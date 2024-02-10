Пресс-секретарь Киркорова назвала клеветой новости о блокировке счетов певца

СМИ сообщали, что причиной якобы стал долг 47 тысяч рублей

10 февраля 2024, 18:30, ИА Амител

Певец Филипп Киркоров / Кадр из видео

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская назвала клеветой информацию об аресте счетов музыканта. Об этом сообщает РБК.

"Счета не арестованы. Это клевета", – сказала она. Напомним, что ранее СМИ сообщили, что счета исполнителя в трех разных банках заблокировали по решению Федеральной налоговой службы. Причиной якобы стала неуплата долга в размере 47 тысяч рублей по страховым взносам.

В конце января с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год – она составила почти 8 млн рублей. Еще 24 тысячи рублей от поп-короля потребовали оплатить в качестве государственной пошлины.