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"Пусть только попробуют". Сенатор рассказал, чем Россия ответит на агрессию НАТО

Политик также прокомментировал заявления о захвате Калининградской области

30 января 2024, 13:17, ИА Амител

Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com
Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Сенатор Владимир Джабаров заявил "Парламентской газете", что в случае нападения российский ответ НАТО будет сокрушительным.

Ранее НАТО начало крупнейшие со времен холодной войны военные учения, на которых будет отрабатываться начало полномасштабного конфликта с Россией.

"Заявляемая подготовка к войне с Россией не должна вводить их самих в заблуждение о возможной победе в такой войне. Согласно нашей военной доктрине, Россия при прямом столкновении со странами НАТО не будет себя ограничивать и будет использовать все имеющиеся в нашем арсенале виды вооружений, все силы и средства для защиты своих интересов, своего населения и своей территории", – отметил Джабаров.

Сенатор также прокомментировал заявления о захвате Калининградской области и блокировке Балтийского флота.

"Пусть только попробуют сделать что-то подобное. Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не только желания, но, не исключаю, даже возможности повторять подобные действия", – подчеркнул политик.

Джабаров также напомнил о недавнем визите президента России Владимира Путина в Калининградскую область – регион, окруженный странами НАТО. По его словам, Путин всем убедительно показал, что область была и остается неотъемлемой частью РФ.

Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Россия нато конфликт

Комментарии 17

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Гость

13:29:14 30-01-2024

Узбек?

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Гость

13:39:09 30-01-2024

Гость (13:29:14 30-01-2024) Узбек? ... Типичный россиянин: В верхней палате Федерального собрания уже не первый год трудится представитель от Еврейской автономной области, сенатор-единоросс Владимир Джабаров – армянин по крови, русский по духу (по его собственному признанию). Владимир появился на свет в узбекском городе Самарканде в сентябре 1952 года. Родители его работали в то время в сфере железных дорог: папа – путейцем, мама – врачом в железнодорожной больнице.

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Гость

16:34:57 30-01-2024

Гость (13:39:09 30-01-2024) Типичный россиянин: В верхней палате Федерального собрания у... представитель от Еврейской автономной области, армянин по крови, русский по духу, появился на свет в узбекском городе - какой многонациональный депутат)))))

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Гость

13:34:18 30-01-2024

Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не только желания, но, не исключаю, даже возможности повторять подобные действия ---- Ну это же на ЯО намек. Судя по последним 2 годам ничего другого сокрушительного у нас нет

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Гость

13:42:46 30-01-2024

Гость (13:34:18 30-01-2024) Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не... Так в Калининградской области как раз расположены ракеты ЯО, нацеленные на все европейские сталицы. Всем известный факт. На европейцев действует отрезвляюще.

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ВВП

13:44:11 30-01-2024

Гость (13:34:18 30-01-2024) Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не... Что у нас есть знает генеральный штаб и верховный и этого достаточно.

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Гость

13:53:23 30-01-2024

Гость (13:34:18 30-01-2024) Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не... Не сравнивал с Украиной, там наши люди и наша земля, отношение совсем другое, стараются минимизировать разрушения и жертвы, иначе давно бы закидали города вакуумными бомбами.

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Гость

14:09:55 30-01-2024

Гость (13:53:23 30-01-2024) Не сравнивал с Украиной, там наши люди и наша земля, отношен... стараются минимизировать разрушения и жертвы --- давай скажем честно, эта минимизация увеличивает жертвы с нашей стороны. Так в итоге может возникнуть вопрос, а это того стоит

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Гость

14:20:19 30-01-2024

Гость (13:53:23 30-01-2024) Не сравнивал с Украиной, там наши люди и наша земля, отношен... А где уже нечего разрушать (и мирных нет) почему уже сейчас не закидать?

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гость

20:01:08 30-01-2024

Гость (13:53:23 30-01-2024) Не сравнивал с Украиной, там наши люди и наша земля, отношен... А дядя Дима декларирует абсолютно другую точку зрения которая в корне отличается от вашей

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Гость

13:44:52 30-01-2024

Какой грозный российский сенатор Джабаров:)

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Гость

13:57:19 30-01-2024

Точно ответит?

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Гость

14:54:10 30-01-2024

- "Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не только желания, но, не исключаю, даже возможности повторять подобные действия" В полку Медведева, пополнение.

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Гость

14:57:03 30-01-2024

Писали же про эти диаспоры.

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Гость

15:31:16 30-01-2024

какой храбрый работник ртом, вдали от передовой. Его то дети точно в горячей фазе не участвуют.

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Гость

16:07:34 30-01-2024

Гость (15:31:16 30-01-2024) какой храбрый работник ртом, вдали от передовой. Его то дети... В горячей фазе двухсотых много.

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Борис

16:02:24 30-01-2024

Россия, как всегда , ответит сокрушительной озабоченностью !

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