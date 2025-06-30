Преподаватели алтайского медвуза написали публичное обращение к профессору Коломийцу
40 заведующих кафедрами, профессоров и руководителей вузовских подразделений, в том числе и ректор, назвали поведение своего коллеги некорректным
30 июня 2025, 12:20, ИА Амител
Члены Ученого Совета Алтайского государственного медицинского университета во главе с ректором АГМУ Ириной Шереметьевой написали публичное обращение с своему коллеге, профессору АГМУ Андрей Коломийцу. В этом письме, который подписали 40 человек, Коломийца просят "не ставить свои личные интересы выше интересов университета". Публикуем текст письма без изменений.
"В последние несколько месяцев профессор АГМУ Андрей Коломиец негативно комментирует управленческие решения руководства Алтайского государственного медицинского университета, чем, на наш взгляд, подрывает авторитет АГМУ и его имидж как одного из лучших медицинских вузов страны. Сложившаяся в преддверии приемной кампании ситуация заставила нас как патриотов университета выступить публично, чтобы объяснить общественности суть дела.
Мы не отрицаем заслуги Андрея Александровича Коломийца. Он доктор медицинских наук, профессор, в течение многих лет возглавлял кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. С 2016 года работал главным врачом КГБУЗ "Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул". Однако, в 2022 году в связи с реорганизацией больницы от должности главного врача был освобожден и по его просьбе был назначен проректором по развитию регионального здравоохранения АГМУ. В 2023 году Коломиец был командирован университетом для приобретения опыта оказания медицинской помощи раненым в зоне специальной военной операции.
Однако, к сожалению, за время работы в должности проректора А.А. Коломиец не зарекомендовал себя как профессиональный и компетентный сотрудник и имел ряд дисциплинарных взысканий. На основании дублирования функциональных обязанностей с другими проректорами руководство вуза вынесло на рассмотрение Ученого совета вопрос о сокращении в штатном расписании должности проректора с последующим расторжением трудового договора с А.А. Коломийцем. Он подал исковое заявление в Железнодорожный районный суд г. Барнаула и 28 марта 2025 года суд отказал ему в удовлетворении исковых требований в полном объеме. В настоящее время судебное решение обжалуется А.А. Коломийцем в Алтайском краевом суде.
Кроме должности проректора по развитию регионального здравоохранения А.А. Коломиец занимал должность заведующего кафедрой травматологии и ортопедии на 0,25 ставки. 13 июня 2024 года Ученый совет АГМУ единогласно принял решение о создании новой кафедры - военно-полевой хирургии, травматологии и тактической медицины. Выступавшая по этому вопросу директор института клинической медицины Е.В. Хрусталева подчеркнула, что в течение двух с лишним лет наша страна участвует в специальной военной операции, и это требует новых подходов в подготовке врачей. Создание новой кафедры было утверждено приказом ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России от 20.06.2024 № 665-пк.
Это решение А.А. Коломиец также обжаловал в суде. 30 апреля 2025 года Железнодорожный районный суд г.Барнаула признал создание кафедры военно-полевой хирургии, травматологии и тактической медицины путем присоединения к ней кафедры травматологии и ортопедии законным. И это решение А.А. Коломиец также обжалует в краевом суде.
16 июня 2025 года в адрес Ученого совета и его отдельных членов А.А. Коломиец направил открытое письмо с просьбой признать ошибочность создания новой кафедры. Обращение А.А. Коломийца было всесторонне рассмотрено членами Ученого совета и по существу поднимаемых в открытом письме вопросов коллективом университета не усматривается ни правовых, ни организационно-штатных, ни производственных оснований для изменения ранее принятого решения.
Характерно, что в выборах заведующего кафедрой военно-полевой хирургии, травматологии и тактической медицины А.А. Коломиец участия не принимал. Заведующим был избран кандидат медицинских наук А.Р. Андреасян, через полгода защитивший докторскую диссертацию. В настоящее время на кафедре сформирован профессорско-преподавательский коллектив в составе четырех докторов медицинских наук и восьми кандидатов медицинских наук. Двое действующих сотрудников кафедры оказывали медицинскую помощь раненым непосредственно в зоне СВО. Преподавание новых дисциплин сегодня осуществляется на базе больницы скорой медицинской помощи № 2 г. Барнаула. На базе спортивно-оздоровительного лагеря "Спарта" действует "Центр тактической медицины", где преподавание ведется в условиях, моделирующих реальную боевую ситуацию с использованием учебного оружия и средств оказания первой медицинской помощи на поле боя. Университет планирует в дальнейшем расширять военно-медицинское направление подготовки будущих врачей, в том числе по военно-учетным специальностям.
Для АГМУ преподавание военно-полевой хирургии и любые вопросы, связанные с СВО имеют важное значение и находятся на особом контроле у руководства университета. В АГМУ 10 студентов участвовали в специальной военной операции, двое из них погибли.
Мы призываем Андрея Александровича не ставить свои личные интересы выше интересов Алтайского государственного медицинского университета, выпускником и многолетним преподавателем которого он является. В сегодняшней непростой обстановке АГМУ делает все возможное, чтобы обеспечивать систему здравоохранения Алтайского края кадрами, готовить и переподготавливать квалифицированных специалистов".
