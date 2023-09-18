Стало известно, когда Россия вернется в еврофутбол

Точные сроки пока неизвестны

18 сентября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия вернется в европейский футбол только после завершения СВО, заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

"Россия вернется в [европейский] футбол только после окончания ситуации на Украине", – цитирует его сербское издание Sportklub.

Напомним, сборную России и российские футбольные клубы отстранили от международных турниров после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Тогда же УЕФА разорвали контракт с "Газпромом", который был официальным спонсором Лиги чемпионов с 2012 года.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев выступил за запрет бюджету и российским корпорациям содержать отечественные футбольные клубы, а сэкономленные на этом деньги отправлять на СВО.