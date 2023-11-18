Премьеру фильма "Брат 3" отменили
Фильм должен был выйти на экраны 23 ноября
18 ноября 2023, 11:30, ИА Амител
Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму "Брат 3", премьера картины отменяется. Как пишет "Ъ", об этом сообщил директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак.
По его словам, ранее Минюст находил в фильме мат, но авторы его удалили. А нынешние претензии, по его мнению, "субъективны и не имеют отношения к закону".
Сейчас решается, будут ли вноситься изменения по требованию Минкульта, добавил он.
Премьерный показ картины Валерия Переверзева должен был состояться 18 ноября, а выход в прокат планировался на 23-е число. Новый "Брат" при этом не связан с дилогией Алексея Балабанова, а события третьего фильма разворачиваются в Тамбове в начале нулевых годов.
12:22:26 18-11-2023
за одну попытку примазаться к фильмам Балабанова можно по 5 лет лагерей всем причастным к созданию фильма впихнуть
18:48:18 18-11-2023
Гость (12:22:26 18-11-2023) за одну попытку примазаться к фильмам Балабанова можно по 5 ... у Балабанова все кино какое-то больное.
13:22:22 18-11-2023
Надо бы еще и первые два запретить..
13:53:13 18-11-2023
Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... Фильм "Брат" будет вызывать интерес всегда, потому что там показана правда жизни, такая, какая она есть на самом деле, нравится это кому, не нравится. Фильм "Брат 3" совершенно не нужен. Хочет выйти в прокат - пусть меняет название
14:27:37 18-11-2023
Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... Для Вас бывши кэвэнэшники много снимают
10:27:38 19-11-2023
Гость (14:27:37 18-11-2023) Для Вас бывши кэвэнэшники много снимают... Скорее для таких, как вы.
14:34:44 18-11-2023
Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... Не нравится - не смотри
10:29:07 19-11-2023
Гость (14:34:44 18-11-2023) Не нравится - не смотри... Не собираюсь такое дерьмо смотреть.
18:16:23 18-11-2023
Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... О, либерасты проснулись!
10:26:54 19-11-2023
Гость (18:16:23 18-11-2023) О, либерасты проснулись!... ] С добрым утром либераст!
20:39:53 19-11-2023
Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... Давно надо. Эти две кинопомойки не лучше, чем те, что ЛГБТ рекламируют.
19:48:18 18-11-2023
Вот уж чего не знал, что в главных ролях братья, сыгравшие электроника
21:16:57 18-11-2023
Ну... не знаю, то что по мотивам, или как там? Всё равно ниже качеством чем оригинал.
10:28:34 19-11-2023
Дядька (21:16:57 18-11-2023) Ну... не знаю, то что по мотивам, или как там? Всё равно ниж... Куда уж ниже-то? И так было дно!
11:58:43 19-11-2023
Дядька (21:16:57 18-11-2023) Ну... не знаю, то что по мотивам, или как там? Всё равно ниж... Куда уж хуже-то?