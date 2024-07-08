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Премьер Франции Атталь объявил о намерении уйти в отставку

Он подаст прошение президенту утром 8 июля

08 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com
Флаг Франции / Фото: unsplash.com

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку.

"В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке", – цитирует его ТАСС.

При этом он готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется, так как политическая ситуация в стране "беспрецедентна" на фоне предстоящего наплыва гостей из-за Олимпиады в Париже.

7 июля лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон призвал французского президента Эммануэля Макрона признать поражение на парламентских выборах, а также отправить в отставку Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабмин.

Политика европа

Комментарии 14

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Гость

08:43:49 08-07-2024

Как теперь барнаульцам с этим жить ?

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Мусик

09:41:45 08-07-2024

Гость (08:43:49 08-07-2024) Как теперь барнаульцам с этим жить ?... давненько еще небыло новостей о каралевской семье.
мы прям таки нервни чаем.

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Гость

09:28:16 08-07-2024

Барнаульцы тоже знают что он оружие бандеровцам поставлял. Жить будут также, но новость, как минимум, неплохая

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Мусик

09:43:26 08-07-2024

Гость (09:28:16 08-07-2024) Барнаульцы тоже знают что он оружие бандеровцам поставлял. Ж... на место жабы поставят гадюку.

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Гость

11:06:53 08-07-2024

красивый парень.

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Гость

11:15:47 08-07-2024

Гость (11:06:53 08-07-2024) красивый парень.... наверное замужем

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Гость

11:15:53 08-07-2024

Гость (11:06:53 08-07-2024) красивый парень.... но голубой

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Гость

11:34:15 08-07-2024

Гость (11:15:53 08-07-2024) но голубой... ну и что? Это не портит его привлекательности....

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Гость

12:51:19 08-07-2024

Гость (11:34:15 08-07-2024) ну и что? Это не портит его привлекательности.... ... Это портит его зад

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Гость

13:06:05 08-07-2024

Гость (12:51:19 08-07-2024) Это портит его зад... не завидуйте богатым успешным людям....

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Гость

13:48:47 08-07-2024

Гость (13:06:05 08-07-2024) не завидуйте богатым успешным людям....... Ни за какие деньги. Он не мужик, у него гормоны женские. Как можно завидовать уродству

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Гость

15:53:29 08-07-2024

Гость (13:48:47 08-07-2024) Ни за какие деньги. Он не мужик, у него гормоны женские. Как... у вас будут дети и внуки. Не уродство... не зарекайтесь....

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Гость

16:30:20 08-07-2024

Гость (15:53:29 08-07-2024) у вас будут дети и внуки. Не уродство... не зарекайтесь....... Из разноцветных меньше процента реальные генетические предпосылки; остальные - мода, приобретенные Навыки))) Так что не разводите пропаганду !

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Гость

08:32:58 09-07-2024

тупость-вот это пропаганда.....

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