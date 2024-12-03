Теплую зиму в Сибири спрогнозировал метеоролог
Оттепели будут сменять периоды морозов чаще
03 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, в Сибири также будет преобладать теплая погода. Об этом сообщает РИА Новости.
"Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы. <…> Преобладать будет более мягкая погода", – заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Оттепели в России будут сменять периоды морозов чаще, чем раньше.
Такой прогноз относится к европейской территории страны, однако теплой погода будет и в Сибири: температура воздуха зимой поднимется на 5-10 градусов выше нормы.
"Но в зимнем исполнении, по московским меркам, это, конечно, все равно будут еще какие морозы", – подчеркнул метеоролог.
20:36:30 03-12-2024
В Сибири зима будет относительно теплой. Исключение будет первый весенний месяц Март, по прогнозам очень морозный.