков в форме крыльев, подчеркнутых яркими краями, изогнутыми линиями и точками.

"Использование ярких красных, синих, зеленых и оранжевых цветов воплощает как многообразие, которое участники привносят в турнир, так и простоту футбола, которая привлекает болельщиков по всему миру. Рядом с названием каждого принимающего города на мяче нанесены изображения соответствующего стадиона", – добавили в УЕФА.

Из особенностей – мяч изготовили из более экологически чистых материалов, чем другие мячи Adidas, а также впервые оборудовали его технологией Connected Ball, которая позволяет отслеживать перемещения мяча.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Стартовое число участников составит 53. России списке нет, поскольку ее отстранили от международных соревнований после начала СВО.