Преподаватели АлтГПУ проводят курсы для учителей и дошкольников Таджикистана
Таджикских коллег знакомят с инновациями в области методики преподавания русского языка как неродного
25 августа 2023, 11:30, ИА Амител
Преподаватели АлтГПУ проводят курсы на русском языке в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан, более известной всем как Памир.
С 21 по 25 августа 2023 года проходят курсы повышения квалификации для учителей русского языка и начальных классов Горно-Бадахшанской автономной области. Александр Карагодин, доцент кафедры общего и русского языкознания АлтГПУ, ведет занятия по программе "Интегрированное обучение русскому языку и литературе: традиции и инновации".
Слушатели курсов – учителя русского языка и начальных классов школ города и сел области. Александр Карагодин знакомит таджикских коллег с инновациями в области методики преподавания русского языка как неродного.
Участники:
- обсуждают особенности организации интегрированного урока;
- обсуждают методы и приемы работы с художественным текстом на уроках русского языка;
- осваивают интерактивные и игровые образовательные технологии в обучении детей-билингвов.
Занятия проходят в виде лекций, практических занятий, а также мастер-классов.
Также за время обучения учителя подготовят собственное портфолио методических наработок, которое представят в последний день курсов.
Одновременно в Президентском лицее для одаренных детей идут занятия с будущими первоклассниками. Их проводит старший преподаватель кафедры дошкольного и дополнительного образования Марина Токарева.
Программа "Ступеньки в школу" специально создана для таджикских ребят, которые будут изучать все предметы на неродном для них – русском языке.
Главная цель занятий – подготовить будущих школьников к русскоязычной образовательной среде. Ребята готовят руку к письму, занимаются развитием речи, знакомятся с особенностями школьной жизни и не только.
"Это уже третья поездка делегаций АлтГПУ в Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана. Ранее в Хороге была реализована дополнительная профессиональная программа "Обучение русскому языку как иностранному в условиях неязыковой среды" для преподавателей Хорогского государственного университета им. Моеншо Назаршоева", – рассказала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.
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