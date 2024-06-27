Политик вступит в новую должность с 1 октября

27 июня 2024, 07:31, ИА Амител

Марк Рютте / Фото: ROBIN UTRECHT / EPA / tassphoto.com

Премьер Нидерландов Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Об этом сообщается на сайте альянса.

Рютте вступит в должность 1 октября, когда завершится срок у Столтенберга. Последний возглавлял организацию с 2014 года.

Чем известен Марк Рютте?

Марк Рютте – премьер-министр Нидерландов с 2010 года. С 2006-го по 2023-й также был лидером Народной партии за свободу и демократию.

При нем правительство реализовало крупные проекты в сфере устойчивой энергетики, жилищного строительства, ухода за детьми и образования. Также было ужесточено миграционное законодательство и приняты законы, расширяющие полномочия властей в борьбе с терроризмом.

В 2014-м Рютте поддержал введение санкций ЕС против РФ из-за событий на Украине.