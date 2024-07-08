Премьер Франции Атталь объявил о намерении уйти в отставку
Он подаст прошение президенту утром 8 июля
08 июля 2024, 08:31, ИА Амител
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку.
"В соответствии с демократической традицией я подам утром 8 июля президенту республики прошение об отставке", – цитирует его ТАСС.
При этом он готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется, так как политическая ситуация в стране "беспрецедентна" на фоне предстоящего наплыва гостей из-за Олимпиады в Париже.
7 июля лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон призвал французского президента Эммануэля Макрона признать поражение на парламентских выборах, а также отправить в отставку Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабмин.
08:43:49 08-07-2024
Как теперь барнаульцам с этим жить ?
09:41:45 08-07-2024
Гость (08:43:49 08-07-2024) Как теперь барнаульцам с этим жить ?... давненько еще небыло новостей о каралевской семье.
мы прям таки нервни чаем.
09:28:16 08-07-2024
Барнаульцы тоже знают что он оружие бандеровцам поставлял. Жить будут также, но новость, как минимум, неплохая
09:43:26 08-07-2024
Гость (09:28:16 08-07-2024) Барнаульцы тоже знают что он оружие бандеровцам поставлял. Ж... на место жабы поставят гадюку.
11:06:53 08-07-2024
красивый парень.
11:15:47 08-07-2024
Гость (11:06:53 08-07-2024) красивый парень.... наверное замужем
11:15:53 08-07-2024
Гость (11:06:53 08-07-2024) красивый парень.... но голубой
11:34:15 08-07-2024
Гость (11:15:53 08-07-2024) но голубой... ну и что? Это не портит его привлекательности....
12:51:19 08-07-2024
Гость (11:34:15 08-07-2024) ну и что? Это не портит его привлекательности.... ... Это портит его зад
13:06:05 08-07-2024
Гость (12:51:19 08-07-2024) Это портит его зад... не завидуйте богатым успешным людям....
13:48:47 08-07-2024
Гость (13:06:05 08-07-2024) не завидуйте богатым успешным людям....... Ни за какие деньги. Он не мужик, у него гормоны женские. Как можно завидовать уродству
15:53:29 08-07-2024
Гость (13:48:47 08-07-2024) Ни за какие деньги. Он не мужик, у него гормоны женские. Как... у вас будут дети и внуки. Не уродство... не зарекайтесь....
16:30:20 08-07-2024
Гость (15:53:29 08-07-2024) у вас будут дети и внуки. Не уродство... не зарекайтесь....... Из разноцветных меньше процента реальные генетические предпосылки; остальные - мода, приобретенные Навыки))) Так что не разводите пропаганду !
08:32:58 09-07-2024
тупость-вот это пропаганда.....