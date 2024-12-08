СМИ: Башар Асад покинул Дамаск

По заявлениям источников СМИ, его самолет улетел в неизвестном направлении

08 декабря 2024, 10:59, ИА Амител

Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ.

По данным Reuters, которое ссылается на двух офицеров сирийской армии, самолет политика улетел в неизвестном направлении.

Ранее СМИ сообщали, что боевики вошли в сирийскую столицу и взяли ее под контроль. В частности, они достигли центральной площади и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Также заявлялось о взятии административных зданий, в том числе и министерства внутренних дел страны.