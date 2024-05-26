Премьер Грузии обвинил президента страны в измене

Саломе Зурабишвили в ответ раскритиковала действия властей

26 мая 2024, 18:26, ИА Амител

Стопка газет / Фото: pxhere.com

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене Родине. Об этом сообщает ТАСС.

"Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента", – сказал Кобахидзе.

По его мнению, новейшая история Грузии и современные мировые процессы продемонстрировали, что суверенитет является наиболее надежной гарантией безопасности страны.

В своем выступлении перед военными и представителями руководства государства президент Грузии подвергла критике действия властей. Она еще раз подчеркнула, что предстоящие парламентские выборы в октябре определят курс страны – будет ли он пророссийским или европейским.

Ранее стало известно, что США пересмотрят свои отношения с Грузией и введут визовые ограничения в отношении чиновников, поддержавших закон об иностранных агентах. Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, но парламент планирует преодолеть его в ближайшее время.