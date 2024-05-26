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Премьер Грузии обвинил президента страны в измене

Саломе Зурабишвили в ответ раскритиковала действия властей

26 мая 2024, 18:26, ИА Амител

Стопка газет / Фото: pxhere.com
Стопка газет / Фото: pxhere.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене Родине. Об этом сообщает ТАСС.

"Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента", – сказал Кобахидзе.

По его мнению, новейшая история Грузии и современные мировые процессы продемонстрировали, что суверенитет является наиболее надежной гарантией безопасности страны.

В своем выступлении перед военными и представителями руководства государства президент Грузии подвергла критике действия властей. Она еще раз подчеркнула, что предстоящие парламентские выборы в октябре определят курс страны – будет ли он пророссийским или европейским.

Ранее стало известно, что США пересмотрят свои отношения с Грузией и введут визовые ограничения в отношении чиновников, поддержавших закон об иностранных агентах. Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, но парламент планирует преодолеть его в ближайшее время. 

Политика

Комментарии 5

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Гость

19:34:37 26-05-2024

Демократия-это единство народа и избранной им власти.Но если избранный народом грузинский президент изменяет Родине,то он станет врагом грузинского народа.В то же время,если США,самая демократическая страна в мире не увидит в политике грузинских властей проамериканского курса, а увидит какой-нибудь пророссийский либо европейский, то они пересмотрят свои отношения с Грузией.Начнут с визовых ограничений чиновников,назначенных властями Грузии.

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бгг

11:15:53 27-05-2024

Гость (19:34:37 26-05-2024)США,самая демократическая страна в мире. Пиндосы самая демократическая стран? вы с тубаретки рухнули? там власть не народа, а толстосумов типа Ротшильда и Рокфеллера

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Гость

19:43:03 26-05-2024

И не стоит забывать при этом что европа идёт исключительно проамериканским курсом.То есть по пути свободы и демократии.

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Очень весело

01:34:06 27-05-2024

читать официоз на события в Грузии.
Сразу понимаешь, откуда рога и копыта растут
😆

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Гость

08:27:43 27-05-2024

Саломе Зурабишвили в измене Родине --- она гражданка Франции, она Франции верна

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