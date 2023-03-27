Премьер Израиля приостановит судебную реформу, вызвавшую стихийные протесты
Биньямин Нетаньяху намерен выступить с официальным заявлением
27 марта 2023, 16:45, ИА Амител
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил главе действующей правительственной парламентской коалиции, что намерен объявить о приостановке продвижения судебной реформы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan, официальное заявление премьера было запланировано на 10:00 мск, но до сих пор откладывается.
Решение о судебной реформе вызвало волну протестов, а президент Ицхак Герцог призывал немедленно приостановить процесс её принятия. Проект предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.
Утром 27 марта комитет парламента одобрил первую часть этой реформы для финальных чтений.
Комментарии 2