Свои подписи под письмом поставили:
- Председатель Ученого совета, ректор Ирина Шереметьева;
- Заведующий кафедрой военно-полевой хирургии, травматологии и тактической медицины, кандидат медицинских наук, доцент Армен Андреасян;
- Проректор по учебной работе, завкафедрой медицинской реабилитологии с курсом ДПО, кандидат медицинских наук, доцент Игорь Бабушкин;
- Завкафедрой патологической физиологии, кандидат медицинских наук, доцент Вячеслав Вдовин;
- Завкафедрой физической культуры и здорового образа жизни, кандидат философских наук, доцент Павел Воронцов;
- Проректор по лечебной работе и дополнительному профессиональному образованию, завкафедрой онкологии и лучевой терапии с курсом ДПО, кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Ганов;
- Завкафедрой физики и информатики, кандидат педагогических наук, доцент Галина Грибова;
- Завкафедрой факультетской хирургии имени профессора И.И. Неймарка с курсом ДПО, доктор медицинских наук, доцент Андрей Гурьянов;
- Завкафедрой терапии и общей врачебной практики с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Валерий Елыкомов;
- Проректор по научной работе, завкафедрой фармакологии имени проф. В.М. Брюханова, доктор биологических наук, доцент Александр Жариков;
- Завкафедрой госпитальной хирургии, доктор медицинских наук, доцент Андрей Жариков;
- Завкафедрой инфекционных болезней с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Ольга Жукова;
- Директор института среднего профессионального образования, доцент кафедры сестринского дела, кандидат медицинских наук Елена Климова;
- Завкафедрой пропедевтики внутренних болезней имени профессора З.С. Баркагана, доктор медицинских наук, профессор Елена Котовщикова;
- Завкафедрой ультразвуковой и функциональной диагностики с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Владимир Куликов;
- Завкафедрой судебной медицины имени профессора В.Н. Крюкова и патологической анатомии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Александр Лепилов;
- Завкафедрой пропедевтики детских болезней, доктор медицинских наук, профессор Юрий Лобанов;
- Директор института фармации, доцент кафедры фармакологии имени проф. В.М. Брюханова, кандидат биологических наук, доцент Олеся Мазко;
- Доцент кафедры пропедевтики детских болезней, кандидат медицинских наук, доцент, секретарь Ученого Совета Наталия Михеева;
- Завкафедрой урологии и андрологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Александр Неймарк;
- Завкафедрой анестезиологии и реаниматологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Михаил Неймарк;
- Директор института довузовского образования Наталья Никулина;
- Ассистент кафедры факультетской терапии и гериатрии, председатель профсоюзной организации обучающихся АГМУ Юрий Оловянников;
- Завкафедрой факультетской терапии и гериатрии, доктор медицинских наук, профессор Ирина Осипова;
- Доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии и наркологии с курсом ДПО, кандидат медицинских наук, доцент Андрей Плотников;
- Проректор по стратегическому и инновационному развитию, кандидат географических наук Евгений Попов;
- Проректор по международной деятельности и цифровой трансформации, кандидат филологических наук Алексей Резинкин;
- Проректор по воспитательной работе и молодежной политике, председатель ПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России ПРЗ РФ Лиля Сеченова;
- Директор института клинической психологии, профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии и наркологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Александр Строганов;
- Профессор кафедры лучевой диагностики и эндоскопии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Владимир Федоров;
- Завкафедрой сестринского дела, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Федоров;
- Директор института клинической медицины, завкафедрой оториноларингологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Елена Хрусталева;
- Завкафедрой общей хирургии, оперативной хирургии и топографической анатомии, доктор медицинских наук, профессор Евгений Цеймах;
- Завкафедрой нормальной физиологии, доктор медицинских наук, профессор Игорь Шахматов;
- Директор института общественного здоровья и профилактической медицины, завкафедрой медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности, доктор медицинских наук, доцент Сергей Широкоступ;
- Директор института стоматологии, доцент кафедры ортопедической стоматологии с курсом хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, кандидат медицинских наук Оксана Шишкина;
- Директор института педиатрии, профессор кафедры пропедевтики детских болезней, доктор медицинских наук, профессор Людмила Строзенко;
- Профессор кафедры факультетской хирургии имени профессора И.И. Неймарка с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Яков Шойхет;
- Завкафедрой инфекционных болезней с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Нина Карбышева;
- Завкафедрой акушерства и гинекологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ремнева.
12:29:12 30-06-2025
всех уволить начиная с ректора
12:43:05 30-06-2025
гость (12:29:12 30-06-2025) всех уволить начиная с ректора... Андрей Александрович, залогиньтесь и не прячьтесь под псевдонимом!)))
12:39:08 30-06-2025
А можно как-то попроще эти интрижки описать? Кто там кого выгнал, и кто куда пошел.
12:52:59 30-06-2025
Гость (12:39:08 30-06-2025) А можно как-то попроще эти интрижки описать? Кто там кого вы... Как говориться: "Без бутылки не разобраться, но столько не выпить")))
12:54:11 30-06-2025
Гость (12:39:08 30-06-2025) А можно как-то попроще эти интрижки описать? Кто там кого вы...
На интересы ВУЗа и здравоохранения в целом давно всем ровно... Делёжка званий, должностей и финансов - весь смысл интрижки, длящейся годами и десятилетиями.
16:55:13 30-06-2025
Гость (12:54:11 30-06-2025) На интересы ВУЗа и здравоохранения в целом давно всем ро... Все бюджетники - бездельники. Медицина в РФ отвратительная, прошлый век.
12:38:04 01-07-2025
Гость (16:55:13 30-06-2025) Все бюджетники - бездельники. Медицина в РФ отвратительная, ... Иы, видать, один работяга.
12:44:03 30-06-2025
Совершенно непонятно зачем простым гражданам это информация. Нужно быть выше и не выносить разборки из стен заведения. Не подрывать свой авторитет, и зарекомендовать себя как склочное заведение. АГМУ всегда было авторитетным вузом. Так сами себе не подрывайте свой авторитет. Только вам ведано почему у вас возникла такая ситуация, нам нет.
14:37:22 30-06-2025
Гость (12:44:03 30-06-2025) Совершенно непонятно зачем простым гражданам это информация.... Вот как раз наоборот! Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий относительно преподавательской среды. Авторитет - он основан на добросовестности и порядочности. А не на сокрытии своей гнилого нутра.
