Премьер-министр Сирии заявил о готовности передать власть в стране

Он продолжит работу для обеспечивания функционирования госучреждений

08 декабря 2024, 11:59, ИА Амител

Флаг Сирии / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путем. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины. Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты", – заявил он.

Гази аль-Джалали также заявил, что не покинет Дамаск, призвав сохранить общественные институты в стране. Он собирается продолжать свою работу, чтобы обеспечивать функционирование государственных учреждений на фоне происходящего в Сирии.