"Пусть только попробуют". Сенатор рассказал, чем Россия ответит на агрессию НАТО
Политик также прокомментировал заявления о захвате Калининградской области
30 января 2024, 13:17, ИА Амител
Сенатор Владимир Джабаров заявил "Парламентской газете", что в случае нападения российский ответ НАТО будет сокрушительным.
Ранее НАТО начало крупнейшие со времен холодной войны военные учения, на которых будет отрабатываться начало полномасштабного конфликта с Россией.
"Заявляемая подготовка к войне с Россией не должна вводить их самих в заблуждение о возможной победе в такой войне. Согласно нашей военной доктрине, Россия при прямом столкновении со странами НАТО не будет себя ограничивать и будет использовать все имеющиеся в нашем арсенале виды вооружений, все силы и средства для защиты своих интересов, своего населения и своей территории", – отметил Джабаров.
Сенатор также прокомментировал заявления о захвате Калининградской области и блокировке Балтийского флота.
"Пусть только попробуют сделать что-то подобное. Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не только желания, но, не исключаю, даже возможности повторять подобные действия", – подчеркнул политик.
Джабаров также напомнил о недавнем визите президента России Владимира Путина в Калининградскую область – регион, окруженный странами НАТО. По его словам, Путин всем убедительно показал, что область была и остается неотъемлемой частью РФ.
13:29:14 30-01-2024
Узбек?
13:39:09 30-01-2024
Гость (13:29:14 30-01-2024) Узбек? ... Типичный россиянин: В верхней палате Федерального собрания уже не первый год трудится представитель от Еврейской автономной области, сенатор-единоросс Владимир Джабаров – армянин по крови, русский по духу (по его собственному признанию). Владимир появился на свет в узбекском городе Самарканде в сентябре 1952 года. Родители его работали в то время в сфере железных дорог: папа – путейцем, мама – врачом в железнодорожной больнице.
16:34:57 30-01-2024
Гость (13:39:09 30-01-2024) Типичный россиянин: В верхней палате Федерального собрания у... представитель от Еврейской автономной области, армянин по крови, русский по духу, появился на свет в узбекском городе - какой многонациональный депутат)))))
13:34:18 30-01-2024
Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не только желания, но, не исключаю, даже возможности повторять подобные действия ---- Ну это же на ЯО намек. Судя по последним 2 годам ничего другого сокрушительного у нас нет
13:42:46 30-01-2024
Гость (13:34:18 30-01-2024) Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не... Так в Калининградской области как раз расположены ракеты ЯО, нацеленные на все европейские сталицы. Всем известный факт. На европейцев действует отрезвляюще.
13:44:11 30-01-2024
Гость (13:34:18 30-01-2024) Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не... Что у нас есть знает генеральный штаб и верховный и этого достаточно.
13:53:23 30-01-2024
Гость (13:34:18 30-01-2024) Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не... Не сравнивал с Украиной, там наши люди и наша земля, отношение совсем другое, стараются минимизировать разрушения и жертвы, иначе давно бы закидали города вакуумными бомбами.
14:09:55 30-01-2024
Гость (13:53:23 30-01-2024) Не сравнивал с Украиной, там наши люди и наша земля, отношен... стараются минимизировать разрушения и жертвы --- давай скажем честно, эта минимизация увеличивает жертвы с нашей стороны. Так в итоге может возникнуть вопрос, а это того стоит
14:20:19 30-01-2024
Гость (13:53:23 30-01-2024) Не сравнивал с Украиной, там наши люди и наша земля, отношен... А где уже нечего разрушать (и мирных нет) почему уже сейчас не закидать?
20:01:08 30-01-2024
Гость (13:53:23 30-01-2024) Не сравнивал с Украиной, там наши люди и наша земля, отношен... А дядя Дима декларирует абсолютно другую точку зрения которая в корне отличается от вашей
13:44:52 30-01-2024
Какой грозный российский сенатор Джабаров:)
13:57:19 30-01-2024
Точно ответит?
14:54:10 30-01-2024
- "Ответ России будет столь сокрушительным, что лишит Запад не только желания, но, не исключаю, даже возможности повторять подобные действия" В полку Медведева, пополнение.
14:57:03 30-01-2024
Писали же про эти диаспоры.
15:31:16 30-01-2024
какой храбрый работник ртом, вдали от передовой. Его то дети точно в горячей фазе не участвуют.
16:07:34 30-01-2024
Гость (15:31:16 30-01-2024) какой храбрый работник ртом, вдали от передовой. Его то дети... В горячей фазе двухсотых много.
16:02:24 30-01-2024
Россия, как всегда , ответит сокрушительной озабоченностью !