01:42:03 01-07-2025
Гость (12:44:03 30-06-2025) Совершенно непонятно зачем простым гражданам это информация.... Только так и стоит решать подобные конфликты иначе это превратится в схватку бульдогов под ковром, где не будет ни правых ни виноватых, а лишь право сильного.
07:09:51 01-07-2025
Гость (12:44:03 30-06-2025) Совершенно непонятно зачем простым гражданам это информация.... Ключевые слово- был
13:01:01 30-06-2025
нам вот зачем столько много букав.
свои больничные дрязги зачем выносить.
жрите себя внутри своего коллективчика.
приятного аппетита
13:03:04 30-06-2025
"В сегодняшней непростой обстановке АГМУ делает все возможное, чтобы обеспечивать систему здравоохранения Алтайского края кадрами,...." а почему тогда (согласно официальным цифрам набора опубликованным на настоящем ресурсе) в этом году !!!!!"СОКРАТИЛОСЬ"!!!!!! число мест на бюджетной основе, по сравнению с прошлым годом? У нас чего в каждой поликлиника края узкие специалисты появились!?
11:59:03 01-07-2025
Гость (13:03:04 30-06-2025) "В сегодняшней непростой обстановке АГМУ делает все возможно... Ну, да.. Мы из Бийска скоро будем на перевязки и уколы ездить в Барнаул..Спасибо ЖД.
И на приём к терапевту. Столько, блин, кадров на готовили!
23:00:11 01-07-2025
Гость (13:03:04 30-06-2025) "В сегодняшней непростой обстановке АГМУ делает все возможно... прям в точку комментарий!!! У меня мать в ковиднике работала санитаркой ((специальное образование "младшая медицинская сестра)до этого много лет в травматологии работала), так она рассказывала, что она и её коллеги в медицине больше соображают чем молодые медсёстры из училищ и студенты "ВУЗа" нашего, которые на практику приходили, многих приходилось учить их обязанностям... Я не говорю что все такие, но процент неучей в этом псевдоВУЗе зашкаливает... Обычная шарага... Хотя АГУ в 100 раз хуже... Там вообще в открытую некоторые "профессора" зачёты продают (МИЭМИС)... Перед всем потоком ценники озвучивают...
08:36:17 02-07-2025
Гость (23:00:11 01-07-2025) прям в точку комментарий!!! У меня мать в ковиднике работала... Ну санитарки во все времена соображают больше, даже опытных врачей. Это факт)
13:11:04 30-06-2025
нельзя так неуважительно к врачу относиться, что бы он не нарушил - разбирайтесь внутри коллектива.
19:26:13 30-06-2025
гость (13:11:04 30-06-2025) нельзя так неуважительно к врачу относиться, что бы он не на... А кто и где неуважительно к "врачу" относится?! Написали открытое письмо, зачем-то на одном информационном портале про это растрезвонили...Сейчас уважаемые члены Ученого совета университета ответили также открыто, прояснили ситуацию, вы же обижается. Где логика, АА? Очень даже с уважением к вам и на уважаемом и читаемом информационном ресурсе это опубликовали, в отличие от того, где вы свою историю в публичную плоскость вынесли.
13:24:50 30-06-2025
Ну Коломиец-то слов не подбирает так-то. А написано все понятно по-моему
13:28:25 30-06-2025
А ранее писали что Коломиец выиграл суд, об этом в заметке ни слова, и все деньги выплаченные по судебному решению отдал на нужды сво, а граждане нижеподписавшиеся хоть копейку пожертвовали или в свой карман гребут
13:46:08 30-06-2025
Гость (13:28:25 30-06-2025) А ранее писали что Коломиец выиграл суд, об этом в заметке н... Ничего он не выиграл! апелляции все строчит, адвокат с него доит по полной. А университет с самого начала СВО всем коллективом регулярно помогает бойцам. Только тне пиарится на этом! А В, АА, в очередной раз про это пишите! Где же Ваша "искренняя помощь", которую как благотворительность, мог бы никто и не знать. Дак нет же, Вы пожертвовали и во все услышание об этом трубите. Стыдно, сэр...
13:33:03 30-06-2025
Всем, кто пишет, мол, не выносить сор из избы. Как бы именно К.А.А. был тем, кто первым стал рвать тельняшку на груди и орать "Отечество в опасности", именно он сразу же после справедливого сокращения с проректора побежал, спотыкаясь, в редакцию другого сайта, в название которого есть буквы Б и Ф.
АГМУ в этом случае просто защитился, парировал этот подлый удар.
Поэтому "пациент ноль" - именно КАА.
13:37:57 30-06-2025
Мне кажется дед их валтузит по одиночке
И они его боятся
13:40:55 30-06-2025
Гость (13:37:57 30-06-2025) Мне кажется дед их валтузит по одиночкеИ они его боятся ... Вам кажется,сэр...:)
13:38:49 30-06-2025
Уважаемый Андрей Александрович! Во-первых залогиньтесь от себя и комментируйте, не будьте "гостем"!:) Во-вторых, что Вы так искренне завозмущались то: "зачем простым гражданам это информация", "Нужно быть выше и не выносить разборки из стен заведения", "свои больничные дрязги зачем выносить"... Уволили Вас, но и судились бы молча, доказывая в суде свою правоту. Дак нет, на трибуну же взобрались. Опубликовались в одном известном месте аж дважды чрез день, написали открытое письмо членам УС, вот Вам и дали ответ. Что не нравится то?! Общественность должна знать всю историю, связанную с Вами, как она есть на самом деле, и позицию университета тоже!
14:00:11 30-06-2025
Всем гостям ответ (13:38:49 30-06-2025) Уважаемый Андрей Александрович! Во-первых залогиньтесь от се... Вы сами кто? Ирина? Стыд один от вашего письма. Взрослые люди не решают конфликты в СМИ перекидыванием тем самым по бристольской шкале.
