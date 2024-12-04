Температура опустится до -6 градусов

04 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Снежинка / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

До -6 градусов опустится температура в Алтайском крае 4 декабря. Снега практически не будет. Об этом рассказали в краевом Гидрометцентре.

По региону температура составит -1...-6 градусов. Преимущественно без осадков, однако по северу и востоку местами пройдет небольшой снег. Утром ожидается изморозь и туман, но тоже не везде. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле же термометры покажут -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков. Дороги местами скует гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.