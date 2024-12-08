Премьер-министр Сирии заявил о готовности передать власть в стране
Он продолжит работу для обеспечивания функционирования госучреждений
08 декабря 2024, 11:59, ИА Амител
Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путем. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины. Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты", – заявил он.
Гази аль-Джалали также заявил, что не покинет Дамаск, призвав сохранить общественные институты в стране. Он собирается продолжать свою работу, чтобы обеспечивать функционирование государственных учреждений на фоне происходящего в Сирии.
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