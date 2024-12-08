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СМИ: Башар Асад покинул Дамаск

По заявлениям источников СМИ, его самолет улетел в неизвестном направлении

08 декабря 2024, 10:59, ИА Амител

Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС
Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне событий в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ.

По данным Reuters, которое ссылается на двух офицеров сирийской армии, самолет политика улетел в неизвестном направлении.

Ранее СМИ сообщали, что боевики вошли в сирийскую столицу и взяли ее под контроль. В частности, они достигли центральной площади и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Также заявлялось о взятии административных зданий, в том числе и министерства внутренних дел страны.

Политика

Комментарии 7

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Васек

11:09:08 08-12-2024

Че непонятного-известно куда рванул вместо защиты своей страны...

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Гость

11:56:28 08-12-2024

Допомогались ?

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Гость

12:02:40 08-12-2024

Позорники

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Гость

12:16:35 08-12-2024

Это к вопросу о том, что цифры поддержки 96 процентов на так называемых выборах не показатель поддержки народа.

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Гость

18:48:36 08-12-2024

Гость (12:16:35 08-12-2024) Это к вопросу о том, что цифры поддержки 96 процентов на так... бред. это к тому, что меньшинство поганое делает революции, увы

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Гость

14:05:30 08-12-2024

Сколько же бабла русского а эту шпалу ввалили ?

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Гость

21:33:18 08-12-2024

Профукали Сирию.

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