Премьер Словакии принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая

Фицо отметил, что как у главы правительства у него есть "исключительный интерес" присутствовать на торжествах по случаю победы над фашизмом

27 ноября 2024, 17:55, ИА Амител

Флаг Словакии / Фото: unsplash.com / Michael Pointner

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву 9 мая 2025 года на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, приглашение поступило от президента России Владимира Путина. Политик принял его.

"У меня как у главы правительства Словакии исключительный интерес присутствовать на официальных торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года в Москве", – написал Фицо.

В начале октября словацкий премьер говорил о своей готовности посетить российскую столицу для празднования Дня Победы. Фицо подчеркивал, что не позволит забыть, "откуда пришла свобода".