"Пусть только попробуют". Сенатор рассказал, чем Россия ответит на агрессию НАТО

Политик также прокомментировал заявления о захвате Калининградской области

30 января 2024, 13:17, ИА Амител

Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Сенатор Владимир Джабаров заявил "Парламентской газете", что в случае нападения российский ответ НАТО будет сокрушительным.

Ранее НАТО начало крупнейшие со времен холодной войны военные учения, на которых будет отрабатываться начало полномасштабного конфликта с Россией.

"Заявляемая подготовка к войне с Россией не должна вводить их самих в заблуждение о возможной победе в такой войне. Согласно нашей военной доктрине, Россия при прямом столкновении со странами НАТО не будет себя ограничивать и будет использовать все имеющиеся в нашем арсенале виды вооружений, все силы и средства для защиты своих интересов, своего населения и своей территории", – отметил Джабаров.

Сенатор также прокомментировал заявления о захвате Калининградской области и блокировке Балтийского флота.

"Пусть только попробуют сделать что-то подобное. Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не только желания, но, не исключаю, даже возможности повторять подобные действия", – подчеркнул политик.

Джабаров также напомнил о недавнем визите президента России Владимира Путина в Калининградскую область – регион, окруженный странами НАТО. По его словам, Путин всем убедительно показал, что область была и остается неотъемлемой частью РФ.