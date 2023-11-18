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Премьеру фильма "Брат 3" отменили

Фильм должен был выйти на экраны 23 ноября

18 ноября 2023, 11:30, ИА Амител

Кадр из трейлера к фильму "Брат 3"
Кадр из трейлера к фильму "Брат 3"

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму "Брат 3", премьера картины отменяется. Как пишет "Ъ", об этом сообщил директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак.

По его словам, ранее Минюст находил в фильме мат, но авторы его удалили. А нынешние претензии, по его мнению, "субъективны и не имеют отношения к закону".

Сейчас решается, будут ли вноситься изменения по требованию Минкульта, добавил он.

Премьерный показ картины Валерия Переверзева должен был состояться 18 ноября, а выход в прокат планировался на 23-е число. Новый "Брат" при этом не связан с дилогией Алексея Балабанова, а события третьего фильма разворачиваются в Тамбове в начале нулевых годов.

Кино

Комментарии 15

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Гость

12:22:26 18-11-2023

за одну попытку примазаться к фильмам Балабанова можно по 5 лет лагерей всем причастным к созданию фильма впихнуть

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Элен без ребят

18:48:18 18-11-2023

Гость (12:22:26 18-11-2023) за одну попытку примазаться к фильмам Балабанова можно по 5 ... у Балабанова все кино какое-то больное.

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Гость

13:22:22 18-11-2023

Надо бы еще и первые два запретить..

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Гость

13:53:13 18-11-2023

Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... Фильм "Брат" будет вызывать интерес всегда, потому что там показана правда жизни, такая, какая она есть на самом деле, нравится это кому, не нравится. Фильм "Брат 3" совершенно не нужен. Хочет выйти в прокат - пусть меняет название

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Гость

14:27:37 18-11-2023

Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... Для Вас бывши кэвэнэшники много снимают

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Гость

10:27:38 19-11-2023

Гость (14:27:37 18-11-2023) Для Вас бывши кэвэнэшники много снимают... Скорее для таких, как вы.

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Гость

14:34:44 18-11-2023

Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... Не нравится - не смотри

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Гость

10:29:07 19-11-2023

Гость (14:34:44 18-11-2023) Не нравится - не смотри... Не собираюсь такое дерьмо смотреть.

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Гость

18:16:23 18-11-2023

Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... О, либерасты проснулись!

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Гость

10:26:54 19-11-2023

Гость (18:16:23 18-11-2023) О, либерасты проснулись!... ] С добрым утром либераст!

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Гость

20:39:53 19-11-2023

Гость (13:22:22 18-11-2023) Надо бы еще и первые два запретить.. ... Давно надо. Эти две кинопомойки не лучше, чем те, что ЛГБТ рекламируют.

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Гость

19:48:18 18-11-2023

Вот уж чего не знал, что в главных ролях братья, сыгравшие электроника

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Дядька

21:16:57 18-11-2023

Ну... не знаю, то что по мотивам, или как там? Всё равно ниже качеством чем оригинал.

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Гость

10:28:34 19-11-2023

Дядька (21:16:57 18-11-2023) Ну... не знаю, то что по мотивам, или как там? Всё равно ниж... Куда уж ниже-то? И так было дно!

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Гость

11:58:43 19-11-2023

Дядька (21:16:57 18-11-2023) Ну... не знаю, то что по мотивам, или как там? Всё равно ниж... Куда уж хуже-то?

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