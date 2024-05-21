Украина официально объявила об участии в Олимпийских играх в Париже

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа

21 мая 2024, 07:45, ИА Амител

Вид на Эйфелеву башню через эмблему Олимпийских игр / Фото: unsplash.com

Украина поучаствует в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил министр спорта страны Матвей Бедный.

"Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил политик, сам факт участия спортсменов под украинским флагом – это большое проявление силы воли.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях, но допустят до них только индивидуальных атлетов в нейтральном статусе.

Спортсмены, поддерживающие СВО или имеющие контракты с военными ведомствами, не будут допущены к соревнованиям.