14:02:24 30-06-2025
Всем гостям ответ (13:38:49 30-06-2025) Уважаемый Андрей Александрович! Во-первых залогиньтесь от се... А самой или самому имя слабо написать? Или зас......л?
13:40:36 30-06-2025
Ваши бы выпускники так грамотно диагнозы больным ставили, как вы тут пылко честь своего института отстаиваете. Уровень подготовки мед персонала и врачей год от года хуже. Значит это показатель вашего учебного процесса. А каких факультетов и кафедр нам понятно. Список сами и приложили.
14:14:18 30-06-2025
Гость (13:40:36 30-06-2025) Ваши бы выпускники так грамотно диагнозы больным ставили, ка... Дешёвый и безграмотный вброс.
1) Уже несколько десятилетий не Институт, а Университет.
2) уже несколько лет факультеты преобразованы в институты.
готовьтесь к провокациям лучше.
23:46:24 30-06-2025
Гость (13:40:36 30-06-2025) Ваши бы выпускники так грамотно диагнозы больным ставили, ка... Все верно, крохоборы одни, да и только. Огромное уважение А. Коломиец, есть на Руси ещё богатыри.
07:36:59 01-07-2025
Сергей (23:46:24 30-06-2025) Все верно, крохоборы одни, да и только. Огромное уважение А.... АА, никакой вы не богатырь, и уважение с каждым своим выпадом в адрес родного института все сильнее теряете .
13:58:13 30-06-2025
Бабушкин всех обошел, донес какая позиция правильная. Контора пишет.
14:02:27 30-06-2025
Мы, народ хотим знать что за восстание в государственном учреждении?!
14:21:59 30-06-2025
Олег (14:02:27 30-06-2025) Мы, народ хотим знать что за восстание в государственном учр... Да нет там никакого восстания. Просто ученый совет решил, что пора ответить чуваку, который на БФ о вузе постоянно выступает. Люди-то уважаемые подписали - Шойхет, Неймарк, Куликов...
14:28:55 30-06-2025
Олег (14:02:27 30-06-2025) Мы, народ хотим знать что за восстание в государственном учр... 2 кафедры травматологии были, на одной Пелеганчук, на второй Коломиец, вот и не поделили...
14:50:45 30-06-2025
из статьи понял что было 2 кафедры хирургии -военной и гражданской а слили все в одну - военной
что то вроде оптимизации и хирург который воевал против этого слияния
Я так понимаю что специфика хирургии например инфаркта миокарда и осколочных ранений в область сердца различаются. Очень сильно различаются. И от этого слияния пациенты пострадают - просто врачей грамотных будет в городе не хватать кто бы оперировал инфаркт миокарда. Значит он прав что возмущается!
Кстати а у автора такого слияния нет родственников и имущества за рубежом? Это проверять бы все надо. Кто там на кого работает
15:12:16 30-06-2025
я не знаю кто такой коломеец, но из статьи мне стало понятно, что институт его отправил в зону СВО, а когда он вернулся его под жопу мешалкой! Правильно?
16:22:39 30-06-2025
Анфиса (15:12:16 30-06-2025) я не знаю кто такой коломеец, но из статьи мне стало понятно... из статьи непонятно где человек служил в зоне СВО, на каких фронтах, имеет ли ранения награды
если уж пишете про человека пишите подробно где что и как а то действительно складывается такое вот впечатление. И уж если пишите что он там оказался профнепригоден то писать надо имея основание на это,
то есть он получается был под судом военного трибунала что ли?
15:50:28 30-06-2025
В АГМУ две кафедры инфекционных болезней? Или на одной кафедре два заведующих профессора?
15:53:05 30-06-2025
Анфиса Андреевна , не правильно! Все то вечно передергиваете, пропуская через призму вашего искревленного сознания! Читайте внимательно все в статье написанное! Уволили с должности проректора как профнепригодного! Судится теперь. Имеет право. Только все это к СВО НИКАКОГО отношения не имеет!!! Не манипулируй, Анфиска Андреевна! И кстати, Университетом еще ряд уважаемых сотрудников был направлен в зону СВО, которые успешно справились со своими обязанностями! Только не кичатся этими достижениями, не пиарятся, в СМИ об этом не трубят, и ради дешёвого пиара собственной выгоды в этом не ищут!!!
15:54:51 30-06-2025
Коломиец А. А. единственный за Уралом награждён орденом И. П. Пирогова, вручается хирургам оказывающим помощь на поле боя(в госпиталях)
16:06:02 30-06-2025
Гость (15:54:51 30-06-2025) Коломиец А. А. единственный за Уралом награждён орденом И. П... Ну, во-первых, с подачи руководства университета и получил награду. Во-вторых, не только его одного наградили, а других коллег тоже! И, в-третьих, читай выше: вся эта гнусная история с этим персонажем к СВО никакого отношения не имеет! А университет как помогал бойцам, так и продолжает помогать: и гуманитарку отправляет, и детишек педиатры лечат, и участникам и членам их семей всяческую медпомощь бесплатно в КДЦ оказывают. А этот съездил один раз и кукарекает все все углы, делая себе пиар на этом. Стыд и срам!
16:38:51 30-06-2025
Науку уничтожают...МедУниверситет не один такой. АГУ в той же яме. Чего только стоят слияния кафедр. Экология, биохимия и биотехнология...Зоология и физиология...Осталось только ботанику с психологией скрестить...
17:00:15 30-06-2025
Гость (12:54:11 30-06-2025) На интересы ВУЗа и здравоохранения в целом давно всем ро... Хозяина нет. При ректоре Брюханове такого не было, все решаемо. Стом.фак совсем сгруппировали,одно слово; оптимизация....
