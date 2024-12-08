НОВОСТИПолитика

Премьер-министр Сирии заявил о готовности передать власть в стране

Он продолжит работу для обеспечивания функционирования госучреждений

08 декабря 2024, 11:59, ИА Амител

Флаг Сирии / Фото: unsplash.com / engin akyurt
Флаг Сирии / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путем. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины. Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты", – заявил он.

Гази аль-Джалали также заявил, что не покинет Дамаск, призвав сохранить общественные институты в стране. Он собирается продолжать свою работу, чтобы обеспечивать функционирование государственных учреждений на фоне происходящего в Сирии.

Политика

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:04:20 08-12-2024

Не успел на самолёт?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гошан

12:51:20 08-12-2024

В самолёте места не нашлось

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:28 08-12-2024

Гошан (12:51:20 08-12-2024) В самолёте места не нашлось... Поступил благоразумно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:18 08-12-2024

Ниче не понимаю. Почему Сирию слили?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

20:39:55 08-12-2024

Да дебилы и трусы.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров