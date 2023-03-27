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Премьер Израиля приостановит судебную реформу, вызвавшую стихийные протесты

Биньямин Нетаньяху намерен выступить с официальным заявлением

27 марта 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил главе действующей правительственной парламентской коалиции, что намерен объявить о приостановке продвижения судебной реформы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan, официальное заявление премьера было запланировано на 10:00 мск, но до сих пор откладывается.

Решение о судебной реформе вызвало волну протестов, а президент Ицхак Герцог призывал немедленно приостановить процесс её принятия. Проект предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

Утром 27 марта комитет парламента одобрил первую часть этой реформы для финальных чтений.

Комментарии 2

  • А я уж собрался ехать в Тель авив.Но ничего,тогда погодю.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Слабей Макрона оказался
    28 марта, Гость   Ответить
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