17:26:32 30-06-2025
У администрации вуза нет полномочий оформлять представление документов к награждению орденом Пирогова. Представление к награде оформляется в администрации Президента Рф
18:16:41 30-06-2025
Гугл всем нам в помощь. И, там пишут, что: Да, действительно, Коломиец выиграл (!!!) суд у АГМУ прям 30.04.2025 года, и суд обязал АГМУ восстановить его в должности. А, 05.05.25 года - издан об этом приказ. Кто врёт?
07:39:33 01-07-2025
Пятый колонист (18:16:41 30-06-2025) Гугл всем нам в помощь. И, там пишут, что: Да, действительно... Вы в поиске информации используете недружественные ресурсы, там инфа недостоверная, вообще забанить вас тут надо:)
19:38:53 30-06-2025
Жабогадюкинг какой-то. Нафига нам-то эта новость? Пусть жрут друг друга потихоньку в своих академических кругах
07:43:26 01-07-2025
Гость из будущего (19:38:53 30-06-2025) Жабогадюкинг какой-то. Нафига нам-то эта новость? Пусть жрут... Не забалтывайте, АА, нужна эта новость. Понятно, что вам не удобно. Сорвали с вас лик святого. Чтобы правду общественность знала и объективной информацией владела, а не вашу кривду на БФ читали.
13:25:17 01-07-2025
Гостю из далеко прошлого (07:43:26 01-07-2025) Не забалтывайте, АА, нужна эта новость. Понятно, что вам не ...
У вас паранойя, дражайший. Эту новость я здесь впервые читаю. Кому вы вообще нужны? Один гнилой человечишка ездит где попадя, вместо своей основной работы, другие гнилые человечишки свою мелкую возню на весь край готовы выставить. Тьфу на вас всех
20:01:50 30-06-2025
Гость (17:26:32 30-06-2025) У администрации вуза нет полномочий оформлять представление ... Уважаемый Андрей Александрович, мил человек! Перестаньте передергивать факты, вводить честной народ в заблуждение и так некрасиво манипулировать общественным сознанием! Вы же вроде член Общественной палаты АК к тому же пока еще! Именно университет подал вашу кандидатуру со всеми сопутствующими документами на высокую награду, в администрации Президента про вас знать не знали и слыхом не слыхивали. Или вы думаете, что все, кто побывал там, удостаиваются наград автоматически? ВЫ лучше расскажите про то, что именно вуз вас туда направил, и это была командировка, которую вам, уважаемый, из средств вуза оплатили: и дорогу, и проживания и суточные с зарплатой в двойном размере. И были вы там всего однажды и чуть меньше месяца. А какие политические бонусы на этом сейчас заработать хотите... А вы ведь знаете других коллег из университета, которые действительно по зову души и сердца взяли отпуск без содержания и без всякой оплаты день и ночь спасали раненых бойцов. И были там не однажды, а вуз и общественность даже и не знали про это... При этом эти уважаемые коллеги пиара себе на этой истории не делают! Самовосхвалением не занимаются! Возьмите лучше с них пример! И перестаньте эксплуатировать эту тему! Не красиво, ей Богу! У вас наверняка есть еще куча других достоинств: вы и рыбак, и дачник хороший, может и крестиком вышивать умеете...Только все этот к вашему увольнению и судам никакого, еще раз НИКАКОГО отношения, как уже было написано выше не имеет! ТОЧКА!
20:02:50 30-06-2025
гость (13:11:04 30-06-2025) нельзя так неуважительно к врачу относиться, что бы он не на... А кто и где неуважительно к "врачу" относится?! Написали открытое письмо, зачем-то на одном информационном портале про это растрезвонили...Сейчас уважаемые члены Ученого совета университета ответили также открыто, прояснили ситуацию, вы же обижается. Где логика, АА? Очень даже с уважением к вам и на уважаемом и читаемом информационном ресурсе это опубликовали, в отличие от того, где вы свою историю в публичную плоскость вынесли.
20:06:39 30-06-2025
А чего там много одинаковых фамилий среди подписавшихся?
20:11:24 30-06-2025
Очень жаль, что у некоторых подписантов данного письма страх за потерю места заведующего кафедрой превысил уровень имеющейся порядочности.
20:22:01 30-06-2025
Совершенно далёк от медицинской среды, из репортажа ситуацию понял так: этот Коломеец проездил на СВО, тем временем его кафедру объединили с другой под началом другого человека. Коломеец стал бороться за свои права, а сообщество подельников завопило через СМИ "Ой, ой, не надо пожалуйста, вы бросаете тень на наше благолепие!.." Пока Коломеец вызывает большую симпатию. Дайте ему слово тут.
07:47:34 01-07-2025
Гость (20:22:01 30-06-2025) Совершенно далёк от медицинской среды, из репортажа ситуацию... АА, вы действительно далеки от медицинской среды, и снова вы все передёргиваете, в заблуждение читателя вводите, манипулируете, кривую картину миа рисуете, встаньте уже с головы 💆 на ноги 🦵
08:48:58 02-07-2025
Гостю уаажаемому (07:47:34 01-07-2025) АА, вы действительно далеки от медицинской среды, и снова вы... Так проясните. Навели своим письмом тень на плетень. За версту несет интригой.
22:08:55 30-06-2025
С Коломейцам приходилось общаться по забалеванию, и у меня вообще возник вопрос о его профпригодности, пытался на мне опыты сделать для написания диссертации, хотя понимал, что вернуть мне полноценно работающую руку не возможно.
22:42:17 30-06-2025
Стыдно за руководство АГМУ.
Такой университет.. был. И такое образование было.
Как можно быстро разрушить то, что создавалось десятилетиями.
Судя по письму куча ненужных никому руководителей, не приносящих никакой практической пользы......
07:59:54 01-07-2025
Татьяна (22:42:17 30-06-2025) Стыдно за руководство АГМУ.Такой университет.. был. И та... За себя постыдитесь , Татьяна Андреевна, на закате так опростоволоситься...
08:03:24 01-07-2025
Татьяна (22:42:17 30-06-2025) Стыдно за руководство АГМУ.Такой университет.. был. И та... Кто кому нужен, какие руководители каую пользу приносят, немвам решать. Как говорится, не суди, и не судим будешь. Бесполезным был гвоздь нашей программы, который не только открытые письма пишет, но и открыто спал на всех совещаниях, и на заседаниях того же ученого совета, аж храп стоял во всем зале :)
06:59:38 01-07-2025
Какой позор. Выносить внутренние дрязги на публику. Стыдно за бывший прекрасный ВУЗ. Ректора Шереметьеву безусловно в отставку. Всем подписантам должно быть стыдно.
07:51:12 01-07-2025
Владимир (06:59:38 01-07-2025) Какой позор. Выносить внутренние дрязги на публику. Стыдно з... Не обижайтесь вы так, Андрей Александрович, полноте, вам! Это вы же все свои дрязги в публичную плоскость первым и вынесли, а теперь, как говорится вашим же салом...
12:04:45 01-07-2025
Владимиру, который Андрей (07:51:12 01-07-2025) Не обижайтесь вы так, Андрей Александрович, полноте, вам! Эт... Вам пора в комнату с мягкими стенами, во всех комментариях один и тот же человек мерещится
07:04:38 01-07-2025
Очень стыдно за руководство АГМУ. А Коломийцу спасибо за то, что вскрыл тот беспредел и бардак, что творится в ВУЗЕ. Необходимо обращаться напрямую в администрацию президента и прокуратуру.
07:57:44 01-07-2025
Елена (07:04:38 01-07-2025) Очень стыдно за руководство АГМУ. А Коломийцу спасибо за то,... Вы, Леночка, лучше за Коломийца бы постыдились, это он весь этот сыр бор поджёг, а теперь плачется, а письма он во все инстанции уже свои жалобные написал, благо теперь свободного времени много у него
07:33:45 01-07-2025
Странные у вас барышня Андреевна пристнно-следственные связи, кривые какие-то :) А за травматолога, который статейки на БФ тискает, вуз порочит, вам не стыдно?!...
07:46:24 01-07-2025
Вот и пошли письма от группы товарищей, как при советской власти. Нелепо и стыдно за руководство АГМУ и всех подписантов. Подхалимы, люди в возрасте со страхом потерять свое место и примкнувший к ним Пелеганчук.
08:06:59 01-07-2025
Анжелика (07:46:24 01-07-2025) Вот и пошли письма от группы товарищей, как при советской вл... Уважаемый Андрей Александрович, вы дачес под женскими именами комментарии пишите?:) Про советскую власть вспомнили, Анжела то наверное еще не родилась тогда;) А помните как Керенский с Лениным в женскую одежду переоделись и сбегали с одного мероприятия? :) Вас теперь на улице поди тоже не узнать?:)))
07:59:57 01-07-2025
Ректору жирная двойка. Если вы создали помойку то мусор то зачем выносить из неё?
08:12:35 01-07-2025
Гость (07:59:57 01-07-2025) Ректору жирная двойка. Если вы создали помойку то мусор то ... Закопались бы ВЫ лучше там и не вылазили, хороший компост дачный бы получился
08:07:20 01-07-2025
Выступавшая по этому вопросу директор института клинической медицины Е.В. Хрусталева подчеркнула, что в течение двух с лишним лет наша страна участвует в специальной военной операции, и это требует новых подходов в подготовке врачей. /////////////// это которая без мыла не могла проникнуть в депутаты от ЕР, но хитро примазалась к коммунистам, предав затем фракцию ради карьерного продвижения? Если такие персонажи рулят в медуниверситете, то грош цена их подметным писулькам!
08:08:27 01-07-2025
Пресс-служба меда разошлась)))
10:06:12 02-07-2025
Гость (08:08:27 01-07-2025) Пресс-служба меда разошлась)))... Большой вопрос - где таких хамов набрали??? Такое чувство, что их "пресс-служба" с воскресенья до сих пор похмеляется, даже всех одним именем называет (может "белочка" уже?).
08:25:21 01-07-2025
Когда я прохожу мимо главного корпуса АМГУ , вижу посаженные ели в честь великих людей(не побоюсь этого слова) , замечательных ученых и преподавателей ВУЗа., который раньше гремел по Западной Сибмири.А учась в ТОмске в ТГУ я остро следил за событиями в Барнауле и АК и показывал соседям по "общаге" каков значительный АК по сравнению с другими областями.Они, конечно, про свои регионы доказывали. Мои друзья , их 4 человека, все закончили Мединститут и вспоминают его только хорошими словами.И говорили мне, что таких склок тогда не было.Когда -то ректор АГМУ Рахтанов написал замечательную книжонку для молодежи "О культуре поведения!.Учась в школе, мы ею зачитывались.Ну, почитайте книгу вашего бывшего коллеги, посмотрите на ели и фамилии, в честь кого посажены.Ведь у всех у вас в общем высокая культура..Ведь вы-единственный ВУЗ, который посадил поимённые ели своим выдающимся деятелям.Я не знаю, что надо делать в такой обстановеке.Я знаю, что это тнаносит урон престижу ВУЗа.
10:45:00 01-07-2025
Горожанин. (08:25:21 01-07-2025) Когда я прохожу мимо главного корпуса АМГУ , вижу посаженные... Уважаемый Андрей Александрович, достопочтимый горожан! Сием комментарием должен вам сообщить, что вам в вашу честь перед гавкорпусом вуза ёлочку не посадят, ибо не велики вы! Но понимаю, как бы вам этого хотелось... Увы-с..
