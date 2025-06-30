Преподаватели алтайского медвуза написали публичное обращение к профессору Коломийцу

40 заведующих кафедрами, профессоров и руководителей вузовских подразделений, в том числе и ректор, назвали поведение своего коллеги некорректным

30 июня 2025, 12:20, ИА Амител

Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Члены Ученого Совета Алтайского государственного медицинского университета во главе с ректором АГМУ Ириной Шереметьевой написали публичное обращение с своему коллеге, профессору АГМУ Андрей Коломийцу. В этом письме, который подписали 40 человек, Коломийца просят "не ставить свои личные интересы выше интересов университета". Публикуем текст письма без изменений.

"В последние несколько месяцев профессор АГМУ Андрей Коломиец негативно комментирует управленческие решения руководства Алтайского государственного медицинского университета, чем, на наш взгляд, подрывает авторитет АГМУ и его имидж как одного из лучших медицинских вузов страны. Сложившаяся в преддверии приемной кампании ситуация заставила нас как патриотов университета выступить публично, чтобы объяснить общественности суть дела.

Мы не отрицаем заслуги Андрея Александровича Коломийца. Он доктор медицинских наук, профессор, в течение многих лет возглавлял кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. С 2016 года работал главным врачом КГБУЗ "Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул". Однако, в 2022 году в связи с реорганизацией больницы от должности главного врача был освобожден и по его просьбе был назначен проректором по развитию регионального здравоохранения АГМУ. В 2023 году Коломиец был командирован университетом для приобретения опыта оказания медицинской помощи раненым в зоне специальной военной операции.

Однако, к сожалению, за время работы в должности проректора А.А. Коломиец не зарекомендовал себя как профессиональный и компетентный сотрудник и имел ряд дисциплинарных взысканий. На основании дублирования функциональных обязанностей с другими проректорами руководство вуза вынесло на рассмотрение Ученого совета вопрос о сокращении в штатном расписании должности проректора с последующим расторжением трудового договора с А.А. Коломийцем. Он подал исковое заявление в Железнодорожный районный суд г. Барнаула и 28 марта 2025 года суд отказал ему в удовлетворении исковых требований в полном объеме. В настоящее время судебное решение обжалуется А.А. Коломийцем в Алтайском краевом суде.

Кроме должности проректора по развитию регионального здравоохранения А.А. Коломиец занимал должность заведующего кафедрой травматологии и ортопедии на 0,25 ставки. 13 июня 2024 года Ученый совет АГМУ единогласно принял решение о создании новой кафедры - военно-полевой хирургии, травматологии и тактической медицины. Выступавшая по этому вопросу директор института клинической медицины Е.В. Хрусталева подчеркнула, что в течение двух с лишним лет наша страна участвует в специальной военной операции, и это требует новых подходов в подготовке врачей. Создание новой кафедры было утверждено приказом ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России от 20.06.2024 № 665-пк.

Это решение А.А. Коломиец также обжаловал в суде. 30 апреля 2025 года Железнодорожный районный суд г.Барнаула признал создание кафедры военно-полевой хирургии, травматологии и тактической медицины путем присоединения к ней кафедры травматологии и ортопедии законным. И это решение А.А. Коломиец также обжалует в краевом суде.

16 июня 2025 года в адрес Ученого совета и его отдельных членов А.А. Коломиец направил открытое письмо с просьбой признать ошибочность создания новой кафедры. Обращение А.А. Коломийца было всесторонне рассмотрено членами Ученого совета и по существу поднимаемых в открытом письме вопросов коллективом университета не усматривается ни правовых, ни организационно-штатных, ни производственных оснований для изменения ранее принятого решения.

Характерно, что в выборах заведующего кафедрой военно-полевой хирургии, травматологии и тактической медицины А.А. Коломиец участия не принимал. Заведующим был избран кандидат медицинских наук А.Р. Андреасян, через полгода защитивший докторскую диссертацию. В настоящее время на кафедре сформирован профессорско-преподавательский коллектив в составе четырех докторов медицинских наук и восьми кандидатов медицинских наук. Двое действующих сотрудников кафедры оказывали медицинскую помощь раненым непосредственно в зоне СВО. Преподавание новых дисциплин сегодня осуществляется на базе больницы скорой медицинской помощи № 2 г. Барнаула. На базе спортивно-оздоровительного лагеря "Спарта" действует "Центр тактической медицины", где преподавание ведется в условиях, моделирующих реальную боевую ситуацию с использованием учебного оружия и средств оказания первой медицинской помощи на поле боя. Университет планирует в дальнейшем расширять военно-медицинское направление подготовки будущих врачей, в том числе по военно-учетным специальностям.

Для АГМУ преподавание военно-полевой хирургии и любые вопросы, связанные с СВО имеют важное значение и находятся на особом контроле у руководства университета. В АГМУ 10 студентов участвовали в специальной военной операции, двое из них погибли.

Мы призываем Андрея Александровича не ставить свои личные интересы выше интересов Алтайского государственного медицинского университета, выпускником и многолетним преподавателем которого он является. В сегодняшней непростой обстановке АГМУ делает все возможное, чтобы обеспечивать систему здравоохранения Алтайского края кадрами, готовить и переподготавливать квалифицированных специалистов".

Свои подписи под письмом поставили: