Премьер Гренландии заявил о желании острова получить независимость от Дании

По мнению Мута Эгеде, Гренландии предстоит самой сформировать свое будущее

04 января 2025, 13:10, ИА Амител

Гренландия / Иллюстративное фото: unsplash.com

Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в новогодней речи сказал о том, что остров должен добиться независимости от Дании, чьей автономной территорией он является. По словам политика, работа по созданию основ для независимой Гренландии уже стартовала. Об этом сообщает издание Reuters.

Эгеде заявил, что Гренландия должна сама "сделать шаг", "сформировать свое будущее" и определить, с кем она будет сотрудничать и какие у нее будут торговые партнеры. Премьер отметил, что отношения Гренландии и Дании так и не пришли "к полному равенству". Он подчеркнул, что они должны работать "над устранением препятствий для сотрудничества, которые можно назвать оковами колониализма". Эгеде также отметил, что проект конституции для независимой Гренландии уже разработан.

Политик сказал, что так или иначе решение об отделении от Дании должен принимать народ Гренландии, но когда может состояться голосование, он не сообщил.

Свое заявление Мут Эгеде сделал после слов избранного президента США Дональда Трампа, который в декабрьском выступлении выразил желание купить Гренландию. На это Эгеде сразу ответил, что остров "не продается" и принадлежит только коренным жителям.

Напомним, что Гренландия – это крупнейший остров в мире, там проживает более 56 тысяч человек. До 1953 года была колонией Дании, а сейчас является автономной территорией Дании. Еще в 2009 году Гренландия получила право на независимость, а в 2023 году правительство острова представило первый проект гренландской конституции. Премьер-министр Гренландии является главой правительства и исполнительной власти территории и руководит внутренними делами острова – внешняя, финансовая и оборонная политика остается за Данией.