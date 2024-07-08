Премьер Франции Атталь объявил о намерении уйти в отставку

Он подаст прошение президенту утром 8 июля

08 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку.

"В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке", – цитирует его ТАСС.

При этом он готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется, так как политическая ситуация в стране "беспрецедентна" на фоне предстоящего наплыва гостей из-за Олимпиады в Париже.

7 июля лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон призвал французского президента Эммануэля Макрона признать поражение на парламентских выборах, а также отправить в отставку Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабмин.