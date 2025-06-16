"Ты учишься у койки больного". Профессор о том, как АГМУ готовит будущее для медицины края

Пандемия показала, что студенты и выпускники готовы к любым испытаниям, говорит завкафедрой инфекционных болезней Нина Карбышева

16 июня 2025, 07:05, ИА Амител

Профессор АГМУ Нина Карбышева / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

15 июня в России отмечали День медицинского работника. В этот праздник принято говорить слова благодарности врачам и медсестрам, которые посвятили всю свою жизнь борьбе за здоровье людей. В Алтайском крае у них подрастает достойная смена, уверена профессор Нина Карбышева, которая заведует кафедрой инфекционных болезней АГМУ. По ее словам, это показала пандемия ковида, когда в госпитали пришли работать не только сотрудники, но и студенты вуза.

О том, как медуниверситет готовит новые поколения алтайских медиков и сможет ли регион на них положиться, – в материале amic.ru.

"Жизнь показала, что без инфекциониста никуда"

– В последние годы о важной роли инфекционистов стали говорить гораздо чаще. Оно и понятно – во время пандемии коронавируса, которая стала полным шоком для всего человечества, они стали невероятно востребованы. Вас как специалиста, наверное, не удивило, что вирус может так быстро распространиться по миру?

– Не могу похвалиться тем, что восприняла новости о распространении коронавируса спокойно. Слишком много было неизвестного и непонятного по поводу инфекции, а неопределенность всегда пугает.

Очень долго шел поиск методов диагностики и лечения, и не все подходы оказались верными. Не сразу пришло понимание того, что в сосудах идет тромбирование, поэтому искусственная вентиляция мало что дает, необходимо назначение антикоагулянтов.

Стало гораздо спокойнее, когда появились временные рекомендации, когда врач мог ориентироваться уже и по собственным наблюдениям. Но на пути к этому нам пришлось пережить немало трагедий. С другой стороны, коронавирус многому нас научил. И жизнь показала, что без инфекциониста никуда.

– Как ваша кафедра участвовала в борьбе с ковидом?

– Наши сотрудники еще в самом начале пошли работать в приемное отделение пятой городской больницы, на территории которой расположена кафедра. Участвовали в сортировке пациентов – очень ответственная работа.

Трудились и непосредственно в госпитале.

При этом наша кафедра вела колоссальную работу по обучению врачей. За время пандемии мы обучили более четырех тысяч специалистов по всей России. В трудных условиях была проведена реорганизация работы, кафедра временно переехала в учебный корпус, но мы не прерывали образовательный процесс. Важно было ничего не упустить, ведь очень много наших студентов тоже отправилось работать в ковидные госпитали, самоотверженно участвуя в борьбе с этой новой, по-настоящему эмерджентной инфекцией. Они тоже должны были быть максимально информированы.

Профессор АГМУ Нина Карбышева / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

– В то время очень популярной была фраза "Спасибо врачам". Сейчас ее вспоминают меньше. Некоторые вообще уверены, что медики шли в госпитали только из-за денег. Что вы об этом думаете?

– Алтайские медики достойно проявили себя в этой борьбе. Вообще, все мы делаем свою работу и получаем за это деньги – это нормально. Но здесь были колоссальные риски. Может, это прозвучит пафосно, но я считаю, что врачи выполняли свой долг.

Не все сохранили при этом собственные здоровье и жизни, спасая других.

Умирали и врачи, и медсестры. Это была своего рода война, которую мы пережили, сформировав колоссальный опыт, который даст возможность готовности в каждодневной работе.

"Золотого века" не было и не будет

– Пандемия закончилась: ковид, пусть и никуда не ушел, перестал быть настолько опасным. Какие инфекции теперь угрожают человечеству?

– У нас никогда не было "золотого века" в плане инфекционных заболеваний. Вся история человечества – это борьба с микроорганизмами, возникающие эпидемии и пандемии, как их называли в прошлом, моровые и повальные болезни. Оспа, чума – это все часть истории.

Вы правильно заметили, что коронавирус никуда не исчез. А кроме него еще есть целая армия респираторных вирусов, которые всегда угрожают популяции. Например, грипп, который долго ждал своего часа, пока сдаст позиции конкурент ковид.

Постоянно существует угроза завоза различных инфекций, не характерных для наших территорий, – об этом тоже нельзя забывать. Так, в сезон дождей в Таиланде через укусы комаров передается лихорадка Денге, и мы ежегодно видим таких больных.

Сейчас в мире активно обсуждается угроза болезни X. Претендентов на эту роль много, все это – инфекционные агенты. Какой именно вызовет новую пандемию и вызовет ли – пока вопрос.Мы видим, как мир меняется в плане температурного режима. Даже у нас в Сибири совсем другие зимы, нежели были раньше. А что вытаивает вместе с ледниками? Кроме мамонтов мы можем соприкоснуться и с какими-то микроорганизмами, которые долго ждали встречи с нами. Угроз много, и они могут поставить перед нами новые серьезные задачи.

– Какой проблеме вы посвятили свою научную деятельность?

– Я практически с самого начала своей научной карьеры занимаюсь изучением природно-очаговых заболеваний, в частности – описторхозной инвазии. Это очень эндемичная проблема для нас, поскольку наш край, как и весь Обь-Иртышский бассейн, – это один из самых напряженных очагов в мире по описторхозу. Уровень пораженности населения колоссальный – в 2–2,5 раза выше, чем по всей России.

Здесь играют роль и пищевые традиции, и экономические аспекты. Рыба семейства карповых у нас всегда в употреблении, а уничтожение личинки – вопрос непростой.

Сложность в том, что паразит, базируясь в печени, дает выраженное клиническое многообразие. Это может быть внезапно возникшая аллергия, проявления со стороны ЖКТ, немотивированный кашель.

Особую актуальность представляют проявления со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушения ритма, перепады артериального давления. Это определило направление научного поиска по прогнозированию и профилактике кардиоваскулярных нарушений при описторхозной инвазии. При поддержке руководства вуза, научного управления коллектив кафедры в 2023 году успешно завершил выполнение государственного задания "Технологии прогнозирования и профилактики сочетанной патологии печени и сердечно-сосудистой системы при описторхозной инвазии".

Вдумайтесь: оказывается, от вяленой рыбки мы можем перейти к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Это серьезная проблема: по данным наших исследований, у пациентов с хроническим описторхозом проявления кардиоваскулярных нарушений ожидаемы не менее чем в 69% случаев. Знания существующих рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне хронической описторхозной инвазии позволят терапевтам, гастроэнтерологам, инфекционистам, кардиологам координировать свои действия с целью профилактики кардиоваскулярных событий у жителей эндемичных по описторхозу территорий, отвечая и приоритетным направлениям нацпроекта, и региональным программам здравоохранения.

"Наука должна решать практические задачи"

– Кстати, о научной жизни университета. Какие сегодня задачи решают ученые АГМУ?

– Сейчас есть целое направление, которое касается участия Алтайского края в национальных проектах. Во главе угла стоят вопросы реабилитации и профилактики, выявление рисков хронических неинфекционных заболеваний.

Это, кстати, очень актуально в постковидный период, последствия перенесенной инфекции – в обострении существующих ранее хронических заболеваний, порой с резким ухудшением состояния. С этим еще долго придется работать врачам разных специальностей. Вопросы реабилитации, здоровьесбережения чрезвычайно актуальны и получают свои практические ответы на основе исследований и совместной работы науки вуза и реализации практическим здравоохранением.

Идет активный процесс формирования региональной программы научно-технологического развития Алтайского края с предложениями АГМУ, цель которой – увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности населения края. Выбранный вектор научных исследований определяет связь науки с решением наиболее актуальных проблем по повышению качества диагностики и лечения заболеваний, разработки и внедрения технологий профилактики, реабилитации и здоровьесбережения.

Это современный и очень правильный вектор – научные исследования с уклоном в практику. Наука должна приносить пользу, это наш вклад в решение насущных проблем.

Достижения кафедры / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

– Хватает ли молодых специалистов, которые хотят связать свою жизнь с наукой? Видите ли вы среди них будущих профессоров АГМУ?

– Среди студентов всегда есть те, кто интересуется наукой. Радует стремление молодых ученых внести свой вклад в борьбу за здоровье населения. На кафедре выполняется кандидатская диссертация по результатам исследований в рамках государственного задания. Продолжая традиции кафедры, расширяются исследования по природно-очаговым заболеваниям совместно с федеральными научными центрами. В их реализации активное участие принимают ординаторы кафедры – наша будущая смена.

Очень важную роль играет наше научное сообщество молодых ученых, инноваторов и студентов – НОМУИС АГМУ. Коллектив нашей кафедры – все бывшие "кружковцы". Ты просто изучаешь предмет – это одно, и совсем другое, когда ты вовлекаешься в процесс исследовательской деятельности, видишь увлеченность своего наставника, его достижения, новые идеи дальнейшего научного поиска.

Наставничество – основа формирования специалиста. Профессорские школы на кафедрах нашего вуза для молодых людей, которые стремятся стать настоящими профессионалами, имеют очень большую ценность в разных аспектах становления личности.

В год науки в вузе мы можем говорить о целом комплексе мер для создания благоприятной комфортный среды для научных исследований, информационной поддержке, финансовых инструментах – это гранты для обучающейся молодежи, сотрудников вуза, тревел-гранты для возможностей международной деятельности. Это реальные возможности роста от студента до профессора, основа прихода достойной смены.

Профессор АГМУ Нина Карбышева / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

"Стараемся понять студента"

– Вы сами оканчивали АГМУ. Как поменялся с тех пор образовательный процесс?

– Он постоянно совершенствуется. Огромный скачок нам дала цифровизация, обучение очень мощно дополнилось возможностями нашего одного из лучших в России симуляционного центра.

У нынешних студентов гораздо больше возможностей изучать предметы, этот процесс максимально приближен к практике. Вспоминаю, как читали лекции с таблицами, выполненными на бумаге… Сегодня каждый учебный класс оснащен компьютерной техникой, телевизорами, возможности работы в очном и онлайн-формате.

– Насколько важно, чтобы кафедра работала на базе действующего медучреждения, как ваша?

– Это обязательно. Без пациента на клинической кафедре ничему не научишься. Только практика даст полноценные знания – молодой врач учится в процесс работы с больным под внимательным контролем педагога, его направляющими советами. Когда заходим в палату к больным со студентами, порой объясняю пациентам: "Мы должны сегодня учить тех, к кому сами придем лечиться завтра". Не помню больных, которые бы отказывались от взаимодействия со студентами.

Когда пандемия закончилась, нам пришлось приложить усилия и время, чтобы вернуться в клинику. Решение было обоюдное со стороны главного врача Ирины Вильгельм и руководства вуза. Огромная благодарность ректору Ирине Шереметьевой, директору института Сергею Широкоступу, коллегам эпидемиологам за возвращение учебных площадей, полноценный и своевременный их ремонт, что и создает рабочий настрой сегодня.

Профессор АГМУ Нина Карбышева / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

– Часто слышу жалобу о том, что новые врачи "уже не те, что были раньше". Мол, огня в глазах у них меньше, чем у старшего поколения медиков. Вы с этим согласны?

– Нет. Коллектив нашей кафедры с большим пониманием и любовью относится к студентам. Мы всегда стремимся понять их мотивы. По нашему мнению, сегодняшние студенты – люди, которые не боятся трудиться. Кто-то из них не так усерден в учебе, но зато рано начинает работать в лечебных учреждениях. Тех, кто по-настоящему и всесторонне мотивирован, достаточно.

По-настоящему заинтересовать студента очень важно. В вузе проводится большая и постоянная работа, направленная на профессиональную ориентацию, воспитание врача, гражданина – патриота своей страны.

В рамках специальности нами ежегодно проводятся мероприятия по профилактике социально-значимых болезней – олимпиады. Конференции, флешмобы, что всегда вызывает отклик у студентов. Как говорили наши учителя: "воспитание через предмет" – мы организуем студентов на такую деятельность и говорим им спасибо за то, что они работают ответственно и увлеченно. В вузе закладываются традиции учиться всю жизнь. А для врача это самое важное, потому что его обучение не прекращается никогда.