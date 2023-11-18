Премьеру фильма "Брат 3" отменили

Фильм должен был выйти на экраны 23 ноября

18 ноября 2023, 11:30, ИА Амител

Кадр из трейлера к фильму "Брат 3"

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму "Брат 3", премьера картины отменяется. Как пишет "Ъ", об этом сообщил директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак.

По его словам, ранее Минюст находил в фильме мат, но авторы его удалили. А нынешние претензии, по его мнению, "субъективны и не имеют отношения к закону".

Сейчас решается, будут ли вноситься изменения по требованию Минкульта, добавил он.

Премьерный показ картины Валерия Переверзева должен был состояться 18 ноября, а выход в прокат планировался на 23-е число. Новый "Брат" при этом не связан с дилогией Алексея Балабанова, а события третьего фильма разворачиваются в Тамбове в начале нулевых годов.