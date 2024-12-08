СМИ: Башар Асад покинул Дамаск
По заявлениям источников СМИ, его самолет улетел в неизвестном направлении
08 декабря 2024, 10:59, ИА Амител
Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС
Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ.
По данным Reuters, которое ссылается на двух офицеров сирийской армии, самолет политика улетел в неизвестном направлении.
Ранее СМИ сообщали, что боевики вошли в сирийскую столицу и взяли ее под контроль. В частности, они достигли центральной площади и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Также заявлялось о взятии административных зданий, в том числе и министерства внутренних дел страны.
11:09:08 08-12-2024
Че непонятного-известно куда рванул вместо защиты своей страны...
11:56:28 08-12-2024
Допомогались ?
12:02:40 08-12-2024
Позорники
12:16:35 08-12-2024
Это к вопросу о том, что цифры поддержки 96 процентов на так называемых выборах не показатель поддержки народа.
18:48:36 08-12-2024
Гость (12:16:35 08-12-2024) Это к вопросу о том, что цифры поддержки 96 процентов на так... бред. это к тому, что меньшинство поганое делает революции, увы
14:05:30 08-12-2024
Сколько же бабла русского а эту шпалу ввалили ?
21:33:18 08-12-2024
Профукали Сирию.