Премьер Словакии принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая
Фицо отметил, что как у главы правительства у него есть "исключительный интерес" присутствовать на торжествах по случаю победы над фашизмом
27 ноября 2024, 17:55, ИА Амител
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву 9 мая 2025 года на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, приглашение поступило от президента России Владимира Путина. Политик принял его.
"У меня как у главы правительства Словакии исключительный интерес присутствовать на официальных торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года в Москве", – написал Фицо.
В начале октября словацкий премьер говорил о своей готовности посетить российскую столицу для празднования Дня Победы. Фицо подчеркивал, что не позволит забыть, "откуда пришла свобода".
18:23:38 27-11-2024
Ни когда от деда и других участников ВОВ в их рассказах про войну не слышал чтобы они били фашистов. Немцев или германцев , ну фрицев ещё.
08:30:49 28-11-2024
Чехословакия вообще-то на вермахт работала... разве что покаяться Фицо приедет, тогда да.