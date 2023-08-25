Преподаватели АлтГПУ проводят курсы для учителей и дошкольников Таджикистана

Таджикских коллег знакомят с инновациями в области методики преподавания русского языка как неродного

25 августа 2023, 11:30, ИА Амител

Флаг России и Таджикистана / Фото: e-cis.info

Преподаватели АлтГПУ проводят курсы на русском языке в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан, более известной всем как Памир.

С 21 по 25 августа 2023 года проходят курсы повышения квалификации для учителей русского языка и начальных классов Горно-Бадахшанской автономной области. Александр Карагодин, доцент кафедры общего и русского языкознания АлтГПУ, ведет занятия по программе "Интегрированное обучение русскому языку и литературе: традиции и инновации".

Слушатели курсов – учителя русского языка и начальных классов школ города и сел области. Александр Карагодин знакомит таджикских коллег с инновациями в области методики преподавания русского языка как неродного.

Участники:

обсуждают особенности организации интегрированного урока;

обсуждают методы и приемы работы с художественным текстом на уроках русского языка;

осваивают интерактивные и игровые образовательные технологии в обучении детей-билингвов.

Занятия проходят в виде лекций, практических занятий, а также мастер-классов.

Также за время обучения учителя подготовят собственное портфолио методических наработок, которое представят в последний день курсов.

Одновременно в Президентском лицее для одаренных детей идут занятия с будущими первоклассниками. Их проводит старший преподаватель кафедры дошкольного и дополнительного образования Марина Токарева.

Программа "Ступеньки в школу" специально создана для таджикских ребят, которые будут изучать все предметы на неродном для них – русском языке.

Главная цель занятий – подготовить будущих школьников к русскоязычной образовательной среде. Ребята готовят руку к письму, занимаются развитием речи, знакомятся с особенностями школьной жизни и не только.

"Это уже третья поездка делегаций АлтГПУ в Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана. Ранее в Хороге была реализована дополнительная профессиональная программа "Обучение русскому языку как иностранному в условиях неязыковой среды" для преподавателей Хорогского государственного университета им. Моеншо Назаршоева", – рассказала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.