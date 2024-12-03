Оттепели будут сменять периоды морозов чаще

03 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Зима. Снег. Следы / Фото: amic.ru

Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, в Сибири также будет преобладать теплая погода. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы. <…> Преобладать будет более мягкая погода", – заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Оттепели в России будут сменять периоды морозов чаще, чем раньше.

Такой прогноз относится к европейской территории страны, однако теплой погода будет и в Сибири: температура воздуха зимой поднимется на 5-10 градусов выше нормы.