09:09:02 01-07-2025
Мда, Валерий Михайлович сейчас наверное в гробу переворачивается
09:32:24 01-07-2025
У Андреасяна предстоит защита докторской 25 сентября 2025 года (так указано на сайте АГМУ). К слову о достоверности иной информации в письме
09:49:55 01-07-2025
Ни чего не понятно, но очень интересно. Особенно когда всех комментаторов, видимо представитель вуза, называет Андреем Александровичем. Прям неуважение к комментаторам.из статьи поняла, что есть мужик которого уволили с одной должности, поставили на менее престижную и что бы не вмешался отправили на сво. Он пришёл, а уже и этой должности нет, т. к., любимая всеми сферами, реструктуризация прошла. И вот он судится и отстаивает лично свои интересы всеми доступными способами. А вуз почему-то (тем более если там все честно и по закону) его очень боится. Короче статья так себе, не очень получилось оправдаться. Но зато теперь все знают, что в этом вузе всех волнуют только звания, должности и прочее, сеять доброе, разумное и вечное уже не кому. Только деньги и власть всем интересны, что этому мужику, что вузу. Он потерял местечко тепленькое и теперь не знает как вернуться, а те кто посидели пытаются удержаться. И всем плевать на студентов, образование, клятвы там всякие... Просто бизнес и ни чего личного. Вывод - не ходите дети в мед, ни чего вы там не узнаете и не станете специалистами, там сейчас бабло делят, не до вас. И я не Андрей, если надумаете ответить. Я вообще из Рубцовска и работаю в другой сфере. Просто статья попалась, а комментарии от вуза прям не оставили равнодушной.
10:32:39 01-07-2025
Алёна (09:49:55 01-07-2025) Ни чего не понятно, но очень интересно. Особенно когда всех ... Алена Андреевна из Сан-Рубцовска из непонятной сферы деятельности! Опять у вас все в кучу: кони, люди... Невнимательно читаете, хронологию всех событий путаете. И почему вам именно эта статья случайно попалась, да еще в комментарии так вкрадчиво вчитались? Себя жалко стало?:))
09:56:52 01-07-2025
Гость (08:07:20 01-07-2025) Выступавшая по этому вопросу директор института клинической ... Уважаемый Андрей Александрович! Где вы и где уважаемая Елена Викторовна! Директор самого крупного института в вузе, РЕАЛЬНЫЙ политик, в отличие от вас, депутат АКЗС с позицией, участвовала в качестве кандидата в выборах Губернатора, возглавляет партию! Всегда и везде за родной университет, в отличие от вас! Да вы ногтя ее не стоите!
10:05:25 01-07-2025
"Уважаемые коллеги!
В этом потоке информации полностью потерялся смысл моего открытого обращения - восстановление преподавания дисциплины "Военно-полевая хирургия" в контексте создания мобилизационного резерва.
Вновь комиссия из членов Ученого Совета не создавалась, меня не заслушивали, обсуждения на Совете не было. Как оказалось, основным идеологом путей развития и реорганизации кафедры ТОВПХ выступила Хрусталёва Е.В.!?? (Насколько мне известно, её об этом попросили).
А проработавший на кафедре ТОВПХ 32 года и создавший всю учебно-методическую документацию Коломиец А.А. в этих вопросах оказался полным профаном, при этом получив нужный опыт на СВО.
Суды отдельная тема... поиск правды в них весьма тернист.
Должности никогда не выпрашивал, меня всегда приглашали. В этот раз предложение должности проректора перед окончанием контракта главного врача ГКБ11 мне было сделано Поповым Д.В. и Пелеганчуком В.А. по их инициативе.
Насчёт избыточного пиара позволю с Вами не согласиться - я отнюдь не являюсь "невестой на всех свадьбах"...
Считаю, что такое единодушие в подписании этого документа связано с технологией сбора подписей доверенным лицом ректора, в том числе в выходные дни.
Многие из членов Совета до этого одобряли мою позицию при личных контактах"
Вот такое письмо-кричалку с оправданиями уважаемый ААКоломиец рассылает всем своим контактам в телефоне. Поминает в суе двух уважаемых в крае руководителей, которые якобы ему предложили должность проректора. Смех да и только! Какбудто они работодатели в университете. Пусть лучше скажет, почему они его к себе хотя бы замами не пригласили. Очень бы там пригодился этот супервайзер:)))
10:10:02 01-07-2025
Сейчас ради интереса на бф зашла, почитала и как-то там все более складно и правдоподобно все же. Лучше бы действительно ректор и подписавшиеся не позорились, только ещё хуже стало... Ведь если ты не виноват зачем оправдываться? И там инфа, что этот коломиец суд один выиграл, ему ещё возместить все должны, значит у ректора и приближенных все таки "крыльце в пушку", раз так боятся одного мужика и он ещё суд выигрывает... А я дочь в мед отправляю... Уже сомневаюсь, чему там научат, деньги делить и отмазы лепить???? Кто людей лечить будет???
10:22:21 01-07-2025
Алёна (10:10:02 01-07-2025) Сейчас ради интереса на бф зашла, почитала и как-то там все ... Алена Андреевна! На заседание суда не опоздайте, пока комменты строчите !:))
10:32:12 01-07-2025
Пишите Вы, а стыдно мне. Стыдно, что взрослые люди, вроде как образованные, при звания даже так низко опускаются в комментариях. Я Алёна Владимировна, не Андреевна. И после таких ответов простым людям становится сразу все понятно - Вы не принимаете критику, не способны или не хотите даже понять, что не только этот коломиец читает новости и отвечать, давать комментарии могут все. Вот прям испытала "испанский стыд". Позорьтесь дальше, Ваше право. Если это все одобрено ректором, то вуз пробил дно...
10:35:09 01-07-2025
Уважаемый Андрей Александрович! А вы зачем лайки или дизлайки так усиленно комментариям ставите?:) Вы реально полагаете, что это усиливает позицию комментария и добавляет ему веса?:-)
10:36:42 01-07-2025
Особенно смешно читать попытки оправдаться в комментариях от подпевал ректора. Какое-то тявканье из подворотни на все комментарии против
Итак уже опозорили ВУЗ по полной программе, еще и ведете себя как хабалки.
10:37:36 01-07-2025
Думаю, что люди с критическим мышлением выводы сделали... Особенно почитав комментарии от вуза. Как бабы базарные, чеснок слово. Ведь именно это неуважение к комментатора и меня подстегнуло отзывы оставить и даже на сторонней ресурсе информацию почитать. Видимо у ректора реально пригорает, раз до такого опуститься могут. Выглядит как огония уже...
10:55:42 01-07-2025
Уважаемые Алена Андреевна и Дмитрий Андреевич! А что вы так эмоционируете? Факты выкладывайте! По сути то сказать и прокомментировать нечего! На ругательства какието переходите. Это завс испанский стыд все испытывают. Кто бы кроме вас АА еще бы на стороннем информационном ресурсе что-то про вас читал ?! К тому уже подвальные новости, из же ещё найти надо. Вы это все и везде!
11:03:15 01-07-2025
Алена, а у вас дочка красивая или как вы?)))
11:28:47 01-07-2025
Высшее образование все глубже погружается в пучину исчезновения. То что происходит в вузе, особенно, среди врачей говорит о большой проблеме.
11:32:34 01-07-2025
Ирина Игоревна одна уже против Коломейца не тянет конфликт?
все же прекрасно понимают, КАК были собраны подписи сотрудников университета в это открытое письмо...
11:54:26 01-07-2025
Это КАА не тянет конфликт, поэтому письма во все инстанции строчит, заручиться общественной поддержкой. При этом так топорно это делает, да еще через одиозные СМИ типо БФ, короче сам себя и закапывает. Окстился бы уже давно!
12:56:44 01-07-2025
Надо бы налоговую проверку устроить, как ВУЗу, так и всем руководителям, а то мало ли, вдруг кто не по средствам живет... и родственников проверить.
12:59:49 01-07-2025
ФСИН (12:56:44 01-07-2025) Надо бы налоговую проверку устроить, как ВУЗу, так и всем ру... стоять-бояться. проще сразу закрыть.
кто вас излечивать-исцелять-то будет?
13:00:40 01-07-2025
Мне как налогоплательщику и гражданину возмутительно смотреть, как государственные средства, идущие на зарплаты сотрудников мединститута, уже второй день расходуются на массовую кампанию комментирования и расстановки дизлайков в СМИ по поводу спора с несогласным сотрудником. Вам там заняться нечем или прижал вас так, что это стало делом жизни и смерти вашей компании, зубами вцепившейся в свои должности? Надеюсь, федеральное министерство уже делает выводы, и они будут для вас шокирующими.
16:48:17 01-07-2025
Стыд и позор. ЧЕМУ можно научить в таком коллективе?
19:08:10 01-07-2025
Знаем это все против одного, проходили. Как минимум половина просто подписались, а если с кем и конфликт, то не всё однозначно. Не любят людей имеющих своё мнение и радеющих за ВУЗ и науку в рамках своего видения.
21:06:57 01-07-2025
Знаем это все против одного, проходили. Как минимум половина просто подписались, а если с кем и конфликт, то не всё однозначно. Не любят людей имеющих своё мнение и радеющих за ВУЗ и науку в рамках своего видения.
21:16:44 01-07-2025
Гостья (09:32:24 01-07-2025) У Андреасяна предстоит защита докторской 25 сентября 2025 г... Ого, еще не защитился, но как бы уже доктор наук? Волшебно!
09:53:36 02-07-2025
Гость (21:16:44 01-07-2025) Ого, еще не защитился, но как бы уже доктор наук? Волшебно!... Да, там вообще лес чудес. Куча званий все заслуженные, а ведут себя как мародеры. Друг друга жрут, своим реалии различные раздают и должности, а неугодных списывают. Поэтому он уже доктор наук, а остальное просто формальности. Вопрос только один - куда у нас смотрит министерство здравоохранения???
21:27:23 01-07-2025
Думаю, что проблема намного глубже, чем складывается впечатление. Я уже несколько лет замечаю, как в медицине смещают конкурентов. Низвергают. При этом думают в первую очередь не о медицине региона, а о чем-то личном. Со стороны это так адски заметно. И это явно не поможет жителям региона стать здоровее.
07:47:13 05-07-2025
Я выпускница первого выпуска вечернего отделения АГМУ!Нам повезло,нас учили врачеванию И.И. НЕЙМАРК и З.С.БАРКАГАН,но и Хрусталёву мы тоже знаем!Как раздаются должности и звания в АГМУ мы тоже знаем!Как это так быстро,за 6 месяцев,можно написать и защитить "докторскую"??!!И каких "СПЕЦОВ В МЕДИЦИНЕ" выпускает АГМУ,тоже ни для кого не секрет!!Ленивые,тупые,наглые!Кроме амбиций и карьеры нет других мыслей!За редким исключением!!Да,Андрей Александрович,наверное,не ангел,но поведение ректора и иже с ней вызывает,как минимум,неуважение!!!Он,просто,неудобный!Многие из подписавшихся,профессионалы с большой буквы,но продать совесть за должность ,это в духе современности. Понятно,что все те,кто подписал письмо боятся потерять ,или не приобрести,должность!!СТЫДНО!!!
18:44:29 05-07-2025
А мне стыдно. Организовали давление, прикрываясь честью вуза, А по-существу ничего не сказано. Как говорится " студия тоже ошибается", массово не значит правильно. Травля, ничего больше. Стыдно.